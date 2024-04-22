Весь мир - театр. С 11 по 13 апреля прошёл Всероссийский фестиваль социальных спектаклей

Фото: vk.com/social_kirov.

С 11 по 13 апреля в стенах Центра культурно-творческого развития «Семья» прошёл Всероссийский фестиваль социальных спектаклей. 11 апреля мне удалось посетить фееричное и яркое открытие этого фестиваля.

Зал удивил количеством пришедших людей. Вот сидит молодёжь и что-то бурно обсуждает. Вероятно, они в предвкушении того момента, когда бархатные кулисы откроются и торжество начнётся. Казалось, что сидящий неподалёку от меня мужчина с бородой и усами такой серьёзный и угрюмый, но его заразительный смех был слышен громче, чем у кого-либо другого. Впереди меня сидел маленький мальчик с мамой. Такой кроха, но, когда была викторина на знание театра, именно этот юный театрал давал верные ответы. Зрителей присутствовало много, и они все были такими разными. Любовь к театральному искусству смогла их объединить в зале, где чувствовалась атмосфера добра и приближающегося чуда.

Когда все расселись по своим местам, а мужской голос попросил отключить звук на телефонах, неожиданно на сцене появился белый Арлекин - талисман фестиваля. Занавес приоткрылся, и на сцену вышли ведущие Анастасия и Александр. Конечно же, вся тематика открытия всероссийского фестиваля была посвящена погружению публики в театральную историю. Танцевальные номера помогали лучше проникнуться прошлым и настоящим.

География участников фестиваля масштабна: Москва, Киров и Кировская область, Вологодская область, республики Удмуртия и Марий Эл, Красноярский край, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Творческие коллективы проделали огромный путь, для того чтобы показать свои работы и получить заслуженную оценку.

Фото: vk.com/social_kirov.

Пацанская жизнь

В день открытия фестиваля состоялся показ спектакля «Пацаны» пермского театра «Гистрион». Четверо взрослых мужчин легко, с юмором рассказывали о том, как происходит взросление юношей, зарождается первая любовь, а у мечты появляются крылья.

С первых секунд актёрам удалось настолько точно передать нелепые и порой неловкие ситуации типичного «пацанского» взросления, что весь зал буквально хватался за животы от хохота.

В этом спектакле актёры напрямую взаимодействовали с публикой. Например, поднимали зрителей на сцену и сливались с ними в танце. Во фрагменте, в котором пацаны воруют яблоки с участка престарелого одинокого соседа, актёры вынесли фрукты в зал и раздали зрителям, пригласив их изобразить деревья, с которых потом пацаны срывали сочные плоды. Слияние театрального и зрительского миров вызывало безудержный восторг у аудитории.

По окончании спектакля мне удалось пообщаться с режиссёром и по совместительству исполнителем одной из ролей в «Пацанах» Рамазаном Шахбановым. Рамазан Раджабович рассказал мне, что в театральном мире существует концепция «четырёх стен», согласно которой невидимая воображаемая стена отделяет актёров и зрителей. Театр «Гистрион» старается сломать эту преграду. «Мы всегда чувствуем, с какими историями приходят люди, сидящие в зрительном зале. Конечно, в нашем спектакле зритель - это участник, помогающий нам своими эмоциями», - пояснил режиссёр.

Два часа пролетели незаметно. В какой-то момент смех и веселье в зале исчезли. Актёры затронули слишком серьёзные и для многих больные темы: развод родителей, одиночество и отторжение самого себя. В истории, рассказанной со сцены, многие люди вдруг стали узнавать самих себя, маленьких и несмышлёных. По словам Рамазана Шахбанова, юмор облегчает жизнь человеку и снимает барьеры, но после него всегда следует поговорить о главном. «Через иронию человек открывается. Он расслабляется, и тогда уже можно порассуждать о важных вещах», - сказал Шахбанов.

В последние минуты спектакля актёры показали свои детские фотографии и рассказали, о чём в своё время мечтали. Анатолий Вотинов признался: «Я мечтал ощутить любовь отца». Я видела, как на глазах этого зрелого мужчины, который совсем недавно шутил, весело прыгая по сцене, выступили слёзы. В каждом из нас живёт ребёнок, который до конца будет мечтать о самом сокровенном.

Своими впечатлениями от спектакля «Пацаны» поделился давний друг актёров Степан Степанович Степанов, также принявший участие в спектакле. Актёры внезапно вывели Степана Степановича из зала на сцену. Мужчина не растерялся и подыграл своим товарищам так, что все приняли его выступление за часть постановки. «Больше всего мне понравились эти эмоциональные перепады. Казалось бы, начинается всё так весело и смешно, а потом в момент это всё переходит на такой высокий философский уровень», - подытожил увиденное зритель.

Фото: vk.com/social_kirov.

Большие молодцы

Несколько дней фестиваля пролетели незаметно. Театры представляли свои работы членам жюри, актеры принимали участие в мастер-классах и во встречах с именитыми экспертами мероприятия.

Победители фестиваля определялись по трём номинациям: «Профилактика негативных явлений», «Проблемы выбора и личной ответственности современной молодёжи», «Проблемы отношений молодёжи с окружающим миром».

В номинации «Профилактика негативных явлений» победу одержал волонтёрский отряд «Луч добра» школы п. Рудничный (Верхнекамский район Кировской области) со своим спектаклем «Всё скоротечно…», а на втором месте оказались ребята из города Кирова, представившие детский музыкальный театр «Новое поколение» с работой под названием «Отключай».

В номинации «Проблемы выбора и личной ответственности современной молодёжи» первое место занял спектакль «Трудный экзамен» от образцовой детской театральной студии «Дебют» из г. Белая Холуница, второе место - у спектакля «День рождения», представленного коллективом «Белая ворона» из Удмуртской республики. Третье место разделили между собой два спектакля коллективов из Кировской области - «Тень подростковых страхов» (объединение «Лидер») и «Правда или действие» (театральная студия «Сюжет»). В номинации «Проблемы отношений молодёжи с окружающим миром» первое место занял спектакль «Наташина мечта» театра-студии «Сверхзадачка» Ямало-Ненецкого автономного округа. Второе место разделили детский музыкальный театр «Новое поколение» (город Киров) с постановкой «Мама, мне оторвало руку» и актёры Театра больших надежд (Саратовская область) со своим спектаклем «Дети-мишени». Замыкает этот круг лидеров спектакль «НЕТ» творческого объединения FORCE из республики Марий Эл.

Фото: vk.com/social_kirov.

История успеха

Историей большого успеха своего театрального коллектива, который занял второе место в номинации «Проблемы отношений молодёжи с окружающим миром», поделилась руководитель Театра больших надежд из Саратова Анастасия Долженко.

Идея поставить социальный спектакль ребятам пришла ещё в канун Нового года. Обдумав сценарий, они пришли к выводу, что хотели бы отразить в своём творении проблему детско-родительских отношений. «Мы поняли, что не хотим ставить спектакль по готовому сценарию, поэтому стали самостоятельно искать литературные произведения, которые отражали бы трудности наших ребят. Они сделали выбор, а после этого мы начали работать над постановкой. Была проделана кропотливая работа, но мы очень довольны результатом», - отметила Анастасия.

Самым сложным было отпустить все накопившиеся негативные эмоции и душевную боль. «Наши ребята знают, как бывает тяжело. Они не были свидетелями со стороны, они были участниками таких жизненных ситуаций». Самые первые репетиции, по словам Анастасии, проходили тяжело, со слезами.

«На фестивале мы пытались впитывать в себя всё как губки, потому что было очень много интересной и полезной информации. Всё своё свободное время мы общались с участниками других коллективов», - рассказала Анастасия Долженко.

Ксения АФАНАСЬЕВА.