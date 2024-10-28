Вода, да не та. Разгорается скандал вокруг коррупции в кировском «Водоканале»

Фото www.aquaphor.ru.

В понедельник, 21 октября, на заседании депутатской комиссии по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности Кировской городской думы был заслушан доклад нового директора МУП «Водоканал» Романа Лобанова об итогах деятельности вверенного ему предприятия и проблемах, которые там есть.

Информация, которую сообщил Лобанов, вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Региональные СМИ и телеграм-каналы преподнесли новость под заголовками «Коррупция в «Водоканале». Депутаты в шоке», «Финансовая дыра в «Водоканале», «Миллиард «утёк» в трубу», «Долги, завышение цен по контрактам, нехватка кадров» и т.п.

Понять вятских журналистов и блогеров можно. Для них то, что рассказал Лобанов, - сенсация и повод для хайпа. Но если подойти к информации мало-мальски критически, она порождает очень много вопросов. И главный из них: кому и зачем нужен этот скандал?

Фото www.vdkanal.ru.

Не сидели сложа руки

Для того, чтобы ответить на поставленный выше вопрос, нужно для начала рассказать о том, что Роман Лобанов сообщил депутатам.

Итоги деятельности «Водоканала» выглядят следующим образом. Отремонтировано более пяти километров сетей водоснабжения и пять с половиной километров сетей водоотведения. Потери ресурса (воды) находятся на том же уровне, что и год назад, то есть составляют 23 процента.

Кировский «Водоканал» успешно внедрил автоматизированную систему контроля качества воды на очистных сооружениях водопровода в Корчёмкино. Закончил ремонт участка напорного коллектора КНС-6 и приступил к ремонту самотечного коллектора КНС-3. Завершает ремонт главного напорного коллектора, который не производился с советских времён. Также подготовил документацию по замене технологического оборудования на насосных станциях первого и второго подъёма очистных сооружений водопровода. К системе водоснабжения и водоотведения присоединены новые потребители.

В этом году «Водоканал» заканчивает работы по реконструкции системы водоснабжения в пос. Ганино, которые проходили в рамках нацпроекта «Чистая вода».

Помимо вышеназванного, сделан большой задел на будущее. В завершающей стадии проектирования находится работа по реконструкции городской станции аэрации, напорных коллекторов очистных сооружений в Дороничах и Захарищевых, по совершенствованию системы водоотведения правобережной части Кирова. Ведётся иная работа по техническому совершенствованию системы подачи воды в кировские дома и повышению качества поставляемого ресурса. Работы будут производиться в 2025 году.

В планах на 2025 год также внедрение автоматизированной системы и телеметрии на скважинах, что позволит в постоянном режиме следить за работой оборудования и регулировать его дистанционно.

Значительная часть того, что делал и будет делать «Водоконал», ведётся в рамках обширной инвестиционной программы, принятой на предприятии. «Вятский край» писал о ней в марте 2023 года.

Таким образом, обвинить «Водоканал» в бездеятельности точно нельзя. К тому же за последние как минимум пять лет в Кирове не было массовых отключений домов от водоснабжения.

Фото kirov-portal.ru.

Сомнительные схемы

Помимо достижений, по словам Романа Лобанова, есть в «Водоканале» и проблемы. К одной из таковых новый директор отнёс высокий износ сетей водоснабжения и водоотведения, который приближается к 90 процентам.

Есть также вопросы по комплектованию предприятия специалистами и по импортозамещению деталей для оборудования.

Но всё же эти проблемы топ-менеджер не считает основными. К последним он относит высокий уровень закредитованности «Водоканала» и коррупцию в прежнем руководстве предприятия, подведомственного администрации г. Кирова.

По словам Лобанова, в 2025 году прогноз кредитной нагрузки составляет более 500 млн рублей. При этом заплатить кредиторам в следующем году надо будет 140 млн рублей, а в 2026 году - 145 миллионов. Перекрыть эти расходы за счёт тарифа не получится.

Завела «Водоканал» в эту финансовую яму, как считает Лобанов, сомнительная деятельность прежнего руководства по закупке необходимых предприятию материалов и оборудования, которую выявил внутренний аудит. Так, при проведении торгов по закупке труб для ремонта водовода № 6 на ул. Володарского в Кирове, сметная стоимость труб составила 50 млн рублей, в то время как их можно было купить за 25 млн рублей. И это при цене всего контракта в 105 миллионов. Смету разрабатывала компания, якобы аффилированная с бывшим топ-менеджером «Водоканала».

Следующий случай - завышение цены при закупке труб для ремонта городской станции аэрации на 65 миллионов рублей при общей стоимости контракта в 260 млн. Фирма-поставщик также «из своих».

- Кроме того, вызывает сомнения обоснованность самого технического решения. На наш взгляд, там не требовалось такой масштабной реконструкции. Всё можно было сделать намного дешевле, - сказал депутатам Лобанов.

Новый руководитель МУПа сообщил, что в ходе служебной проверки удалось выявить целую схему проведения неконкурентных закупок:

- С группой лиц заключались сделки, условия которых изначально были невыполнимыми, что ограничивало допуск иных потенциальных участников закупки. В дальнейшем, после заключения договоров, сроки выполнения работ увеличивались, фактически нивелируя условия конкурентной закупки. Так, уже после проведения торгов и заключения контрактов срок выполнения работ по одному договору был увеличен с 17 дней до девяти месяцев, по другому - с 20 рабочих дней до шести месяцев, по третьему - с 45 дней до 11 месяцев с увеличением стоимости договора. По указанной схеме было заключено контрактов на сумму более одного миллиарда рублей.

Согласно информации Лобанова, проверкой указанных выше фактов уже занимаются правоохранительные органы.

Фото www.vdkanal.ru.

Ищи, кому выгодно

Нетрудно догадаться, что именно вторая часть доклада директора «Водоканала» вызвала бурление в региональных СМИ и блогосфере. И тут встаёт первый очевидный вопрос - был ли согласован доклад Лобанова с городскими чиновниками, которым этот МУП подчиняется? И с большой долей вероятности можно ответить, что нет. Уж кто-кто, а городская администрация явно не была заинтересована в том, чтобы скандал был вынесен в публичную плоскость. То, о чём рассказал Лобанов, поставило под сомнение компетентность городской власти, в том числе и её руководства.

Как могли чиновники в течение пяти лет, когда «Водоканалом» руководил ставленник бывшего главы горадминистрации Ильи Шульгина Дмитрий Ухин, верить тому, что говорит им руководство МУПа? Где были специалисты, которые обязаны были вскрыть сомнительные схемы и разоблачить дутые отчёты? Почему они своевременно не били в набат, а дали коррупции возможность процветать на протяжении пятилетки?

Собственно, примерно в этом ключе и вопрошала на заседании комиссии глава города Кирова Елена Ковалёва. Но при этом она почему-то забыла, что и с депутатов ответственность за работу «Водоканала» никто не снимал. Тем паче что Ковалёва, которая занимает свой пост уже второй срок, должна была быть в курсе происходящих на предприятии процессов. Для этого у неё под рукой был и есть такой надёжный инструмент, как Контрольно-счётная палата г. Кирова. Но Ковалёва сделала «круглые глаза», всем своим видом демонстрируя, что нынче её постигло неприятное открытие. Так всё-таки глава города не знала о ситуации в «Водоканале» или не хотела о ней знать? Может быть, потому и остальные депутаты после доклада Лобанова не приняли никакого внятного решения по поводу предоставленной им информации.

Ну и, наконец, а зачем самому Роману Лобанову понадобилось выносить всё это грязное белье на публику? В качестве первой и самой очевидной гипотезы можно предположить, что новый директор решил снять с себя ответственность за всё то, что наворотило прежнее руководство. «Открыл первый конверт», как в том анекдоте.

Но с этим не вяжется тот факт, что своим демаршем он входит в конфликт с городской администрацией, которую фактически обвинил в некомпетентности. Хотя этому можно найти объяснение.

Когда в мае этого года Дмитрий Ухин неожиданно для всех подал заявление об отставке, на его место был назначен Роман Лобанов - бывший руководитель «Кировских коммунальных систем», предприятия, которое до «Водоканала» ведало в Кирове водоснабжением и водоотведением. Досужие комментаторы тогда поговаривали, что эта рокировка была инициирована правительством Кировской области. Если сделать подобное допущение, то поведение нового директора «Водоканала» выглядит не так уж нелепо.

Но какова же тогда конечная цель инспирированного скандала? Снять с должности Вячеслава Симакова? Но он и без того ставленник нынешнего губернатора. И на этом поле одного такого скандала явно недостаточно.

А может быть, кому-то очень нужно отобрать у муниципального «Водоканала» городской водопровод и отдать его снова частным «Коммунальным системам»?

Иван ТРОФИМОВ.