Верим на слово? Ваше мнение!

12 сентября прошло совещание по готовности к отопительному сезону всех субъектов ПФО.

За Кировскую область перед заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе Алексеем Кузьмицким отчитывались зампред правительства Алексей Жердев, первый заместитель областного прокурора Дмитрий Шерстнев, министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский.

Судя по их докладу, в нашем регионе к зиме готовы 95% многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также 76% ресурсоснабжающих организаций.

Как такие высокие показатели соотносятся с продолжающимися раскопками на тепловых сетях в областном центре, многомесячным отсутствием горячей воды и банкротством теплоснабжающей компании в Слободском, остается только догадываться.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы верите отчету облправительства о готовности к отопительному сезону на 95%?

- Да, правительство официально заявляет об этом.

- Думаю, чиновники приукрашивают реальность.

- Нет, я вообще не верю докладам начальников.

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Два кировских фермера получили федеральные гранты на реализацию проектов в сфере агротуризма. Конкуренция в конкурсе была велика: из 250 участников со всей страны победителями были объявлены 92 проекта, среди них два - из Кировской области.

Проект «Экофермы Демьяново» из Подосиновского района получил 10 млн рублей. Там намерены создать контактный зоопарк, а также организовать конные прогулки и катание на квадроциклах.

Проект от фермерского хозяйства «Марал» из Нагорского района выиграл грант в 8 млн рублей. На эти средства планируется закупить снегоходы и квадроциклы для прогулок, а также оборудовать гостиничный комплекс.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы провести отпуск на ферме в Кировской области?

- Да, агротуризм – это очень модное направление – 32 голоса (38,1%).

- Нет, предпочитаю отдых на пляже у теплого моря – 26 голосов (31,0%).

- У меня на даче агротуризм ничуть не хуже – 26 голосов (31,0%).

Статью «Не только комаров кормить» читайте в субботнем номере «Вятского края».