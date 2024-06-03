Васнецовы. Уроженцы Вятки

23 мая в залах Новой Третьяковки на Крымском валу открылась масштабная выставка, посвященная уроженцам Вятки, - «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» (12+).

В залах размещены картины, всецело отображающие разностороннее творчество династии Васнецовых: Виктора Михайловича (1848 - 1926), его младшего брата, Аполлинария Михайловича (1856 - 1933), и Андрея Владимировича (1924 - 2009). Приурочен проект к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова и 100-летию со дня рождения его внука - Андрея Васнецова.

В числе 200 показанных на выставке произведений четыре - из фондов Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых: картины «Московский Кремль», «Оренбургские степи» Аполлинария Васнецова, работа «Боярышня» и этюд к картине «Снегурочка» Виктора Васнецова.

- В Год семьи в Третьяковской галерее открывается уникальный проект о семье Васнецовых. Я рада за семьи наших соотечественников, которые получили возможность прийти сюда с близкими - от самых маленьких до старшего поколения - и прикоснуться к шедеврам, - отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В истории отечественной культуры не так много художественных династий, подобных Васнецовым, внёсшим столь весомый вклад в её развитие. Виктор с его фольклорно-эпическими сюжетами предвосхитил появление символизма и модерна в России. Аполлинарий создал уникальные исторические картины-реконструкции старой Москвы. Андрей стал одним из основоположников «сурового стиля», мастером монументальной и станковой живописи второй половины ХХ века.

Сказочник Виктор

Верхний этаж выставочного пространства посвящён творчеству двух братьев. Здесь выставлены знаменитые полотна Виктора Васнецова: «Богатыри» (1881 - 1898), «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896), «После побоища Игоря Святославовича с половцами» (1880), «Три царевны подземного царства» (1881), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897), «Алёнушка» (1881). Впервые в выставочных залах Государственной Третьяковской галереи экспонируются его картины из волшебного цикла «Поэма семи сказок»: «Царевна-Несмеяна» (1916), «Баба-Яга» (1917), «Царевна-лягушка» (1918), которые обычно находятся в Доме-музее Виктора Васнецова.

Также на выставке представлены эскизы Виктора Васнецова к опере Николая Римского-Корсакова «Снегурочка».

Виктор Васнецов также был основным исполнителем росписей Владимирского собора в Киеве. Художник приступил к этой работе, будучи убежденным в том, что «украшение храма - это уже поистине и дело народное, и дело высочайшего искусства». На десять лет собор стал главным делом его жизни. Написанные Васнецовым образы были потрясением для его современников. Более 400 живописных и графических эскизов художника в 1893 году приобрел Павел Третьяков. Некоторые из них стали частью выставочного проекта.

Философ Апполлинарий

В работах Аполлинария Васнецова нашли отражение размышления автора о смысле жизни, о непреходящих человеческих ценностях, о вечной красоте и силе природы. Таковы представленные в экспозиции картины «Кама» (1895), «Озеро» (1902), «Оренбургские степи» (1893), «Элегия» (1893). Также Аполлинарий, впервые в русском искусстве, обратился к теме живописной реконструкции архитектуры и быта Древней Руси. Для выставки были отобраны его работы из серии «Старая Москва», воссоздающие образ средневековой столицы: парадные площади Кремля, постройки Китай-города и неизвестные окраины Москвы. Аполлинарий мастерски соединил в своих картинах науку и искусство, реальность и творческий вымысел. По мнению известного искусствоведа Анатолия Бакушинского, серия «Старая Москва» не имеет аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном искусстве.

Новатор Андрей

Творчеству Андрея Васнецова, участника Великой Отечественной вой­ны и взятия Кёнигсберга, посвящены два нижних выставочных этажа. Основу экспозиции составили более 50 произведений из собрания Государственной Третьяковской галереи. Среди них: «Вешают бельё» (1960), «Завтрак» (1960), «Разговор» (1962), «Похороны солдата» (1985), «Большой обед. Семья Иванушкиных» (1953 - 1987), «Портрет Насти Васильцовой» (1990), а также картины из других музейных собраний и частных коллекций.

Андрей Васнецов был уверен, что «новое поколение всегда вносит в искусство новые поиски, новое видение». И в своем творчестве четко придерживался этого принципа. Видимый мир в работах Васнецова преобразуется в картины бытия, в которых человек, природа, состояния объединены единым потоком жизни.

Тема семьи

Выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» дарит зрителю уникальную возможность сравнить таких стилистически не похожих друг на друга родственников-живописцев. Но есть тема, которая их, безусловно, объединяет. Это тема семьи, семейных ценностей, так называемого близкого круга. Именно с изображений членов семей Виктора и Аполлинария Васнецовых начинается выставка. Рядом с первым живописным автопортретом Виктора экспонируются портреты его супруги Александры, с которой художник счастливо прожил полвека, а также их детей - Татьяны, Бориса, Алексея и Владимира. Семья Аполлинария представлена в портретах, выполненных братом Виктором, а также другом художника Николаем Кузнецовым и учеником Аполлинария Алексеем Исуповым. Семейная тема прослеживается и в творчестве Андрея Васнецова. Моделями для его картин стали жена - Ирина, сын, Фёдор, и друзья-художники Татьяна Соколова, Гурий Захаров, Наталия Егоршина, Владимир Васильцов.

Выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» открыта с 23 мая по 4 ноября.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Фото Екатерины Якушевой для журнала «Родина» (rodina-history.ru).

При подготовке использована статья Екатерины Зайцевой, опубликованная в журнале «Родина».