Вятское, народное. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: arpko.ru
Вятские народные промыслы – это не только дымковская игрушка. Наша область славится кукарскими кружевами, изделиями из лозы, соломки и капа. В настоящее время в Кировской области официально зарегистрированы 10 видов народных промыслов.
3 июля звание «Мастер народных художественных промыслов» официально присвоены пяти мастерицам Кировской области. Их кандидатуры рассматривал художественно-экспертный совет, в который входят сотрудники министерства промышленности, предпринимательства и торговли, музеев, члены Союза художников России, представители сферы художественных промыслов.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос
Как давно вы покупали изделия вятских народных промыслов?
- Недавно, на летнем фестивале
- Давно, нужен был сувенир из Кирова
- Даже не знаю, где их продают
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Подведем итоги предыдущего опроса
9 января 2023 года губернатор Соколов поручил Госжилинспекции к июню сократить на две трети количество управляющих компаний в области. Причиной столь неординарной задачи стало недовольство главы региона большим числом жалоб населения на плохую работу УК.
ГЖИ взялась за дело, но так как юридических оснований для закрытия УК у инспекторов не нашлось, пришлось ждать, когда у ряда компаний наступит срок продления лицензий. И им лицензии не продлили. А далее «борьба с УК» тихо сошла на нет.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос
Может ли укрупнение управляющих компаний повысить качество их работы?
- Да, крупные УК обладают более серьезными средствами и техникой, а также штатом – 13 голосов (28,3%)
- Нет, при большом числе обслуживаемых домов, внимание к каждому из них меньше – 30 голосов (65,2%)
- У нас товарищество собственников жилья – 3 голоса (6,5%)
Статью «ГЖИ ты моя, ГЖИ…» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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