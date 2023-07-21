ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ) о защите деловой репутации

29.05.2023 в газете «Вятский край» (на сайте «ВК». - Ред.) в статье «Верхошижемье: кто ответит за смерть пациента?» были распространены не соответствующие действительности и достоверно не подтверждённые сведения, порочащие деловую репутацию лечебного учре­ждения. Факты неоказания, а также ненадлежащего оказания медицинской помощи Пластинину Сергею, нарушение медицинским персоналом

КОГБУЗ «Верхошижемская ЦРБ» трудовой дисциплины, этики и деонтологии не подтверждены, так как расследование уголовного дела, возбуждённого Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Кировской области, и судебное разбирательство в рамках гражданского судопроизводства по заявлениям Пластининой Е.А. на данный момент не завершены.

Опубликованная информация в части оказания медицинской помощи Пластинину Сергею не соответствует действительности, носит оценочный характер, является выражением субъективного мнения и в данный момент не может быть проверена на предмет соответствия её действительности ввиду недоказанности. Для оценки качества и свое­временности оказания медицинской помощи, правильности выбора методов лечения и диагностики необходимы специальные знания и проведение особого процессуального действия - независимой судебно-медицинской экспертизы. Оценочного суждения, догадок, предположений недостаточно.

Такие утверждения формируют негативное общественное отношение к лечебному учре­ждению, являющемуся социально значимым объектом, участником хозяйственных отношений, и наносят вред его деловой репутации.

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, деловая репутация является нематериальным благом, защищаемым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных.

В соответствии с пп. 1, 7 ст. 152 Гражданского кодекса юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если лицо, распространившее такие сведения, не докажет, что они соответствуют действительности, при этом обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений.

В соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позицией Европейского суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы они не стали известными третьим лицам.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок.

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действую­щего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской дея­тельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Следовательно, для применения способа защиты необходима совокупность трех этих условий.

Пленум ВС РФ в своем Постановлении от 15.06.2010 № 16 «О практике применения Закона о СМИ» (п. 24) указывает судам, что право на ответ в средстве массовой информации предоставляется организации, в отношении которой распространены сведения, не только в случае, когда распространенные этим средством массовой информации сведения (в том числе соответствующие действительности) ущемляют права и законные интересы лица, но и при распространении не соответствующих действительности сведений. Если в средстве массовой информации допущено неполное или одностороннее предоставление информации, которое ведет к искажению восприятия реально произошедшего события, факта или последовательности событий, и такое опубликование нарушает права, свободы или охраняемые законом интересы гражданина или организации, то указанные лица имеют право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации в порядке, предусмотренном статьей 46 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

На основании вышеизложенного КОГБУЗ «Верхошижемская ЦРБ» требует опровергнуть все опубликованные в статье сведения, порочащие деловую репутацию лечебного учреждения, тем же способом, которым были распространены эти сведения, так как данные сведения не подтверждены исследованными в процессуальном порядке в рамках гражданского и уголовного судопроизводства доказательствами, удо­влетворяющими требованиям закона об их допустимости и относимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании.

В случае невыполнения указанных требований в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения настоящей претензии КОГБУЗ «Верхошижемская ЦРБ» будет вынуждено обратиться в суд.

КОГБУЗ «Верхошижемская ЦРБ» надеется на мирное урегулирование данного вопроса.

Главный врач

Верхошижемской ЦРБ

А.К. Луценко.

От редакции: оспариваемая статья была опубликована в газете «Вятский край. Пятница» № 21 от 26 мая под заголовком «На четвереньках ползком от смерти».