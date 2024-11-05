Владимир Муллин: «Мне нравятся люди с характером»

«Владимир Евгеньевич обладает особым даром точно передавать переходные состояния природы: рассвет и закаты, сумерки, первый и последний лучи солнца, туман, который вот-вот рассеется, или дождик, который через мгновение начнётся, едва уловимую тень. Он экспериментирует с красками и формами, тонами и полутонами. Благодаря этому рождаются уникальные по своей эмоциональной насыщенности произведения», - сказала о Владимире Муллине ведущий сотрудник Вятского художественного музея Ольга Крупина.

Можно соглашаться или не соглашаться с такой характеристикой художника, но никто не будет отрицать, что Муллин занимает заметное место среди кировских живописцев. Об этом же говорит и признание его заслуг в профессиональном сообществе: Владимир Евгеньевич - заслуженный художник РФ и член-корреспондент Российской академии художеств. Он входит в секретариат Союза художников России, являясь секретарём по Северо-Западному федеральному округу.

Да и как живописец Муллин востребован среди ценителей прекрасного. Его произведения находятся в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых, в Музее современного изобразительного искусства имени А.А. Пластова в Ульяновске, в частных коллекциях России, Финляндии, Швеции, Италии, Испании, США, Франции, Кореи, Китая, Польши, Словакии, Германии, Англии и Японии.

Владимира Муллина трудно назвать молодым художником. Как-никак он родился в 1968 году и окончил Кировское художественное училище еще при советской власти, в 1987 году. Но и в старики его записывать тоже рано. Впереди у него - много лет для творчества.

Можно сказать, что он относится к последним живописцам советской эпохи, которые, получив классическое художественное образование, и после творческих экспериментов 1990-х остались верны канонам реалистического искусства.

"Ветренно". 2019 г.

О реализме и не только

Живопись Муллина относится к классической русской школе. В своем развитии мастер уже перешагнул региональные рамки живописных традиций, как и некоторые другие именитые кировские художники. Он не делает ставку на узнаваемость тех или иных мест, а стремится передать настроения, чувства, эмоции, которые при виде этих мест возникают у человека.

- Меня тут как-то назвали «певцом малой родины», - иронизирует Владимир Евгеньевич. - Но какой же я «певец»? Я больше двадцати лет прожил в Москве и лишь в 2018 году вернулся в Киров. Все пейзажи, которые здесь написаны, - результат участия в пленэрах. Да и вообще, пейзаж для меня не главное, предпочитаю писать портреты и жанровые картины. Хотя в последнее время пробую себя в натюрморте, - и показывает холст, который назван «Эпидемия» (2020 год).

Но, смещая акцент с «местечкового» на изобразительный ряд более высокого порядка, Муллин остается приверженцем реализма, хотя и не таким непримиримым, как некоторые другие представители этого направления.

По словам художника, в молодости он пробовал себя в других стилях и направлениях, но остановил свой выбор на классической школе живописи. Если не видишь мир таким, каким его изображаешь, как заметил Владимир Евгеньевич, то не стоит ломать себя.

- Я не против беспредметного искусства, - говорит художник. - Мне кажется, оно где-то близко к дизайну и имеет право на существование. Не нужно воевать друг с другом. Но такое искусство должно быть честным. Я знаю очень мало людей, которые видят мир именно так, как его пишут. Чаще же за всеми этими беспредметными изображениями скрывается или полное отсутствие базовой подготовки художника, или плохое владение живописной техникой. А я против дилетантства в искусстве.

Но дилетантством, по словам Муллина, страдают не только представители беспредметного искусства. Есть он и у тех, кто работает в реалистическом жанре. Такие художники не ищут своё видение предмета, а работают штампами. Поэтому те, кто говорят: «Надоели эти ваши берёзки и стога», имеют основания так высказываться.

- Я за то, чтобы все направления существовали, но только чтобы они были профессиональными, - заключает Владимир Евгеньевич.

"Деревенский конструктивизм". 2018 г.

О званиях и наградах

К сожалению, неискушенный зритель не всегда может определить, написано ли полотно профессионалом или конъюнктурщиком, а иногда и дилетантом. В этом не могут помочь ему наличие у художника звания «народный» или «заслуженный», и даже академического статуса (в виде званий академика или членкора Российской академии художеств). Зритель может полагаться только на свой вкус - если он, конечно, есть.

- Кому-то, может быть, и мои работы не нравятся, - замечает Муллин. - Но это просто значит, что они не для него. И вообще, критерий профессионализма в искусстве установить сложно. Можно лекцию часа на четыре прочитать, рассказать про технику живописи, про композицию, про цветовые решения и так далее, но так и не объяснить, почему в творчестве одних художников чувствуется профессионализм, а у других - нет.

Ну а титулы и звания, по мысли Владимира Евгеньевича, нужны и важны. Так или иначе, они отражают заслуги художника.

- Очень хотелось бы, чтобы они отражали также профессионализм, - говорит Муллин. - Но так происходит не всегда.

И всё же система мотивации художников к творчеству, в которую входят и почётные звания, считает Владимир Евгеньевич, важна. Пусть сегодня она несовершенна. И не секрет, что в советское время она была выстроена лучше. Но в какой бы форме эта система ни существовала, она нужна.

- Не верьте тем, кто говорит: «Мне не важно, дадут мне «заслуженного» или «народного» или нет», - роняет замечание художник. - Это враньё. Все так или иначе хотят признания своего вклада в искусство, стремятся к этому.

Кроме того, по словам Муллина, полученный статус служит для живописца определенной планкой, которую ронять нельзя, а нужно ей соответствовать. А для этого приходится много работать. И не только над холстами.

- Мне нравится, когда я плотно занят, - признаётся Владимир Евгеньевич. - Тогда удаётся больше сделать.

- Поэтому вас не так часто можно видеть на открытии тех или иных выставок?

- Отчасти. На какие-то я хожу, потому что выставляются мои друзья или знакомые, на какие-то - по обязанности, а иногда сам себе говорю: «Надо» - и иду.

По мысли Муллина, художник не может замыкаться в мастерской. Чтобы расти, ему нужны свежие впечатления, общение с коллегами. А потому сам художник не сбрасывает со счетов вариант своего возвращения в Москву, где культурная жизнь кипит гораздо интенсивнее, чем в Кирове.

"Вечер старого тополя".

О планах на будущее

В мастерской Муллина почти нет пейзажей. Стены завешаны портретами, натюрмортами и жанровыми картинами. Это лишний раз доказывает, что художник не лукавил, говоря о своих предпочтениях в жанрах живописи.

- Мне нравится писать портреты людей, у которых есть характер, - говорит Владимир Евгеньевич.

"День рождения Шуры". 2004 г.

Например, его известные работы «Жизнь Шуры» и «День рождения Шуры» написаны с реальной женщины, с которой художник познакомился во времена работы на «академичке» (Академическая дача имени И.Е. Репина). Эта женщина после смерти дочери одна воспитывала семерых внуков. Всю жизнь проработав учительницей, она пережила и Великую Отечественную войну, и непростые послевоенные годы. Обстоятельства закалили характер женщины, сделали его жестким (но не жестоким). Именно такую непростую судьбу и стремился показать Муллин в своих портретах Шуры.

"Весна.Остывший чай". 2019 г.

- А кто эта мечтательная женщина? - спрашиваю я, показывая на картину «Весна. Остывший чай».

- Это моя жена.

- Тоже с характером?

- С характером. Ещё каким, - отвечает художник с улыбкой.

Муллин говорит, что некоторые сюжеты своих работ он вынашивал много лет. Так, полотно «Всадники апокалипсиса» появилось спустя тридцать лет после первых эскизов к картине. Вот и сегодня мастер хотел бы реализовать другие свои замыслы.

Слушая Владимира Евгеньевича, хочется верить, что ему удастся воплотить в жизнь задуманное. Ну а что из этого получится, думается, мы еще увидим.

Сергей СМОЛИН.

Фото из архива В. Муллина.