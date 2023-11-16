Военкомат - это серьёзно. Поправки коснулись не только работодателей, но и самих сотрудников

Вступившие в силу 1 октября поправки в законодательство о воинском учете коснулись не только работодателей, но и самих сотрудников. Кроме того, подняты призывной возраст и предельный возраст пребывания в запасе. О каких изменениях надо знать работающим россиянам, рассказали эксперты компании по подбору персонала HeadHunter.

Раньше административные штрафы для физлиц за нарушения в сфере воинского учёта были небольшими. Неявка в военкомат, порча военного билета или непредупреждение о длительном отъезде либо о смене работы наказывались штрафом в размере 500 - 3000 рублей.

Сейчас предусмотрены отдельные штрафы за разные виды нарушений, и все они значительно выше.

- Не пришли в военкомат по повестке без уважительной причины - штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Важно: повестка в письменной или электронной форме считается вручённой через семь дней с момента её размещения в реестре повесток. Однако электронные повестки будут считаться вручёнными с момента размещения в личном кабинете гражданина на Госуслугах.

- Уклонились от медицинского освидетельствования или от медкомиссии - штраф от 15 тысяч до 25 тысяч рублей.

- Потеряли или умышленно испортили военный билет или другие документы воинского учёта - штраф от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

- Не отправили в военкомат сведения о себе, если они изменились, - штраф от тысячи до пяти тысяч рублей.

Сообщить, если вы сменили место работы или учёбы, переехали, поменялось семейное положение, надо в течение двух недель после изменения.

- Не отправили в военкомат информацию о своём выезде из России на срок более полугода - штраф от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

- Не отправили в военкомат информацию о поездке на срок более трёх месяцев - штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. За это нарушение будут штрафовать только граждан призывного возраста, и то, если поездка состоялась во время призыва.

Как отправить данные в военкомат?

- Лично.

- По почте, заказным письмом с описью и с уведомлением о вручении.

- Через законного представителя по доверенности.

- Через Госуслуги. Там можно подать заявление для внесения изменений в документы воинского учёта, встать на учёт и т. д. Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней, но могут дополнительно пригласить в военкомат.

С 1 января 2024 года поднимется призывной возраст

Раньше призывной возраст был с 18 до 27 лет. Планировалось постепенно, по аналогии с изменением пенсионного возраста, изменить верхнюю и нижнюю границы призывного возраста: с 21 года до 30 лет. Но после долгих обсуждений было решено иначе. Призыву будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Аналогичная ситуация с альтернативной гражданской службой. Те, кому исполнится 27 лет на 31 декабря 2023 года, и они уже зачислены в запас, останутся в запасе, их призывать не будут.

С 1 января 2024 года повышен предельный возраст пребывания в запасе

Предельный возраст пребывания в запасе увеличен на пять лет.

Напомним, что все запасники делятся на три разряда:

- военнообязанные первого разряда (солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы) - теперь будут числиться в запасе до достижения 40 лет;

- военнообязанные второго разряда - до 50 лет;

- военнообязанные третьего разряда - до 55 лет.

Одновременно поднят предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве, также на пять лет. Старшие офицеры будут числиться в резерве до 65 лет, младшие офицеры - до 60 лет, остальные граждане с воинскими званиями - до 55 лет. Не изменится предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве только для высших офицеров, он так и останется 70 лет.

Подготовила Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.