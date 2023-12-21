Важен каждый голос. Выборы Президента России начнутся 15 марта 2024 года

7 декабря Совет Федерации издал постановление о назначении выборов Президента РФ. Такое право закреплено за сенаторами статьёй 102 Основного закона. Датой проведения голосования определено 17 марта 2024 года. Выборы пройдут в течение трёх дней и с использованием электронного формата.

«В соответствии с конституционными полномочиями Совет Федерации должен принять важное решение о назначении выборов Президента Российской Федерации и о дате их проведения. По сути, этим решением даётся старт началу предвыборной кампании», - сказала спикер СФ Валентина Матвиенко на заседании палаты. Она подчеркнула, что предстоящие выборы имеют историческое значение - определяют путь и вектор развития России «в крутое время титанических изменений для всего человечества». От этих выборов зависит успешность российского ответа на главные вызовы времени, добавила председатель Совета Федерации.

Почему 17 марта?

Глава профильного Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, как была выбрана дата голосования. По общему правилу это должно быть второе воскресенье марта, но если оно приходится на неделю с нерабочим праздничным днем, то голосование переносят на следующее воскресенье. Поскольку второе воскресенье в 2024 году приходится на 10 марта, но при этом на данной неделе имеется нерабочий праздничный день (8 марта), то предстоящие выборы Президента должны быть назначены на 17 марта 2024 года, подчеркнул сенатор.

Совет Федерации принял постановление единогласно: за него проголосовали все 162 сенатора, присутствовавших в зале заседаний.

Три дня на выбор

Одно из первых решений, которое должна принять Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после назначения выборов, - о длительности голосования. В ходе прошлой президентской кампании такая возможность отсутствовала в законодательстве, но после «ковидного» 2020 года, когда длительное голосование применялось как вынужденная мера, избиратели «распробовали» формат и сочли его удобным. Это дает гражданам больше возможностей спланировать свое время и позволяет привлечь на выборы людей, которые в принципе хотели проголосовать, но по тем или иным причинам не могли.

Уже в прошлую пятницу, 8 декабря, ЦИК постановила, что голосование на выборах Президента России пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Согласно статистике, собранной в единый день голосования в сентябре этого года, в тех регионах, где оно проходило в течение трех дней, поток избирателей распределился следующим образом: пятница - 40 процентов, суббота - 28 процентов, воскресенье - 32 процента.

По данным опроса ВЦИОМа, проведённого после выборов в Госдуму в 2021 году, 74 процента россиян назвали трёхдневный формат удобным, напомнила Председатель ЦИК Элла Памфилова.

Не только на участке

Форм голосования на предстоящих выборах тоже будет три, хотя и не во всех регионах. Дополнительными формами станут голосование на придомовых территориях, а также передвижные избирательные участки, оборудованные в специальных автобусах.

В первой редакции проекта постановления ЦИК дополнительные формы голосования предлагалось использовать только в семи регионах. А именно - в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. Однако в процессе обсуждения к заседанию по видеосвязи присоединились Крым и Севастополь, которые попросили и им предоставить дополнительные возможности для голосования в связи с высоким уровнем террористической опасности. «Это наша недоработка», - отметила Элла Памфилова и попросила добавить ещё два региона в текст постановления.

Таким образом, дополнительные формы голосования смогут использовать девять регионов.

Речь идет о двух видах голосования вне избирательных участков. Первый - на придомовых территориях - допускается в течение трех дней - 15, 16, 17 марта 2024 года. Второй - там, где нет помещений для голосования и затруднена транспортная доступность, - применят только 15 и 16 марта.

Памфилова подчеркнула, что при использовании дополнительных форм голосование должно проходить с соблюдением всех требований, включая наблюдение и обеспечение тайны волеизъявления. Участки на открытом воздухе должны быть снабжены переносными ширмами. «Пусть это будет всё скромно, максимально аскетично, но все атрибуты, обеспечивающие тайну голосования», - указала глава ЦИК.

Кроме того, для дополнительных форм голосования могут быть использованы специально оборудованные автобусы, которые позволят провести полноценные выборы и будут неуязвимы для плохой погоды, отметила Памфилова.

Для хранения бюллетеней в ночное время будут использоваться сейф-пакеты. В этот раз задействуют дополнительные формы их защиты, рассказала Памфилова. Впрочем, считает она, вряд ли кто-то «в здравом уме» осмелится нарушать правила хранения бюллетеней

«в условиях тотального видеонаблюдения». «Все секреты рассказывать не буду, но любая нечистоплотная рука будет схвачена, и мало не покажется», - предупредила председатель Центризбиркома.

Кто пойдёт в онлайн

Центризбирком планирует использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах, но не везде.

«В ближайшее время также мы решим вопрос о том, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование. Главный критерий - уже наличие опыта», - сказала Элла Памфилова. В беседе с журналистами она уточнила, что это будет не более 30 регионов.

С 2020 года на выборах разных уровней ДЭГ проводили: Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Приморский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская, Псковская, Свердловская, Томская, Тульская, Челябинская, Ярославская области, а также Ненецкий автономный округ и город федерального значения Севастополь. Все перечисленные регионы использовали федеральную платформу ДЭГ. Кроме того, на собственной платформе голосует Москва.

Что касается голосования за рубежом, то оно будет только в традиционной форме. «Мы, руководствуясь в первую очередь вопросами безопасности, очень взвешенно, тщательно, именно с учётом запасов прочности для безопасности, будем решать, какие регионы будут применять ДЭГ внутри страны, и, конечно, никоим образом мы не будем применять его за рубежом», - сказала председатель ЦИК, пояснив, что «это очень рискованно и может сорвать ДЭГ полностью».

И «бумажное» голосование за рубежом будет не таким широким, как в прежние годы. Ранее в ЦИК заявили, что из-за действий недружественных государств количество зарубежных участков существенно сократится. Причины - мощное противодействие организации выборов со стороны властей западных стран, а также массовые высылки российских дипломатов из посольств и консульств в Европе, США и других государствах, поддерживающих эту внешнеполитическую линию.

Как готовятся партии

Череда предвыборных партийных съездов пройдет во второй половине декабря. «Единая Россия» соберется 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ. «Эти выборы станут общим вкладом в укрепление независимости и безопасности нашей страны и ещё больше консолидируют наше общество. «Единая Россия» к ним готова», - заявил глава генсовета «ЕР» Андрей Турчак сразу после голосования по назначению выборов. «Наша партия примет в этой кампании самое активное участие. Задача номер один сегодня - обеспечить максимальную поддержку нашему лидеру Владимиру Путину», - добавил он.

Запланированный на 19 декабря XXXV съезд ЛДПР пройдет в непростое для страны время, но уверенность в будущих победах у партии, как и у России, несомненно, есть, считает ее лидер Леонид Слуцкий. «Участие в съезде примут участники СВО, члены их семей, вместе с ними мы обсудим поддержку тех, кто сейчас сражается на фронте. Кроме того, обсудим новые партийные проекты, множество вопросов, которые сейчас актуальны для партии», - рассказал политик.

Предвыборный съезд КПРФ намечен на 23 декабря, традиционно он пройдёт в подмосковном оздоровительном комплексе «Снегири». «Когда говорят, что я пойду и будут там участвовать, - это несерьёзные заявления. Мы пойдём на эти выборы с командой кандидатов в Правительство национальных интересов, с командой тех, кто составит научный и экспертный совет мудрецов», - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в конце ноября.

На 23 декабря запланировала свой XIII съезд и партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Ранее ее лидер Сергей Миронов заявлял, что справороссы не будут выдвигать кандидата на выборах президента и намерены поддержать действующего главу государства Владимира Путина в случае его участия в кампании.

Последними из парламентских партий, 24 декабря, проведут предвыборный съезд «Новые люди». Пока не уточняется, кто именно может стать кандидатом от этой партии.

Что нужно для выдвижения

От сбора подписей по закону освобождены только кандидаты от пяти парламентских партий. Кандидатам от остальных партий для регистрации необходимо представить в ЦИК не менее ста тысяч подписей избирателей, они должны уведомить комиссию о своем выдвижении не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Самовыдвиженцы должны это сделать не позднее чем через 20 дней, а также создать инициативную группу из числа 500 избирателей, а затем собрать и представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей избирателей.

Добавим, что, по данным ЦИК, на сегодня право участвовать в выборах имеют 25 политических партий.

Путин выдвинул свою кандидатуру

8 декабря Владимир Путин объявил о своём участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным ба­тальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

«Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас - вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», - сказал Владимир Путин. Российский лидер заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя». Он поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», - подчеркнул президент.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам СМИ.