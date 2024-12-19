Во имя победы

Уроженцы земли Вятской делают всё возможное для достижения нашей победы в специальной военной операции. Фронт и тыл объединились, чтобы движение это было непреодолимым.

Наши бойцы демонстрируют выдающиеся военные навыки и проявляют храбрость. А волонтеры непрерывным потоком снабжают передний край маскировочными сетями, окопными свечами и прочей «гуманитаркой». И прошедший месяц снова продемонстрировал нам это единство фронта и тыла.

Они сражаются за Родину

Корреспонденты газеты Северного флота ВМФ России «На страже Заполярья» рассказали об уроженце Кировской области с позывным «Гном». Морпех из Вятских Полян принимает участие в специальной военной операции с 2022 года. Боевой путь заместитель командира разведроты арктической бригады начал в Харьковской области. Там он выполнял боевые задачи особой важности.

- Мы вели разведку позиций противника, выявляли места его скопления и передавали разведданные артиллеристам, которые, в свою очередь, наносили удары по нужным координатам. Работали непрерывно, по несколько суток без отдыха, - рассказал боец. - На тот момент мне было совсем не страшно, а наоборот: играл «спортивный» интерес.

«Гном» в составе подразделения арктических морпехов принимал участие в боях в районе Херсона. Его задачей были разведка и очистка от противника островной зоны.

- Была поставлена непростая задача: выбить противника с одного из островов. По предположительным расчётам, там находилось от четырёх и более боевиков ВСУ. В их планах было закрепиться и корректировать огонь своей артиллерии по нашим позициям. Этого сделать мы им, конечно же, не дали, - рассказал «Гном».

Военнослужащий из Вятских Полян не раз был отмечен командованием. Он был награжден Георгиевским крестом IV и III степеней, медалями Жукова и Суворова, медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

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Старший лейтенант Эдуард К. из пос. Богородское Кировской области был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года. За время прохождения военной службы в должности командира взвода зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный командир.

11 ноября 2024 года, в районе села Тимофеевка в ДНР, командуя вверенными военнослужащими мотострелковой роты, старший лейтенант К. выполнял боевую задачу по ротации личного состава с линии боестолкновения.

Несмотря на непрекращающиеся разрывы от снарядов и мин, в условиях, сопряженных с риском для жизни, группа под командованием Эдуарда К. начала выход с передовых позиций. Он грамотно и четко отдавал личному составу приказы относительно соблюдения дистанции и мест укрытия от снарядов противника.

При погрузке в автомобиль группа попала под угрозу атаки дрона-камикадзе, Эдуард лично открыл огонь по приближающемуся БПЛА неонацистов, в результате чего дрон получил повреждение и упал на удалении от личного состава. Продолжив путь, товарищи успешно достигли тылового района.

Благодаря смелым и грамотным действиям старшего лейтенанта Эдуарда К. была успешно проведена ротация на передовой позиции, а также личный состав группы не понес потерь.

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В Министерстве обороны России рассказали о грамотных и самоотверженных действиях гвардии старшего лейтенанта из города Кирова. Командир танковой роты Роман З. выполнял боевые задачи в районе п. Очеретино в ДНР. Его подразделение получило приказ транспортировать пехоту в район боевых действий.

Во время выполнения боевого задания бронегруппа гвардии старшего лейтенанта З. столкнулась с противником. В ходе боя точными выстрелами из основного орудия танка Т-80 были поражены две огневые точки неприятеля, уничтожен его пулеметный расчет. Стратегические позиции удалось захватить без потерь.

«Благодаря героическим и профессиональным действиям бронегруппы под командованием Романа З. бойцы смогли прорвать оборону противника и занять более выгодные позиции для наступления наших штурмовых групп», - сообщили в Министерстве обороны России.

Тыл не подведёт

Как сообщает фонд «Zа Вятку», в Кировский полк мобилизованных доставлен автомобиль. Работу выполнил партнёр фонда, известный волонтёр из Кильмези с позывным «Шихан». На его счету уже не одна подготовленная к работе и доставленная бойцам машина. Поэтому именно ему фонд доверил доставку и этого УАЗа.

Это 26-й конвой «Шихана» в зону СВО. Честная работа!

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В посёлке Юбилейный Оричевского района живёт семья Хотянец, в которой мама, Светлана Анатольевна, ухаживает за своим сыном-инвалидом много лет. Занимается огородом, разводит комнатные цветы, кормит брошенных животных.

А ещё она волонтёр: плела сети, очень много пар шерстяных носков было связанно ею за два года для солдат СВО. Вяжет Светлана Анатольевна и сейчас, а кроме того, по мере возможности помогает деньгами в покупке лекарств для солдат.

Как же на всё хватает сил у этой женщины?

«Быть может, лучше чаще обращать внимание на что-то хорошее, - отвечает на этот вопрос Светлана Анатольевна. - Даже если у тебя в жизни сейчас далеко не белая полоса, это ещё не значит, что ты не можешь радоваться мелочам и находить положительные моменты в каждом дне. Для меня это забота о близких».

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В шабалинской Детской школе искусств состоялась благотворительная литературная встреча в поддержку участников специальной военной операции «Zа наших!».

В составе поэтического десанта в Шабалинский район приехали поэты Николай Никитин, Надежда Мохина и журналист Виктор Бакин, составитель сборников патриотических произведений вятских писателей «Zа Вятку» (Киров, 2023 год) и «Zа наших!» (Киров, 2024 год).

Открыли встречу литературно-музыкальным приветствием. В исполнении вокальных ансамблей «Горлинка», «Квартет плюс» и Петра Сахиниди прозвучали патриотические песни. Участница клуба «Шабалинские родники» Ираида Сергеевна Гунбина прочла свое стихотворение «21 сентября 2022 года». В исполнении Марка Злобина прозвучало стихотворение Овидия Любовикова «Надежно».

Искренне и эмоционально читали свои стихи гости встречи. Они о войне и мире, о героизме и чести. Поэтические строки из уст авторов звучат по-особому и не оставляют равнодушными никого. Это видно было по тому, с каким горячим желанием участники встречи стремились получить автографы авторов на книжках.

В Шабалинском районе работает поющий заведующий отделом культуры, спорта и молодежи администрации района Вячеслав Князев. Именно он и исполнил заключительную «Балладу о борьбе» Владимира Высоцкого, которая стала своеобразным ключом к этой встрече.

Одновременно был организован сбор средств для поддержки участников специальной военной операции. Эти средства переданы в районное представительство фонда «Zа Вятку».

Обзор подготовлен по материалам Министерства обороны РФ, правительства Кировской области и фонда «Zа Вятку».