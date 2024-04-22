Водяная живопись Сергея Андрияки

В культурной жизни Кировской области произошло важное событие: в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых открылась персональная выставка художника-акварелиста Сергея Андрияки (0+).

Это не первая выставка мастера в Кирове. Первая его «персоналка» экспонировалась у нас в 2007 году. После этого были еще две выставки (но уже не персональные): в 2009 году демонстрировались работы маэстро и его учеников из Школы акварели Сергея Андрияки, а в 2015-м прошла его совместная выставка с отцом - Николаем Андриякой.

Сергей Андрияка - потомственный художник. Его отец, Николай Иванович, - заслуженный художник РСФСР, живописец-фронтовик и долгое время - директор «Школы юных дарований» (ныне - Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств). Так что художественный дар Сергей Николаевич получил по наследству.

Впрочем, этим сегодня никого не удивишь. Мы знаем много актёрских и музыкальных династий. Правда, не всегда дети наследуют не только профессию, но и талант. Но не в данном случае. Андрияка-сын не просто пошёл по стопам отца, а даже в чём-то его превзошёл. Об этом можно судить хотя бы по званиям и наградам Сергея Николаевича.

Сергей Андрияка - народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств. Он основатель и руководитель Школы акварели собственного имени, а позднее - Академии акварели и изящных искусств. Есть у него и государственные награды - орден Александра Невского (2018 год) и орден Почета (2020 год).

Из этого перечня заслуг нетрудно сделать вывод, что Андрияка удачно сочетает творчество с педагогической деятельностью. При этом, как говорят его коллеги, он остается очень продуктивным автором. В списке его работ свыше трех тысяч названий. Это позволяет мастеру вести активную выставочную деятельность.

Где только не экспонировались картины Сергея Андрияки - и в Париже, и в Брюсселе, и в Анкаре, и в Женеве, и в Берлине, и в Дюссельдорфе, и в Минске. Москвичи могли видеть его акварели в Третьяковке, в Центральном доме художника, в Центральном выставочном зале «Манеж», в музейно-выставочном комплексе «Царицыно». Кроме столиц, выставки Андрияки - желанные гости в разных городах России.

Вот и нынче, спустя 17 лет после первой «персоналки», Сергей Андрия­ка вновь показывает свои работы в Кирове. На этот раз он привез более 150 своих картин.

Несмотря на размах данного выставочного проекта, сам мастер на открытие не приехал. Как отметил представитель Академии акварели, Сергей Николаевич, будучи одновременно ректором вуза, очень занят административной работой: готовит важное для академии мероприятие. Вместо личного обращения к организаторам выставки и к будущим зрителям Андрияка прислал видеозапись.

Означает ли это, что для московского мэтра выставка в Кирове - событие малозначимое? Сопровождающие выставку представители академии отвечают на этот вопрос отрицательно. Но, с другой стороны, есть повод и для утвердительного ответа: подбор картин для экспозиции в Кирове Андрияка делал не сам, а доверил это своей помощнице.

Впрочем, чем бы ни руководствовался художник, отказавшись от личного присутствия на открытии своей выставки, для Кирова и Кировской области это мероприятие - событие не тривиальное.

Андрияка - самое громкое имя в среде современных российских акварелистов. Но опять же вопрос: заслужил ли он это имя своим мастерством или значительная часть успеха связана с работой его отца, который занимал не последнее место среди советских художников и имел тогда солидный административный пост?

То, что Николай Андрияка оказал большое влияние на сына, не отрицают даже помощники художника. Более того, они рассказывают эпизоды из жизни своего шефа, которые показывают, насколько большим было это влияние.

Но сдается, что дело обстоит не так однозначно. С одной стороны, влияние и помощь отца не отбросишь. Даже сам выбор профессии об этом свидетельствует. А уж то, что старый художник учил молодого хитростям мастерства, даже оспаривать не нужно. Да и помощь на первых этапах творческой карьеры была несомненно.

С другой же стороны, Андрияка-младший в тени известного отца жить не захотел. И доказательством этому служит то, что он ушел от масляной живописи, в которой работал его отец, и занялся акварелью. И, как говорится, нашел себя.

Акварель считалась (да и сегодня многими считается) «несерьёзным», даже «школярским» видом живописи. Был у неё взлёт популярности в начале и середине XIX века, но потом этот бум сошёл на нет. Вплоть до конца XX века не было никого, кто посвятил бы акварельной живописи всё своё творчество. Именно Сергей Андрияка вернул этой технике самостоятельность и полноценное звучание.

Андрияка мастерски владеет акварельной живописью. Его натюрморты и пейзажи легки и изысканны. Цветы, которые часто присутствуют на картинах, будто источают аромат.

Говорят, что некоторые свои картины Андрияка пишет даже без прорисовки карандашом, работая сразу красками. Впрочем, это не говорит ни о чём, кроме мастерского владения кистью.

В то же время портреты, которые показаны на выставке, раскрывают талант художника как рисовальщика. «Портрет дочери» и особенно «Маша» - лучшие тому подтверждения.

Сергей Андрияка любит писать русскую природу, русские города и веси. Зарубежная натура есть лишь в малом количестве картин, отобранных для показа в Кирове. Такое предпочтение подтверждают и коллеги художника. По их словам, мастер любит путешествовать по России, хотя бывает и в зарубежье. В последнем случае он отдает предпочтение Англии, где, по его мнению, осталось больше старинной архитектуры.

Вятка, как говорит представитель Академии акварели, художнику интересна. Здесь много старых домов, красивая природа. И может так случиться, что Андрияка примет участие в одном из Васнецовских пленэров.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.