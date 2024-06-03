Вместе мы части целого. Именно под таким девизом прошли региональные этапы Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2024»

Именно под таким девизом прошли региональные этапы Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2024» среди учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования, проведённые Кировской областной организацией Общероссийского Профсоюза образования.

Федеральная концепция этого конкурса символизирует соединение талантливой студенческой профсоюзной молодежи в одном месте. В месте притяжения. В месте, где находятся в одном ритме. В месте, где мы части целого.

Конкурсанты и выездная школа актива студентов образовательных организаций, входящих в состав Студенческого координационного совета Кировской области, отправились в детский лагерь Soul Train, где 18 и 19 мая провели время на свежем воздухе продуктивно, а главное - результативно.

В выезде приняли участие около ста студентов учебных заведений Кировской области: делегации Вятского государственного университета, Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Вятского колледжа профессиональных технологий, управления и сервиса, Кировского авиационного техникума, Кировского многопрофильного техникума, Кировского технологического колледжа, Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права, Орлово-Вятского сельскохозяйственного колледжа.

Участниками конкурсной программы стали 13 студентов. В региональном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2024» приняли участие семь представителей вузов, в областном конкурсе «Студенческий лидер-2024» - шесть учащихся образовательных организаций профессионального образования.

Конкурс был направлен на выявление и поддержку заинтересованных и талантливых студентов, способных в дальнейшем профессионально заниматься реализацией государственной молодёжной политики в вузах, и на активизацию работы первичных профсоюзных организаций.

Для участников школы актива Студенческого координационного совета Кировской области была подготовлена и проведена насыщенная программа, включавшая в себя блоки, направленные на знакомство, взаимодействие, развитие коммуникативных навыков участников, а также обучающую игру на знакомство с основами деятельности профсоюза.

С командами участников школы актива постоянно работали кураторы - студенты вузов, большая часть из которых прошла «Школу вожатых». Для них это был прекрасный опыт перед запуском детской оздоровительной кампании в Кировской области.

Впервые на «Студенческом лидере» работал пресс-центр, который в социальных сетях оперативно информировал о текущих событиях и о результатах, поэтому те, кто не смог присутствовать на мероприятии, получали информацию из первых уст. Большой итоговой работой пресс-центра был дайджест по результатам конкурсного дня. Видео получилось эмоциональным и информативным.

По итогам конкурсной программы, включавшей в себя шесть испытаний для студентов вузов и четыре испытания для студентов среднего профессионального образования, призовые места распределились следующим образом.

Призёры областного конкурса «Студенческий лидер-2024» среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования:

первое место - Курбатов Александр Владимирович (Кировский многопрофильный техникум);

второе место - Разумов Даниил Антонович (Кировский авиационный техникум);

третье место - Плотников Павел Петрович (Омутнинский колледж педагогики, экономики и права).

Призёры регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2024»:

первое место - Рожкина Виктория Сергеевна (ВятГУ);

второе место - Шипицина София Васильевна (МГЮА);

третье место - Душина София Алексеевна (ВятГУ).

София Шипицина из МГЮА, занявшая второе место, делится своими впечатлениями: «18 - 19 мая я вновь стала участником конкурса «Студенческий лидер-2024». В течение первого дня мы с участниками прошли шесть конкурсных испытаний, которые были нацелены на проверку наших знаний и навыков по разным направлениям. На протяжении всех этапов придавала нам сил и уверенности прекрасная команда поддержки - наш профком. По итогам этого мероприятия я могу оценить моё выступление и выступления наших ребят из профсоюзного актива на отлично. Было отдано много сил и времени. Это прекрасный опыт, и всё не зря! И помните: студенческие лидеры - среди вас!»

Победительница регионального этапа конкурса Виктория Рожкина будет представлять Кировскую область на окружном этапе «Студенческого лидера-2024», который состоится в июле этого года в Казани.

Маргарита Байбородова,

Кировская областная организация Общероссийского Профсоюза образования.

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