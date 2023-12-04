Весомое поздравление от «Сельмаша». Кировская школа № 10 отметила своё 85-летие

День рождения школы - всегда праздник для учителей, учеников, выпускников и родителей. Ну а если это не просто очередная годовщина, а юбилейная дата, то это торжество вдвойне.

На прошлой неделе своё 85-летие отметила средняя школа № 10 города Кирова. Отметила ярко, громко, красочно. Торжественности мероприятию добавил сертификат на сто тысяч рублей от группы компаний «Сельмаш», который вручил директору школы Светлане Машкиной экс-глава департамента образования Кировской области Анатолий Чурин. И это уже не первый случай, когда «Сельмаш» во всероссийский Год педагога и наставника оказывает поддержку образовательным организациям.

Славная история

История кировской школы № 10 началась в далеком 1938 году, 21 ноября, когда на улице Профсоюзной было построено первое ее здание.

Смотришь на старые фотографии, которые к юбилею были размещены на выставке, посвящённой истории школы, и пытаешься представить, что думали, о чём мечтали ученики и педагоги, что их заботило. Никто тогда и предположить не мог, что через каких-то три года многие из них уйдут на фронты Великой Отечественной и некоторые так и останутся на полях сражений, а в это время в самой школе будет располагаться госпиталь.

Вот и первый послевоенный снимок. 1947 год. Лица ребят, сидящих вокруг своей учительницы, поражают недетской серьезностью. Все одеты скромно, неброско. А дружески положенная на плечо соседа рука выдает простоту и искренность отношений между одноклассниками. Хотя к тому времени и десяти лет не минуло с момента открытия школы, а она уже вошла в историю.

Уже потом, в мирное время, каждый год всё дальше и дальше отодвигал первые послевоенные трудности и невзгоды. Киров расширялся, хорошел, прирастал новыми проспектами и улицами. А вместе с городом расцветала и десятая школа.

В 1960-е годы школе присваивают имя К.Э. Циолковского, а в 1970-е она получает статус образцовой и тогда же переезжает в новое трехэтажное здание, которое было построено на улице Розы Люксембург.

Многие достижения школы в советский и даже в постсоветский период были связаны с именем Зинаиды Помыткиной, которая возглавляла это учебное заведение на протяжении трех десятков лет. Не случайно за свой труд на ниве образования она была удостоена орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. До сих пор ежегодно премию имени Зинаиды Помыткиной получают лучшие учителя «десятки».

Школа сохраняет многие традиции, сложившиеся еще в советский период, но вместе с тем шагает в ногу со временем. Так, три года назад в ней был сформирован первый кадетский класс.

Вспоминали славный путь школы № 10 и на юбилейном вечере. Помимо этого, её ученики и выпускники (среди которых оказалось немало студентов кировских творческих учебных заведений) порадовали собравшихся концертными номерами, а педагогам вручили награды пришедшие на праздник представители городской власти.

Заслуженная поддержка

Главным богатством любой школы являются ее выпускники. В этом плане школа № 10 - не исключение. Сегодня те, для кого она была родной на протяжении десяти лет, трудятся по всей стране, а перечень рабочих и творческих профессий, которые освоили ее бывшие учащиеся, не уложится на одном печатном листе.

Есть среди выпускников «десятки» и те, кто работает сегодня в группе компаний «Сельмаш». Поэтому в честь юбилея руководство холдинга решило материально поддержать учебное заведение.

Вручал подарок от «Сельмаша» Анатолий Чурин, который без малого тридцать лет возглавлял областное образование, а потом еще курировал его в ранге помощника губернатора.

По словам Анатолия Михайловича, с этой школой он знаком еще с советских лет, хорошо знал прежнего директора - Зинаиду Помыткину - и помнит, каких успехов достигла школа под ее руководством.

- Из тех 85 лет, что насчитывает история школы, почти половина прошла на моих глазах, - отметил Чурин. - Я впервые попал в эти стены в 1980 году, когда был ещё заведующим Первомайским районным отделом народного образования города Кирова. К тому времени я много видел разных школ, но эта меня поразила своей ухоженностью, своим оформлением, чистотой, порядком и вежливостью учеников. Даже такая внешняя атрибутика была особенной, характерной только для этой школы. И когда ближе познакомился с её работой, то понял, что сформирована эта специфика педагогическим коллективом, который тогда работал здесь, и директором Зинаидой Николаевной Помыткиной. Зинаида Николаевна жила школой и делала всё для её процветания. Школу знали не только в Кирове, но и во всей области и даже в других регионах.

Как заметил Анатолий Чурин, реформа школьного образования, которая происходила последние десятилетия, отрицательно сказалась на всех кировских учреждениях, в том числе и на «десятке». Но школе всё же удалось сохранить свой учительский коллектив и воспитать новых педагогов в лучших традициях. Поэтому, сказал Анатолий Михайлович, ветераны педагогического труда, которые отдали свои силы школе № 10, должны занимать центральное место на чествовании юбилея.

- Я всегда уважал вятское учительство, - подчеркнул Чурин. - А проработав 28 лет главой департамента образования Кировской области, просто восхищаюсь теми людьми, которые сегодня трудятся на этой ниве.

По его словам, несмотря на то, что денег в расчете на одного учащегося у нас из бюджета выделяется в разы меньше, качество образования в Кировской области стоит почти вровень с московским и питерским. В этом великая заслуга кировских педагогов, которые, невзирая на трудности и лишения, продолжают нести детворе «разумное, доброе, вечное». К таковым относится и коллектив «десятки».

За этот труд и преданность профессии Анатолий Чурин вручил школе № 10 сертификат на сто тысяч руб­лей. А еще он напомнил о том, что «Сельмаш» уже не первый раз поддерживает вятское учительство: в этом году - году, посвященном педагогам и наставникам, предприятие провело конкурс «Элита образования Кировской области», победители которого получили награды в размере одного миллиона рублей каждый, а образовательные учреждения, где эти победители работают, - по полмиллиона.

Исключение вне правил

В Год педагога и наставника правительство Кировской области разработало план чествования работников образования. Он включает много различных мероприятий, которые направлены на повышение статуса и престижности учительской профессии.

А вообще за одиннадцать месяцев многие вятские педагоги уже отмечены федеральными и региональными наградами.

Вот только в правительственных сообщениях, рассказывающих о мероприятиях в честь Года педагога и наставника, а также о наградах, полученных учителями, нет никаких упоминаний о кировских заводах и предприятиях, по собственной инициативе включившихся в процесс повышения статуса учительской профессии. И группа компаний «Сельмаш» выглядит на этом фоне исключением, которое совсем не подтверждает правило. Сегодня это единственное кировское предприятие, откликнувшееся на призыв Президента РФ Владимира Путина о необходимости поддержать учителей. Об этом свидетельствуют и проведенный конкурс «Элита образования Кировской области», и материальная поддержка школы № 10 в год ее юбилея.

Иван ТРОФИМОВ.