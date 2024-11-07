Вятские - ребята хватские

СВО на Украине продолжается, и кировские бойцы принимают в ней активное участие. Не забывают о воюющих на передовой земляках и на Вятке.

Каждый месяц приходят сообщения о героических поступках вятских бойцов. Каждый месяц в городах и весях Кировской области волонтёры делают всё возможное для победы.

Наши герои

Сержант из города Слободского проявил себя в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Командир отделения Юрий Д. в середине сентября выполнял боевые задачи в Донецкой Народной Республике в районе посёлка Гродовка. Он получил радиосообщение о ранении нескольких сослуживцев и вызвался добровольцем для оказания им помощи.

Наш земляк, несмотря на угрозу атаки вражеских БПЛА и артобстрел, выдвинулся к месту, где располагались раненые военнослужащие. Используя рельеф местности, он быстро добрался до боевых товарищей. Юрий Д. оказал первую помощь сослуживцам и расположил их в безопасном месте. Наш земляк контролировал состояние раненых до прибытия эвакуационной группы.

- Благодаря действиям сержанта Юрия Д., военнослужащие были эвакуированы, что способствовало сохранению их жизни и здоровья, - сообщили в Минобороны России.

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Гвардии рядовой Роман У. из Фалёнского района находится в зоне проведения специальной военной операции с апреля 2024 года. За это время он показал себя как смелый боец и надёжный военно­служащий, который всегда готов оказать помощь и выручить своих боевых товарищей в самых тяжёлых ситуациях.

2 июля гвардии рядовой Роман У. выдвинулся в населённый пункт Архангельское (ДНР) для доставки боеприпасов на линию боевого соприкосновения. В ходе движения Роман попал под пулемётный и миномётный обстрел. Перебегая от укрытия к укрытию, рядовой добрался до позиций наших штурмовых групп. В это время укронацисты начали штурмовать позиции наших подразделений. Рядовой Роман У., проявив мужество и отвагу, остался на позиции со штурмовой группой и вступил в бой с превосходящими силами противника.

Благодаря мужеству и отваге Романа, атака националистов была отбита, а штурмовая группа, в которой он находился, смогла перейти в наступление и захватить два опорных пункта врага.

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Рядовой Антон Л. из Белой Холуницы был призван по мобилизации в сентябре 2022 года. С тех пор он принимает активное участие в боях на территории ЛНР и ДНР.

6 сентября 2024 года в районе посёлка Гродовка при занятии новых рубежей обороны рядовому Антону Л. была поставлена задача провести разведку новых позиций и закрепиться на них. Данная задача осложнялась тем, что эти позиции находились на открытой местности большой протяжённости.

Несмотря на работу вражеских дронов и артиллерии, Антон выдвинулся на указанный рубеж. Под огнем врага ему удалось добраться до новых позиций, оборудовать там огневую точку и вызвать по радиостанции основную группу подразделения.

Рядовой Антон Л., сообщает командование, доказал, что, действуя мужественно и отважно, можно выполнить любую поставленную задачу.

Конвой-62

Больше месяца готовился совместный конвой кировским отделением Союза десантников России и фондом «Zа Вятку», всеми его районными волонтёрскими силами.

28 октября машины, переданные фонду областным министерством здравоохранения и подготовленные кировскими десантниками, были готовы двинуться в путь.

Прозвучали напутственные слова и обращения от руководства области и города Кирова, от директора фонда «Zа Вятку» С.А. Крутикова и председателя правления кировского отделения Союза десантников России А.В. Балыченко. Прошел традиционный чин освящения машин в дорогу. Волонтеры из мастерских фонда вышли проводить конвой.

Большая работа по подготовке конвоя была завершена, началась большая работа по его доставке.

Случай по дороге

У волонтеров фонда «Zа Вятку» столько разных историй в копилке, ведь каждый день здесь бывает много бойцов с фронта. А эта история - про случай.

Едет волонтёр фонда Лев по своим делам и видит по дороге парня с костылями, одетого в камуфляж, да ещё и не по сезону, Чехол на ноге явно аппарат Илизарова закрывает. Надо бойца подвезти.

Разговорились. Парня зовут Саша, он из-под Авдеевки. Ну не дело поздней осенью ходить в шортах, нужны специальные штаны. Заехали в одно волонтерское объединение - увы, слабоваты там швеи. И отправились в швейку фонда «Zа Вятку».

Процесс работы здесь дружный. Волонтеры мерки снимают, придумывают крой, шьют, подгоняют вещь после примерки. А Сашу и чаем поят, и вопросы задают. Удались штаны, удобны в эксплуатации. И улыбка у бойца с лица не сходит.

Ну и волонтёра Лёву делом заняли, пока примерка шла. Помог Елене, нарезал стропу для важного швейного изделия. Так и живут дружно в фонде «Zа Вятку».

Выздоравливай, дорогой воин. Приходи в гости к волонтёрам уже без костылей.

«На фронте нужнее»

Так решил кировчанин Виктор Васильевич и пригнал в фонд «Zа Вятку» мотоцикл для отправки бойцам. Как показывают события на самых разных участках фронта, такая техника очень нужна, чтобы выжить на передовой.

Кировчанин передал также из своих запасов маскировочную сетку и костюм «лешего».

Спасибо за дар. Пусть он выручит чьего-то сына или мужа!

А что вы сделали для победы?!

Обзор подготовлен по материалам правительства Кировской области, Министерства обороны РФ и фонда «Zа Вятку».