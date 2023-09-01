Васнецовский пленэр окончен. Работает выставка.

16 августа в рамках XVIII Всероссийского Васнецовского пленэра на Театральной площади города Кирова прошел открытый мастер-класс заслуженного художника РФ Евгения Фетисова «Рисуй любимый город!».

Уличный мастер-класс - традиционное мероприятие в рамках Всероссийского Васнецовского пленэра. Праздник искусства в центре города дарит возможность его жителям пообщаться с именитыми российскими художниками и с их помощью создать свои произведения.

В этом году более 150 кировчан работали под руководством опытного живописца Евгения Фетисова. Для мастер-класса он подготовил картину, созданную на пленэре несколько дней назад. Юным дарованиям и художникам-любителям помогали профессионалы - Валерий Мокрушин, Василий Куракса, Борислава Воротило, Людмила Гаврилова, Полина Минеева, Сергей Трошин, Сергей Мишин и Михаил Полетаев. Весь процесс транслировался на большом экране, установленном на сцене.

На следующий день, 17 августа, в Вятском художественном музее (ВХМ) им. В.М. и А.М. Васнецовых состоялось закрытие XVIII Всероссийского Васнецовского пленэра.

Среди авторов картин - народный художник России Михаил Полетаев, заслуженные художники России Валерий Мокрушин, Евгений Фетисов, члены Союза художников России Бори-слава Воротило, Людмила Гаврилова, Екатерина Камынина, Василий Куракса, Полина Минеева и Сергей Трошин.

Десять российских художников из Москвы и Брянска на протяжении двух недель работали на улицах Кирова и в его живописных окрестностях, побывали в городе Уржуме и селе Рябово. Итогом работы стала выставка произведений всех участников пленэра, на которой показан исторический и архитектурный облик города, а также места, связанные с жизнью художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. Часть произведений будет передана авторами в собрание музея.

По результатам пленэра конкурсная комиссия назвала имя лауреата премии правительства Кировской области имени Виктора и Аполлинария Васнецовых в номинации «Вдохновение». Им стал художественный руководитель Студии военных художников имени М.Б. Грекова Михаил Полетаев.

Кировчане могут увидеть родной город глазами известных художников до 17 сентября в ВХМ (ул. Карла Маркса, 70).

Анастасия Четвергова.