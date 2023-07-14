Вятское, народное. Ваше мнение!

Фото: arpko.ru

Вятские народные промыслы – это не только дымковская игрушка. Наша область славится кукарскими кружевами, изделиями из лозы, соломки и капа. В настоящее время в Кировской области официально зарегистрированы 10 видов народных промыслов.

3 июля звание «Мастер народных художественных промыслов» официально присвоены пяти мастерицам Кировской области. Их кандидатуры рассматривал художественно-экспертный совет, в который входят сотрудники министерства промышленности, предпринимательства и торговли, музеев, члены Союза художников России, представители сферы художественных промыслов.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Как давно вы покупали изделия вятских народных промыслов?

- Недавно, на летнем фестивале

- Давно, нужен был сувенир из Кирова

- Даже не знаю, где их продают

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса

9 января 2023 года губернатор Соколов поручил Госжилинспекции к июню сократить на две трети количество управляющих компаний в области. Причиной столь неординарной задачи стало недовольство главы региона большим числом жалоб населения на плохую работу УК.

ГЖИ взялась за дело, но так как юридических оснований для закрытия УК у инспекторов не нашлось, пришлось ждать, когда у ряда компаний наступит срок продления лицензий. И им лицензии не продлили. А далее «борьба с УК» тихо сошла на нет.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Может ли укрупнение управляющих компаний повысить качество их работы?

- Да, крупные УК обладают более серьезными средствами и техникой, а также штатом – 13 голосов (28,3%)

- Нет, при большом числе обслуживаемых домов, внимание к каждому из них меньше – 30 голосов (65,2%)

- У нас товарищество собственников жилья – 3 голоса (6,5%)

Статью «ГЖИ ты моя, ГЖИ…» читайте в субботнем номере «Вятского края».