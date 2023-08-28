Вложились в пляжи. Помогли ли деньги избежать трагедий на воде в Кировской области?

Правительство Кировской области выделило на организацию мест для купания 16 миллионов рублей.

Забота о безопасности граждан, особенно о безопасности детей, - прямая обязанность областной власти и лично главы региона. И наше правительство исполняет эту обязанность в меру своего понимания.

Будете лично отвечать!

Прошлым летом, 11 июля, тогда еще врио губернатора на оперативке в правительстве в жесткой форме поделился этой обязанностью с главами муниципалитетов:

- Жарко, люди идут купаться, а места не оборудованы. На этой неделе увеличилось число трагических ситуаций на воде. Обращаюсь к главам: нужны оборудованные и контролируемые места купания. Если их нет, люди идут в воду там, где привыкли, и иногда это заканчивается трагедией. Особое внимание - на Котельничский район, там уже дважды возникали такие ситуации. Обращаюсь к муниципалитету: сегодня к вечеру доложить о принятых мерах. Если у вас ещё что-то подобное произойдёт, будете лично отвечать!

В 2023 году, видимо вспомнив, что бюджеты районов не могут похвастаться лишними средствами на исполнение новых приказов губернатора, областной бюджет выделил на обустройство пляжей 16 млн рублей. Исходя из того, что в регионе планировалось открыть в сезон 53 официальных места для купания, на каждое из них пришлось по 300 тысяч рублей.

- Печальный опыт прошлого года показал, что в нашем регионе явно недостаточно оборудованных мест для безопасного купания. В целях оснащения пляжей спасательным имуществом и оборудованием принято решение о финансовой поддержке муниципалитетов, - сообщил 10 мая 2023 года глава региона.

Без права купания

По его мнению, пляжи должны быть оборудованы не там, где администрации удобно их проверять, а там, где люди купаются традиционно.

Эта губернаторская новация натолкнулась на требования закона. Муниципальные пляжи, на оборудование которых будут выделены средства, должны соответствовать ряду требований: дно водоёмов обследовано водолазами, получено санитарно-эпидемиологическое заключение, проведена акарицидная обработка, установлены кабинки для переодевания, туалеты, урны и информационные стенды, есть силы и средства для обеспечения безопасности людей. А контролирующие органы, проверив предложенные муниципалитетами места на берегах, выявили, что или вода в водоёме не соответствует гигиеническим нормативам, или дно водного объекта имеет крутые перепады, глубокие ямы, коряги, стёкла и другие опасные объекты, которые уже представляют угрозу для жизни отдыхающих. И купание там запретили.

Тогда в правительстве изобрели недопляжи - «места отдыха у воды без права купания». И уже 6 июля 2023 года вместо 53 официальных пляжей прозвучала цифра 61: 23 пляжа и 38 мест отдыха без права купания.

Старания похвальные, но местная детвора лучше проверяющих знает, где лучше купаться. И тогда правительство мобилизовало в патрули учителей и родителей.

Учительско-родительский патруль

Например, в Лебяжье родительские патрули за июнь и июль провели 62 рейда на водные объекты, 49 профилактических бесед с детьми и их родителями. В Уржумском районе родители школьников, кроме проведения бесед, распространяли листовки и памятки о правилах поведения на пляжах, в местах массового отдыха у воды. Советники директора по воспитанию Вятского многопрофильного лицея в Вятских Полянах также организовали рейд к водоёмам. Многие родители даже не подозревали о том, что их дети находятся на пляже. С родителями была проведена беседа об ответственности за здоровье и безопасность их детей. В свою очередь, ребятам продемонстрированы буклеты с правилами поведения возле водоёмов и на воде.

«Как правило, патрули состоят из двух родителей каждого класса и классного руководителя. Ежедневно они обходят места возможного купания детей на реках и водоёмах. «Родительский патруль» выявляет детей, находящихся в местах купания без присмот­ра взрослых или в необорудованных местах, и проводит с ними профилактические беседы, направляет детей для купания на специально оборудованные пляжи. В случае повторного нарушения или негативной реакции «родительский патруль» может поговорить о поведении таких детей с их родителями», - разъяснял функции патрулей пресс-центр правительства Кировской области.

Помогли ли деньги?

Журналисты интернет-портала Kirov.ru задались вопросом: привело ли выделение 16 миллионов рублей и безвозмездное привлечение педагогов и родителей

к патрулированию к ощутимому усилению безопасности детей на воде? Как оказалось, нет. По данным ГУ МЧС по Кировской области, с начала лета в регионе утонуло 19 человек, то есть на семь человек меньше, чем в прошлом году, но при этом детская смертность на водоемах не изменилась. В текущем году в реках и озерах региона, так же как и в прошлом, погибли шесть детей. В МЧС отдельно отмечают, что все утонувшие купались на так называемых диких пляжах, то есть в местах, не оборудованных для купания.

«Получается, что либо выделенных 16 миллионов было недостаточно для оборудования всех мест купания, либо районные власти не знают всех мест купания своих жителей и, соответственно, не включили их в свои заявки», - приходят к выводу коллеги из Kirov.ru и возвращаются к словам губернатора о персональной ответственности глав муниципалитетов за гибель детей на воде.

Факт в том, что на последних совещаниях этот вопрос вообще не поднимался. Новостей о том, что кто-то из глав районов лично ответил за гибель детей, также не было.

Портал Kirov.ru заявил о намерении направить запрос в пресс-службу правительства Кировской области, чтобы узнать, считают ли в облправительстве выделенные на оборудование безопасных пляжей средства потраченными эффективно.

Егор Горохов.

P.S. Пока верстался номер, портал Kirov.ru опубликовал ответ, полученный из правительства Кировской области.

Согласно изложенной в официальном ответе информации, данные от ГУ МЧС по Кировской области, которыми мы оперировали, верны лишь частично. Так, данные за 2022 год были на 12 июля, а данные за 2023-й - на момент августа-2023 и не охватывают весь летний период. Выяснилось, что в прошлом году за аналогичный период жертвами водной стихии в Кировской области стали не шесть, а 11 детей и пятеро были спасены. Таким образом, детская смертность на воде в 2023 году снизилась практически вдвое.

Еще одной причиной снижения количества утонувших детей стала работа спасателей на водоемах. Они спасли из воды шесть детей и одного взрослого.

У соседей

ТАТАРСТАН. К началу сезона в республике планировали потратить на загородные пляжи из федерального и регионального бюджетов 177,6 миллиона рублей. При этом более 143 миллионов - федеральные средства и 33,7 миллиона - региональные. Одобрение получили 14 проектов, но их число может возрасти до 22-х.

С начала года в Татарстане зарегистрировано 84 происшествия на воде - на один случай меньше, чем в прошлом году. Погибли 62 человека, в том числе семь детей, из них 49 - только с начала купального сезона. Основные причины гибели людей - падение в воду и купание в необорудованном месте.

В 2022 году количество погибших составляло 61 человек, среди них - девять детей.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ. К летнему сезону 2023 года власти краевой столицы были намерены полностью обновить благоустройство городских пляжей: выполнить их в едином стиле, согласно дизайн-коду города. На это чиновники запросили у городской думы более 33 млн рублей. Вопрос рассматривался на заседании комитета думы по благоустройству.

В Пермском крае с 1 июня по 13 июля 2023 года погибли на воде 23 человека, среди них три ребёнка. Для сравнения: за всё лето прошлого года утонули 20 человек.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Федеральный бюджет выделил региону 255 млн рублей для развития туристической инфраструктуры. Деньги пошли на гранты региональным проектам создания и (или) развития пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ и других водоемов.

56 человек утонули с начала купального сезона в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. В прошлом году утонули 73 человека с начала лета.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Пресс-служба губернатора и правительства региона сообщает, что общая сумма субсидии, доступная к распределению между участниками конкурса грантов, составила более 85 млн рублей. Семь из них ориентированы на создание инфраструктуры пляжного отдыха - на побережье Белого моря в Северодвинске, на Кий-острове Онежского района, а также в Приморском, Пинежском районах и Няндомском округе.

Официально купальный сезон в Архангельской области стартовал 1 июля. С этого дня в Поморье утонули 19 человек, в числе которых трое детей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года произошло 20 подобных трагедий.

РЕСПУБЛИКА КОМИ. На благоустройство городского пляжа Сыктывкара потратили 1,5 миллиона рублей.

В Коми за 2023 год утонули восемь человек. О такой статистике сообщает МЧС по региону. Все погибшие купались в несанкционированных местах. Отметим, в 2022 году в воде погибли 29 жителей Республики Коми.