Война и мир глазами живописца
КУЛЬТУРА
Мир и война - два противоположных состояния человеческого существования. Эта дихотомия издавна волновала творческую интеллигенцию. Кто не помнит знаменитый роман Льва Толстого? Вот и сегодня эта тема продолжает волновать людей, эмоционально откликающихся на изменения в обществе. К числу таковых относится и народный художник РФ, академик Российской академии художеств Василий Нестеренко, чья выставка на днях открылась в Вятском художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых.
Экспозиция так и называется - «Мир и война» (6+). На ней представлено около 40 картин художника, которые ведут зрителя из светлого, мирного, совсем ещё недавнего прошлого в современный мир, раздираемый конфликтами и разрушениями.
Василий Нестеренко - известный художник. Об этом говорят его почётные звания и награды. Одновременно с этим он человек, тонко чувствующий реальность, что, собственно, неудивительно.
Образы, которые создаёт Нестеренко, сочные и яркие. За что бы ни брался художник - за пейзаж, за портрет, за натюрморт или за жанровую сценку, ему удаётся достичь максимальной достоверности изображения и большой художественной выразительности.
Взять хотя бы четыре пейзажа, которые открывают экспозицию и объединены в тетраптих «Времена года». Когда глядишь на эти полотна, в голове невольно начинает звучать музыка Чайковского из его фортепианного цикла с тем же названием. Художник удивительно тонко подметил настроение, которое создаёт природа в определённом своём состоянии, и перенёс его на холст.
«Верхотурье».
Любовью к провинциальным уголкам России лучится пейзаж «Верхотурье». В нем Нестеренко не только добился достоверности изображения уральской природы, но и смог передать эмоции, которые при взгляде на неё возникают.
Владимир Маторин в роли Бориса Годунова.
Особое место в творчестве Нестеренко занимают портреты. Он создал целые циклы таковых. Например, театральные. На выставке представлены портреты оперного певца Владимира Маторина в роли Бориса Годунова и знаменитого советского актёра Василия Ланового в роли Бернарда Шоу. В них художнику удалось решить двойную задачу: с одной стороны, представить актёров в их профессиональном качестве, а с другой - раскрыть их чисто человеческие черты.
Василий Лановой в роли Бернарда Шоу.
Но отдельно среди созданных мастером портретов хотелось бы выделить детские, которые автор назвал «Гусарская баллада» и «Мечты о флоте». Они выходят за рамки портретного жанра и, скорее, их можно отнести к мультижанровым произведениям. На обеих этих картинах запечатлены мальчишки, сыновья людей, увлекающихся исторической реконструкцией, а потому в каждом портрете соответствующий антураж. В одном случае - костюмы и оружие гусар, в другом - модели кораблей, кортики, подзорная труба и пр.
«Гусарская баллада».
Кстати, в «Гусарской балладе» художник использовал оригинальный метод подачи изображения, который называется «картина в картине». Полотно, на фоне которого изображён мальчик, в реальности не существует, а является сопутствующим произведением автора.
Но в обоих этих портретах поражают даже не творческие находки живописца. Когда смотришь на эти картины, то понимаешь, что они не о реальных персонажах, а о мальчишеских мечтах. Каждый взрослый мужчина (за редкими исключениями) прошёл через период романтических представлений, в которых он мог быть легендарным мореплавателем или пиратом, знаменитым лётчиком или космонавтом и т.д. и т.п. И Нестеренко смог передать это состояние подростков.
И вот в этот мирный и благополучный изобразительный ряд художника врываются картины, связанные с войной. Часть из них - о ветеранах Великой Отечественной, другая - результат поездок Нестеренко в горячие точки - в Сирию и на Донбасс.
Центральным полотном «отечественной» серии выступает портрет ветерана-моряка под названием «Непокорённый». Он написан к 60-летию Победы. На нём изображён гвардии главстаршина Юрий Фомичев. Ещё юнгой он начинал службу на Тихоокеанском флоте, а потом продолжил её на фронте в морской пехоте. Участвовал в битве за Москву, оборонял Сталинград, был ранен на «Невском пятачке», а победу встретил в Восточной Пруссии. Но война для матроса закончилась всё же не под Кёнигсбергом, а с разгромом Квантунской армии. И вот перед нами старик, грудь которого украшена орденами и медалями. Но даже спустя годы взгляд этого человека остался суровым и напряжённым, а сжатые кулаки как бы предупреждают недругов России: «Мы такие, мы не сдаёмся».
Вторит этому портрету картина «Сестра милосердия», изображающая женщину в пиджаке с боевыми наградами.
Мостиком к сирийским и донецким впечатлениям художника выступает картина «Эхо прошедшей войны». На ней нарисованы мальчик и девочка на фоне картины, изображающей горящие развалины домов. Мальчик в бескозырке с автоматом ППШ и девочка в пилотке со старой медицинской сумкой. Они - символы преемственности воинской славы дедов, готовности занять их место в будущих сражениях.
«Возвращение к жизни».
И вот новые войны - Сирия и Донбасс. Сирийский цикл представлен триптихом «Сирийская земля», центральной частью которого выступает картина «Возвращение к жизни». А вот свои донецкие впечатления художник представил полотнами «Помоги» и «Взыскание погибших». Рассказывать о них не имеет смысла, картины нужно видеть, чтобы понять, какие чувства владели художником при их написании.
«Взыскание погибших».
Финальным аккордом экспозиции стал триптих «Апофеоз войны». Он ставит точку в противопоставлении войны и мира. И неслучайно даже рамы входящих в него картин выполнены из обгоревшего дерева.
Думается, что эта выставка не оставит равнодушным никого. Творчество Василия Нестеренко - для тех, кто умеет тонко чувствовать красоту и гармонию, для тех, кто способен сопереживать чувствам героев картин, для тех, кто открыт для новых впечатлений.
Сергей СМОЛИН.
Фото автора.
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