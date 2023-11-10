Вятка сольется с Янцзы? Ваше мнение!

Губернатор Кировской области съездил в Китай. Там он принял участие в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга - Янцзы» и даже выступил с речью.

В своем выступлении глава региона сделал акцент на расширении экономических связей Кировской области с КНР. В первую очередь это относится к отраслям машиностроения и металлообработки, агропромышленному комплексу, биотехнологиям. Но есть также возможности углубления взаимодействия по линии деревообработки и деревянного домостроения.

В правительстве области утверждают, что китайские партнеры заинтересовались предложениями губернатора. У региона появляется возможность разместить на своей территории китайские производства.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Будет ли польза экономике Кировской области от поездки губернатора в Китай?

- Да, расширится экономическое сотрудничество нашего региона с КНР

- Нет, китайские компании сами ищут привлекательные для работы области

- Я против присутствия иностранных производств на территории региона

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Мы ежемесячно платим за обращение с твердыми коммунальными отходами – за вывоз мусора из контейнеров у дома. И, закономерно, ожидаем получить за эти деньги качественную услугу.

Простому обывателю в принципе всё равно, какая именно организация занимается его коммунальными отходами, и тем более ему не важно, как фамилия руководителя этой организации. Но безразличие заканчивается ровно в тот момент, когда мусор третий день вываливается из переполненного контейнера.

Благодаря мощной информационной волне, прокатившейся в январе 2021 года, кировчане запомнили, что в случае «мусорного коллапса» претензии предъявлять надо к АО «Куприт» - оператору обращения с ТКО в Кировской области. Прошло уже почти три года. Жалобы на мусорные кучи не прекращаются.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Справляется ли АО «Куприт» с вывозом мусора?

- Да, мусоровозы работают четко по графику – 17 голосов (21,0%)

- Нет, контейнеры постоянно переполнены – 30 голосов (37,0%)

- После их работы много мусора остается на площадке – 34 голоса (42,0%)

Статью «Это ли не коллапс?» читайте в субботнем номере «Вятского края».