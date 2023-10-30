Воинское кладбище дождалось благоустройства

На этой неделе специалисты Группы «Сельмаш» по поручению руководителя компаний Александра Чурина привели в порядок территорию Мезринско-Петелинского кладбища: расчистили мемориальный комплекс от мусора и веток, прибрали центральную аллею, а также заасфальтировали главные дороги и часть второстепенных.

К работам сотрудники ЗАО «Энерготранс-С» (входит в контур Группы «Сельмаш») приступили в понедельник, 23 октября. В этот день были очищены от грязи и листвы дорожки и мемориал, проведено выравнивание главных дорог на территории кладбища.

Мезринско-Петелинское кладбище расположено недалеко от завода «Сельмаш». Здесь покоятся военнослужащие, умершие от ран в кировских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Рядом с братскими могилами установлен мемориальный комплекс. Традиционно сотрудники предприятия в канун Дня Победы посещают его территорию: убирают скопившийся за зиму мусор, благоустраивают мемориал. Несколько лет назад руководство завода выделило денежные средства на ремонт символа победы в Великой Отечественной войне.

А в сам праздник - 9 Мая - сотрудники и ветераны завода приходят к мемориальному комплексу, чтобы почтить память погибших в войне и возложить к памятнику венки и цветы. К ветеранам завода, которые по состоянию здоровья не могут принять участие в этом праздничном мероприятии, сотрудники «Сельмаша» приезжают с поздравлениями на дом. Такая акция проходит на предприятии каждый год, завод выделяет деньги на это мероприятие.

Социально ориентированная политика Группы «Сельмаш» включает в том числе особое внимание к сохранению исторической памяти о героических подвигах соотечественников во времена Великой Отечественной войны, чувства долга перед теми, кто высокой ценой заплатил за Победу. Именно поэтому было принято решение о благоустройстве территории Мезринско-Петелинском кладбища.

- Мы убрали сор и грязь с центральной аллеи, провели ямочный ремонт, чтобы выровнять поверхность, затем засыпали дорожки щебнем, следом - асфальтогранулятом и уплотнили каждый слой еврокатком. Мемориальный комплекс очистили от мусора, грязной листвы и веток. В течение трёх дней здесь трудилась бригада рабочих, чьих сил оказалось вполне достаточно для этого фронта работ, - рассказал руководитель бригады, представитель ЗАО «Энерготранс-С». - Несмотря на то что уже глубокая осень, погода сухая, что позволяет укладывать щебень и асфальтогранулят не нарушая технологии.

К работам на территории кладбища была привлечена современная техника: самосвалы, грейдер, экскаватор-погрузчик, каток грунтовый.

- Я хожу на кладбище не только по родительским субботам, но и в личные дни памяти или когда ощущаю такую потребность. Здесь у меня похоронены родственники: сёстры и дядя, - рассказала жительница Ленинского района города Кирова Нина Александровна. - Захоронения моих родных находятся далеко от главного входа, поэтому то, что проявили такую инициативу и привели в порядок дороги, очень хорошо. Летом здесь пройти можно, но вот осенью и весной, конечно, становится грязно. Машины раскатывают землю, в результате, пока дойдёшь до места, сильно испачкаешься. Сейчас здесь уже стало комфортно и для пешеходов, и для водителей. Спасибо за заботу!

Л. СЕМЁНОВА.