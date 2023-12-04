Визит министра. Министр промышленности Денис Мантуров посетил завод «Сельмаш»

АО «Завод «Сельмаш» с рабочим визитом посетил заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В составе делегации также были генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков, губернатор Кировской области Александр Соколов, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Рахим Азимов.

По данным федерального министерства, в Кировской области высоко развиты химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка. На протяжении последних лет промышленность региона демонстрирует положительную динамику и опережает среднероссийские показатели. За январь - сентябрь 2023-го индекс промышленного производства составил 108,7 процента к аналогичному периоду предыдущего года.

Денис Мантуров побывал на Вятском машиностроительном предприятии «АВИТЕК» и на заводе «Сельмаш», которые демонстрируют положительную динамику, активно развиваются и улучшают условия труда работников. А номенклатура выпускаемой заводами продукции охватывает широкий спектр изделий специального, гражданского и двойного назначения.

На «Сельмаше» гости осмотрели механосборочные цеха и цех производства продукции гражданского назначения.

- В ходе визита на наш завод рассказал Денису Валентиновичу о работе и о развитии предприятия, об объёмах выпуска продукции, о модернизации производственных мощностей, а также о производственных достижениях трудового коллектива завода «Сельмаш», - сообщил генеральный директор АО «Завод «Сельмаш» Александр Чурин.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, текущая ситуация обусловила потребность в создании новых производств. Это, в свою очередь, требует значительных капиталовложений. Кировская область реализует инвестиционные проекты, повышая тем самым уровень экономического развития.

Вице-премьер отметил, что наряду с дальнейшим увеличением заработной платы как ключевым фактором привлечения специалистов важно решить вопрос размещения работников предприятий, обеспечить их жильём.

- Правительство России по поручению Президента проработало вопрос предоставления льготного наёмного жилья работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, в том числе мы учли потребности и предприятий ОПК Кировской области. Для реализации данной меры в проекте федерального бюджета на 2024 год уже заложен необходимый объём средств - в общей сложности полтора миллиарда рублей, - рассказал Денис Мантуров.

Л. СЕМЁНОВА.