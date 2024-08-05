Вице-губернатор ответил на письмо

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15 июня 2024 года «Вятский край» опубликовал открытое письмо 10 заслуженных учителей Российской Федерации, адресованное министру просвещения РФ Кравцову С.С. и губернатору Кировской области, члену коллегии Министерства просвещения РФ Соколову А.В.

В письме педагоги высказали тревогу по поводу растущей нехватки учителей в общеобразовательных школах страны: «Учительство стремительно стареет, сокращается его численность, ухудшается качественный состав. Учителя уходят из школ».

По мнению авторов письма, остановить эту трагичную тенденцию могли бы принятые на федеральном и региональном уровнях срочные меры по повышению социального и общественного статуса учительства и резкое увеличение количества бюджетных мест на педагогических специальностях.

Открытое письмо подписали заслуженные учителя РФ: Шкаредный Д.Д., Прилукова Р.А., Долматов В.В., Клековкин Н.Г., Русских Г.А., Баранова В.В., Земцова З.М., Садакова Л.Г., Аксёнова Н.А., Чурин А.М.

13 июля «Вятский край» опубликовал ответ Министерства просвещения РФ на открытое письмо педагогов. Сегодня мы публикуем ответ правительства Кировской области.

Напомним, авторы открытого письма внесли губернатору Кировской области следующие предложения:

1. Обеспечить формирование областного заказа на подготовку педагогических кадров за счёт ассигнований из федерального и областного бюджетов с учётом целевого обучения под имеющуюся потребность в молодых специалистах. Заказ должен опираться не на спонтанно возникших абитуриентов, желающих получить целевое направление, а на взращивание в образовательной организации талантливых детей, которые, получив педагогическое образование, вернутся на малую родину или в школу, которую они окончили.

2. Сформировать областную методическую службу на базе образовательных округов во главе с Институтом развития образования, обновив перечень и содержание программ повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников.

3. Разработать и реализовать в сельской местности проект «Мобильный учитель».

Также предлагается возродить на площадках бывшего Вятского гуманитарного университета в качестве юридического лица Кировский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина. Установить для него ежегодный план приёма на бюджетные места в соответствии с областным заказом на подготовку педагогических кадров за счёт ассигнований федерального бюджета.

Заслуженные учителя РФ в целях привлечения в образовательную сферу наиболее талантливой молодёжи и повышения качества школьного учительства предлагают разработать до 01.01.2025 особый порядок отбора и приёма выпускников школ на получение образования по педагогическим специальностям в вузы и колледжи.

Ниже приводится текст полученного редакцией ответа. Публикуется без сокращений, изъятий и пропусков.

Вице-губернатор Кировской области

Карла Либкнехта ул., д. 69,

г. Киров обл., 610019.

Тел. (8332) 27-27-18.

E-mail: region@ako.kirov.ru

25.06.2024

№ 6349-15/03-01/кол-3180

На № кол-3180 от 19.06.2024

Главному редактору ООО

«Издательский Дом «Вятский край»

Смирнову А.В.

Спасская ул., д. 39, оф. 2

г. Киров, 610020

Уважаемый Артём Владимирович!

По поручению губернатора Кировской области Соколова А.В. Ваше обращение рассмотрено. По результатам сообщаю следующее.

Министерством образования Кировской области (далее - министерство образования) ежегодно проводится комплексный анализ кадрового состава образовательных организаций региона по возрасту, уровню образования, стажу работы, квалификационным категориям.

Осуществляется ежегодный мониторинг прогнозной потребности в педагогических кадрах на 10-летнюю перспективу, а также ежемесячный мониторинг потребности.

В 2023 году доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в системе общего, дошкольного, дополнительного и среднего профессионального образования составляла 20%. При этом учителей моложе 25 лет - около 5%. Пенсионеров - 20%.

Учебные планы в образовательных организациях выполняются в полном объёме, в том числе за счёт внутреннего и внешнего совмещения.

Количество молодых специалистов, пришедших в систему образования региона, выросло. В 2023 году в систему образования привлечено 306 молодых специалистов, что на 18% больше, чем в 2022 году.

Количество молодых педагогов в возрасте до 25 лет за последние 7 лет выросло на 19%.

Для оказания молодому специалисту методической и психологической поддержки за ним закрепляется наставник из числа более опытных коллег. Институт развития образования Кировской области (далее - ИРО Кировской области) оказывает адресную помощь молодым педагогам в организации эффективного взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса.

Изменения в законе «Об образовании в Российской Федерации», вступившие в силу в 2022 году, установили, что учителя не должны готовить отчёты за пределами установленного Минпросвещения России перечня, а электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.

В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России проводится работа по снижению бюрократической нагрузки. Поэтапно сокращаются мониторинги и запросы, оптимизируются информационные системы, осуществляется контроль использования исчерпывающего перечня отчётов, формируемых учителями.

Проведена работа по информированию педагогических и руководящих работников о законодательстве об образовании в части снижения бюрократической нагрузки. На сайте министерства образования размещён телефон горячей линии для обращений о бюрократической нагрузке.

Для повышения статуса педагога, привлечения молодёжи в систему образования 26.01.2023 утверждена и реализуется региональная программа, посвящённая Году педагога и наставника, на 2023-2025 годы.

Ежегодно увеличивается количество учащихся в сетевых профильных классах педагогической направленности. В 2023/2024 учебном году в 20 школах функционирует 27 сетевых психолого-педагогических классов.

Одной из основных целей функционирования педагогических классов является формирование у обучающихся представления о педагогической профессии и отношения к учителю как к высококвалифицированному профессионалу, формирование у них системы ценностей, которые отражают специфику педагогической деятельности.

Для учащихся психолого-педагогических классов Вятским государственным университетом (далее - ВятГУ) и педагогическими колледжами организуются дни открытых дверей, проводятся профессиональные пробы, мастер-классы, выставки, интеллектуальные игры и другие мероприятия, направленные на популяризацию педагогических профессий. Ежегодно 45-50% выпускников профильных классов поступают на педагогические направления подготовки в ВятГУ и педагогические колледжи. С 01.09.2023 во всех школах области введена единая модель профориентации обучающихся - Профминимум, которая будет способствовать осознанному выбору профессии обучающимися, выявлению детей, ориентированных на педагогические профессии.

Студенты педагогических специальностей привлекаются к педагогической деятельности. В 2023/2024 учебном году в образовательных организациях работает 317 студентов очной формы обучения, в том числе 294 студента ВятГУ и 23 студента педагогических колледжей.

Количество студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, составляет 197, в том числе 194 в ВятГУ, в СПО - 3.

Предоставляется стипендия из областного бюджета студентам, заключившим соглашения с работодателями о трудоустройстве после окончания учебного заведения с обязательством отработать не менее 3 лет (для студентов вузов - от 2 до 4 тыс. руб., для студентов колледжей - от 1,5 до 3 тыс. руб.).

Ежегодно из ВятГУ выпускается порядка 250 студентов педагогических специальностей, из педагогических колледжей - 500. Уровень трудоустройства выпускников вуза по специальности составляет в среднем 87%, выпускников колледжей - 81%.

С 2023 года увеличены размеры социальных выплат молодым специалистам, принятым в образовательные организации после окончания учебных заведений. В организациях, расположенных в сельских населённых пунктах, - 200000 рублей; в организациях, расположенных в городских населённых пунктах на территории муниципальных районов и муниципальных округов, - 150000 рублей; в организациях, расположенных в городских населённых пунктах на территории городских округов, - 100000 рублей.

С 1 января 2023 года молодым педагогам установлен персональный повышающий коэффициент к окладу на период первых трёх лет работы: в первый год работы - 0,35 от оклада - 5,0 тыс. рублей, во второй год работы - 0,3 от оклада - 4,3 тыс. рублей; в третий год работы - 0,2 от оклада - 2,9 тыс. рублей.

Педагогам в сельской местности предоставляется компенсация в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения.

Победителям конкурса «Учитель года Кировской области» выплачивается премия правительства Кировской области в размере 100 тыс. рублей.

Педагогам, подготовившим победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад, выплачивается премия от 20 до 27 тыс. руб.

Впервые в 2023 году учреждены две новые премии: премия губернатора «Педагогический талант» в размере 100 тысяч руб., которая в 2023 году вручена 20 лучшим педагогам области, и премия «За вклад в развитие малой родины» в размере 50 тысяч руб., получателями которой стали 45 педагогов из всех муниципальных образований области.

В 2023 году приобретено 6 служебных квартир для молодых учителей. В текущем году выделены денежные средства на покупку ещё 5 квартир.

В связи с необходимостью развития инженерного образования разработан комплекс мер по укомплектованию школ учителями математики, физики и информатики, организовано переобучение и стажировки сельских учителей. В 2023 году переподготовку прошли 44 учителя, в том числе по физике и математике - 27 учителей.

Утверждены премии учителям физики и математики за высокие баллы ЕГЭ выпускников по физике и математике. Сумма премии - 5000 рублей за каждого выпускника, набравшего высокие баллы при сдаче ЕГЭ по этим предметам.

По итогам проведения ЕГЭ в 2023 году около 1500 выпускников школ Кировской области набрали необходимое количество баллов по ЕГЭ. 277 учителей, преподающих математику и физику, получили премии.

Учреждены гранты школам, учащиеся которых успешно сдали ЕГЭ по математике (профильный уровень) и (или) физике. В 2023 году гранты получили 169 общеобразовательных организаций в размере от 5 до 485 тысяч рублей в зависимости от суммы премий, полученных педагогами конкретной школы.

Для стимулирования школ, внедряющих успешные практики, направленные на решение приоритетных задач развития системы образования Кировской области, проведён грантовый конкурс имени Зинаиды Алексеевны Субботиной, народного учителя СССР. По результатам конкурса в этом году 5 школ-победителей получили грант в размере 350 тысяч рублей на тиражирование опыта и развитие успешной практики инженерного образования.

Повышение заработной платы педагогических работников школ осуществляется в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее - Указ).

В соответствии с Указом средняя заработная плата педагогических работников школ должна быть не ниже средней заработной платы в соответствующем регионе. Кировской областью Указ выполняется ежегодно.

Достижение показателей, определенных Указом, осуществляется в отношении соответствующей категории работников в целом по субъекту Российской Федерации. При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в оплате труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к одной категории, в зависимости от вида и типа организации.

Размер средней заработной платы педагогических работников школ Кировской области на 01.06.2024 составил 49114,3 рубля (с учётом ежемесячных федеральных выплат за классное руководство).

Система оплаты труда, действующая в Кировской области, в полной мере соответствует рекомендуемой Минпросвещения Российской Федерации.

В соответствии с поручением Президента правительству Российской Федерации необходимо отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов в субъектах Российской Федерации в 2025 году, в 2026 году утвердить новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций с учётом результатов реализации пилотных проектов, а в 2027 году внедрить новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций.

По вопросу возрождения Педагогического института в г. Кирове сообщаю.

Самый низкий показатель приёма студентов на педагогические специальности зафиксирован в 2016 году - 156 человек, после чего объединили два вуза: ВятГУ и Вятский государственный гуманитарный университет. С 2016 года наблюдается рост бюджетных мест для будущих педагогов. В 2024 году план приёма на педагогические специальности в ВятГУ составил 352 человека (рост на 226%).

Средний уровень трудоустройства выпускников педагогического направления подготовки по специальности за последний период составляет 87%, а по ряду профилей 100%. Так, по данным Федеральной службы по труду и занятости на 31.12.2023, трудоустройство выпускников педагогического направления подготовки составляет: 93% (для однопрофильного бакалавриата) и 74% (для двухпрофильного бакалавриата).

С 2023 года ВятГУ перешёл на новую образовательную модель подготовки учителей. Новая модель создана для реализации единого подхода к подготовке учителя. Программа обучения разработана в результате многочисленных проектировочных и стратегических сессий, рабочих встреч с привлечением всех участников образовательного процесса.

По итогам 2023/2024 учебного года более 200 учителей Кировской области из 25 школ стали наставниками для студентов-педагогов во время практической подготовки.

Высокий уровень педагогического образования в ВятГУ не раз получал подтверждение на федеральном уровне. Так, в 2022 году ВятГУ вошёл в топ-20 предметного рейтинга лучших российских вузов RAEX по направлению «Педагогическое образование».

Министерство образования, ПРО Кировской области, Кировская областная территориальная организация Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации, Ассоциация молодых педагогов Кировской области, Кировская областная общественная организация участников конкурса «Учитель года» Кировской области входят в число постоянных партнёров вуза, становясь активными соорганизаторами и участниками различных событий педагогической тематики.

Качество педагогического образования обеспечивается и за счёт совершенствования образовательных программ. Руководители образовательных программ составляют академический совет руководителей образовательных программ Педагогического института ВятГУ.

ВятГУ как крупный классический университет обладает профильной материально-технической базой, которая используется при предметной подготовке будущих педагогов и обеспечивает качество дисциплинарной подготовки.

В 2024 году Педагогический институт ВятГУ стал федеральным методическим центром по разработке учебно-методического комплекса по дисциплинам, формирующим основы педагогических знаний. Так, специалисты и учёные из 20 вузов страны на базе ВятГУ прорабатывают новую структуру и содержание дисциплины, подходы и особенности её преподавания в вузах.

Фото ruobraz.ru.

1. По вопросу формирования областного заказа на подготовку кадров

Правительство Кировской области ежегодно ходатайствует перед Минобрнауки России об увеличении контрольных цифр приёма по программам высшего образования педагогического профиля (далее - КЦП). На 2024/2025 учебный год утверждено 352 места.

По программам среднего профессионального образования КЦП с 2021/2022 учебного года увеличены на 30% и составили в 2024/2025 учебном году 965. В 2023 году на 35% по сравнению с 2022 годом увеличилось количество заявлений на поступление в педагогические колледжи, конкурс на педагогические специальности в ВятГУ был более 3 человек на место.

В связи с принятием Федерального закона № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части целевого обучения в мае-июне 2024 года министерством образования проведена большая работа по информированию работодателей, абитуриентов и их родителей о новом механизме целевого обучения.

По итогам работы заказчиками целевого обучения из числа образовательных организаций, органов местного самоуправления региона размещено на единой цифровой платформе «Работа России» 594 предложения о заключении договора о целевом обучении по программам высшего и среднего профессионального образования, в том числе 190 по квоте приёма на целевое обучение по направлениям подготовки высшего образования (Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки и Специальное дефектологическое образование).

На 2024/2025 учебный год по указанным направлениям подготовки квота приёма на целевое обучение составила 120 мест. Из общего количества поданных заказчиками предложений 109 - по программам среднего профессионального образования.

2. По вопросу создания областной методической службы

В системе образования Кировской области в соответствии с дорожной картой функционирует единая региональная методическая служба (далее - ЕРМС).

В структуру ЕРМС входят: 14 областных методических объединений, 91 окружное методическое объединение, более 540 муниципальных методических объединений, 19 РУ МО (региональные учебно-методические объединения в системе СПО по укрупнённым группам специальностей), 8 ассоциаций. Координирует работу ЕРМС и осуществляет организационно-методическое сопровождение ИРО Кировской области.

Ежегодный мониторинг эффективности деятельности методических служб региона показывает высокую эффективность такой формы организации работы.

На данный момент все программы, реализуемые в ИРО Кировской области, соответствуют требованиям к структуре и содержанию образовательных программ ДПО.

Кроме этого, 51 образовательная программа ИРО Кировской области прошла профессионально-общественную экспертизу и внесена в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ педагогического образования.

С целью сокращения дефицита учителей-предметников ежегодно обновляется содержание программ профессиональной переподготовки по востребованным специальностям и направлениям деятельности. С 2022 года реализована возможность обучения по 12 программам переподготовки.

С учётом особой актуальности для региона впервые в рамках государственного задания ИРО Кировской области за счёт бюджетного финансирования реализуются программы переподготовки по направлениям «Тифлопедагог» и «Педагог-психолог».

3. По вопросу разработки и реализации в сельской местности проекта «Мобильный учитель»

В Кировской области функционирует Центр дистанционного обучения детей, в котором ежегодно в рамках сетевого взаимодействия с малочисленными сельскими школами организовано обучение школьников с применением дистанционных образовательных технологий. В 2023/2024 учебном году обучено 220 школьников из 11 школ. Также в рамках сетевого взаимодействия организовано обучение школьников педагогами опорных школ, расположенных в районных центрах Кировской области и профильных ресурсных центрах города Кирова.

А.Н. Лучинин.