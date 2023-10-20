Внимание к печи. Инспекторы МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности

С наступлением холодов люди начинают активно использовать электронагревательные приборы, топить печи, иногда забывая о соблюдении требований пожарной безопасности.

Печь не только дарит тепло и уют, это ещё и источник открытого огня. Печально, когда символ домовитости становится причиной беды. А происходит это зачастую только по причине беспечности человека.

Инспекторы отдела надзорной деятельности МЧС проводят подворовые обходы и профилактические беседы с населением для предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на них. Они доводят до жителей населенных пунктов информацию об обстановке с пожарами, напоминают правила поведения в случае возникновения возгорания.

В зоне особого внимания инспекторов - дома с печным отоплением. Их жильцам разъясняют основные требования пожарной безопасности.

Чтобы уберечь дом и сохранить свою жизнь, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям. 2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, очистить от сажи, заделать трещины, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. 3. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь соответствую­щие противопожарные отступку и разделку. 4. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50 х 70 см. без дефектов и прогаров. 5. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить два-три раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа. 6. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 метра от топящейся печи. 7. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. 8. Вечером необходимо прекращать топить печи за три часа до сна.

Запрещается:

1. Оставлять печи без присмотра. 2. Топить углем, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. 3. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 4. Использовать дрова, превышающие размер топки печи. 5. Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Важно помнить о мерах безопасности при обращении с электрическими обогревательными приборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить домашний очаг.

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около десяти лет. Использование электроприбора свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

Следите за состоянием обогревательного прибора, вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах нельзя применять поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

Следует избегать перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Не оставляйте включёнными электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.

Не позволяйте детям играть с такими устройствами.

Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламлённых и замусоренных помещениях.

Регулярно очищайте обогреватель от пыли: она тоже может воспламениться.

Не размещайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями.

Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Инспекторы МЧС рекомендуют для своевременного оповещения о возгорании установить автономные пожарные извещатели, которые смогут разбудить даже спящего человека на начальной стадии возгорания.

В регионе продолжаются работы по бесплатному оборудованию жилых помещений автономными пожарными извещателями. Эта мера социальной поддержки преду­смотрена в первую очередь для многодетных семей с небольшим доходом и семей с детьми, находящихся на особом контроле. На закупку и установку пожарных извещателей из бюджета области выделено порядка 19 млн рублей.

Автономный пожарный извещатель - это устройство, реагирующее на дым еще на начальной стадии, когда потушить огонь можно подручными средствами. Предупреждающий звуковой сигнал датчика способен разбудить спящего человека. Автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования.

Совместно с инспекторами МЧС регулярно посещают семьи сотрудники комплексных центров соцобслуживания, проводят инструктажи и напоминают родителям и детям о соблюдении требований пожарной безопасности.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам ГУ МЧС России по Кировской области.