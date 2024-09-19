Вятская ботаника. У оврага Засора в минувшие выходные началась новая жизнь

Фестиваль «Арт-сад» прошёл в Кирове во второй раз. В этом году организаторы и участники-дизайнеры постарались масштабировать и улучшить «зелёный» праздник.

И так, 6 - 8 сентября в овраге Засора расцвели сады, появились новые арт-объекты, варианты благоустройства и ландшафтного дизайна, оригинальные инсталляции. Посмотреть на эту красоту мог любой желающий: вход свободный. Посетители, кроме того, чтобы сфотографироваться у арт-объектов, могли побывать на интерактивном спектакле «Лесной теремок», послушать рассказы о знаменитых садоводах Вятки, поучаствовать в экологических квестах и мастер-классах, выпить чая из вятских трав, послушать живую музыку.

В этом году свои проекты в овраге Засора представили пять вятских ландшафтных дизайнеров. В своих экспозициях они использовали характерные для нашей местности растения. По задумке организаторов, это нужно для того, чтобы в будущем представленные проекты можно было рассматривать как пример озеленения Кирова.

О фестивале, о благоустройстве и об озеленении города мы поговорили с участником мероприятия, ландшафтным дизайнером Григорием ЖДАНОВЫМ:

- Благоустройство кировского оврага началось несколько лет назад. В прошлом году наша компания тоже принимала в этом участие. Мы предложили свою концепцию преображения этого места. Частично идея получила свою реализацию: в рамках программы поддержки местных инициатив оформили одну из локаций. Это бетонная лестница - спуск к оврагу, - ведущая к роднику. Его тоже оформили, сделав кирпичную кладку, чашу, установили лавочки, засыпали природными материалами площадку. Теперь здесь можно посидеть, отдохнуть, набрать воды.

Мы хотели бы, чтобы в центре Кирова появилось ещё одно благоустроенное пространство, своеобразный экопарк, созданный с использованием натуральных материалов и с минимумом асфальта или пластика. Для озеленения территории можно использовать, грубо говоря, простые, малоуходные растения. Ну и в целом хотели там организовать площадку ещё для каких-то городских событий. Обустроить её так, чтобы можно было проводить фестивали, концерты, другие массовые мероприятия.

Сейчас в дирекции благоустройства как раз решается вопрос о разработке документации по благоустройству оврага. Если будет объявлен соответствующий конкурс, можно будет принять участие. Желание и возможности есть.

- Насколько нужны городу «зелёные» фестивали?

- Я думаю, что людям нравится: они и погуляли, и увидели, что это может быть не просто заросшее место, а благоустроенная, хорошая территория. И даже её труднодоступность (я говорю о том, что спускаться и подниматься не для всех удобно) посетителей не смущала. На протяжении трёх дней люди приходили посмотреть на варианты дизайнерского оформления, участвовали в посвящённых уходу за растениями мастер-классах, общались с участниками, сделали массу красивых фотографий и, думаю, получили только положительные эмоции.

Фестиваль был более продуман, если сравнивать с прошлым годом. Кроме того, посетителей было значительно больше. У людей есть интерес. Мне кажется, очень достойно для Кирова.

Кроме того, после фестиваля часть объектов остаётся на месте проведения, то есть территория постепенно благоустраивается.

Я бывал в других городах на подобных мероприятиях. В целом плюс-минус они проходят везде одинаково. Ландшафтные дизайнеры разрабатывают свои выставочные сады. Обычно задаётся какая-то определённая тема. У нас нынче была тема «Вятская ботаника». Проекты должны были отражать вятский стиль, вятскую природу. Все участники пронесли эту мысль в своих садах, используя в дизайне местные растения. Получилось органично и красиво.

- А местные растения - это преимущественно какие?

- Самые популярные, конечно, хвойники - и с точки зрения ухода, и с точки зрения внешнего вида. Хотя, конечно, все растения красивые, просто надо учитывать, чтобы они были приспособлены к нашим условиям и к условиям городской среды в том числе. Так как этот парк находится в городской черте, соответственно, растения здесь должны быть устойчивы и к агрессивной среде. Именно эти факторы мы учитывали при создании своего проекта.

- Кировчане часто задают вопросы по озеленению города: о вырубке деревьев, о недостатке клумб и зелёных насаждений. Чего, на ваш взгляд, не хватает Кирову, чтобы он стал зелёным?

- В этом году, да и в прошлом, сделан большой шаг вперёд в плане благоустройства и озеленения. Много новых практик используют. Мне всегда казалось, что больше всего не хватает не насаждений, а именно ухода за ними.

У нас много старых деревьев, которые можно привести в порядок и они будут прилично выглядеть. Уход нужен и за газонами. Понятно, что это проблемная тема, потому что она очень трудозатратна. Например, в этом году появились кустарники и деревья в кадках. Это красиво, эргономично, потому что их можно использовать там, где низко расположены линии электропередачи, где нельзя высаживать высокие деревья. Но вот уход за такими насаждениями особенный. В кадушках же ограниченная влажность, растения быстро высыхают и требуют частого полива. Соответственно, просто физически нет возможности так много поливать.

- То есть надо было просто использовать какой-то другой вариант? А может быть, для города подходит какое-то другое, универсальное, более живучее растение?

- У нас много растений, которые можно использовать. Берёзы, липы, клёны. Просто надо отталкиваться от места. Липы, я думаю, универсальны, потому что они и обрезке хорошо подлежат, и выглядят достойно для города. А в целом в вопросе озеленения изменения заметны. Радует, что начали использовать многолетники, контейнерное озеленение. Продолжается благоустройство скверов. Даже Ежовские родники, где были одни заросли, скоро могут стать большим комплексом вместе с набережной, с прогулочными зонами в центре города. Это большой шаг вперёд.

- Растёт ли у кировчан спрос на ландшафтный дизайн?

- С частными участками работаю порядка четырёх лет и отмечаю, что у людей растёт понимание вопроса. То есть не просто говорят: «сделайте как-нибудь, и всё, без разницы», а появился интерес. Уже есть насмотренность, в том числе благодаря вот таким фестивалям. Люди знают, что они хотят видеть на своём участке. Наша задача - это реализовать.

Изменились и тенденции. Если раньше дизайн ассоциировался только с организацией клумб и с разведением большего количества цветов, то сейчас уходят в более спокойный стиль, например скандинавский, в котором используются хвойные породы, камни. Смотрится очень выигрышно в наших климатических условиях. В таких проектах можно подобрать растения, которые будут хорошо себя здесь чувствовать. Во-вторых, что зимой, что в дождливую погоду такой дизайн будет смотреться красиво.

Меняется отношение к городскому благоустройству. Люди постепенно привыкают к красоте, к ухоженности. И это, безусловно, большой плюс.

Алиса ЖГИЛЁВА.

Фото автора.