Вятка город детства. В Кирове покажут лучшие спектакли для детей из России, Белоруссии и Армении

Театр "Открытое пространство"

С 16 по 22 октября в Кирове уже в одиннадцатый раз пройдёт театральный фестиваль «Вятка - город детства» (6+), который в последние несколько лет носит статус международного. Вместе с театрами из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Вологды на фестиваль приедут и театры из Бреста и Еревана. Среди хедлайнеров фестиваля - спектакли Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербургского Большого театра кукол, театра «Открытое пространство» и «Театрального проекта 27».

Шесть фестивальных дней, четырнадцать театров, три страны, восемь городов, более ста участников и свыше трёх тысяч зрителей - это сухая арифметика фестиваля. За этими цифрами - сильная и яркая фестивальная афиша. В неё вошли спектакли, отмеченные ведущими теат­ральными премиями России - национальной театральной премией «Золотая маска» и национальной премией театрального искусства для детей «Арлекин», высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит», получившие награды на Международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий», Международном кукольном фестивале TAOBA и других крупных международных, республиканских и всероссийских конкурсов и фестивалей.

Театральный проект

Международный фестиваль «Вятка - город детства» появился на театральной карте России в 2012 году. За свою десятилетнюю историю он рос и менялся - менялись концепция, масштаб, география фестиваля. Сегодня мы можем сказать, что «Вятка - город детства» - одна из визитных карточек города Кирова.

Благодаря фестивалю «Вятка - город детства», учредителями которого являются министерство культуры Кировской области и Кировское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, кировчане вновь смогут увидеть лучшие российские спектакли для детей и подростков, в том числе театральные работы Яны Туминой, Руслана Кудашова, Юлии Каландаришвили, Евгения Ибрагимова, Александра Янушкевича, Эмиля Капелюша, Киры Камалидиновой и других известных режиссёров и художников.

Екатеринбургский театр кукол

Спектакли фестиваля пройдут на сценах всех трёх профессиональных театров Кирова - Театра на Спасской, Кировского областного драматического теат­ра и Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева.

- «Вятка - город детства» - тот уникальный случай, когда в зрительных залах ты видишь не только мам и пап, дедушек и бабушек, детей и подростков, но и своих коллег, - рассказывает о предстоящем событии исполнительный директор фестиваля заслуженный артист России Владимир Грибанов. - Фестиваль одинаково интересен и нашим зрителям всех возрастов, и профессионалам театра. Фестиваль действительно объединяет. Объединяет зрителей и служителей театра в нашей общей любви к его искусству. К той радости и ощущению подлинного чуда, которым ты причащаешься при встрече с каждым по-настоящему талантливым и выдающимся спектаклем. А именно такие спектакли составляют основу кировской фестивальной афиши.

Отдельно стоит отметить, что Международный теат­ральный фестиваль «Вятка - город детства» входит в официальную программу празднования 650-летия Кирова и станет одним из первых подарков всем гостям и жителям города к значимому юбилею.

Юлия БЕЛЯК.