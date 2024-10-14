Вадим Русских: в поисках своего пути

Фото ikirov.ru.

Художнику Вадиму Русских всего 31 год. Можно сказать, его биография только-только начинается. Но, несмотря на столь младой возраст, у Русских есть уже свой стиль, своя манера подачи материала, его картины узнаваемы на фоне работ других художников. А это, нужно вам сказать, большое достижение для молодого живописца.

Живопись Вадима Русских отличают сдержанный колорит, графичность и значительная упрощённость фона изображения. Нечто похожее можно найти в картинах Николая Рериха и американца Рокуэлла Кента.

Несмотря на то что художник уже нашёл свой путь в живописи, он не собирается на этом останавливаться. Ему хочется попробовать себя и в других сферах, таких, как линогравюра, керамика и скульптура. Подобная неуспокоенность лишь доказывает, что у творчества Вадима Русских есть перспективы.

Путь, начатый в школе

«В путь». 2023 г.

В мастерской, в которой происходил наш разговор с Вадимом и которую он делит со своим другом - художником Сергеем Перминовым, я был уже не в первый раз. За минувшее с первого посещения время в ней стало уютнее, но исчезли многие полотна, которые раньше покрывали стены.

- Готовимся к юбилейной выставке нашего регионального отделения Союза художников в Москве, - пояснил Вадим.

Но помещение по-прежнему кажется большим по размеру, а за счет высоких потолков - очень атмосферным. Часть его, как и ранее, занимает печатный станок для литографии. Вот только стало заметнее, что его не раз уже пускали в дело. Последнее подтверждается и публикациями Вадима Русских на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мы сидим друг напротив друга и ведем разговор. Вадим держится несколько скованно. То ли значительная разница в возрасте между нами сказывается, то ли неизбалованность его вниманием региональных СМИ, то ли происходит это в силу присущего ему темперамента.

Молодой художник производит впечатление человека сдержанного, несколько флегматичного, неспешного в своих реакциях. Подобные характеры называют основательными, а их обладателей чаще всего отличает настойчивость в достижении поставленных перед собой целей. И Вадим относится к числу таких людей.

«Летать - так летать». 2024 г.

- Я с детства знал, что буду художником, - говорит Русских. - С первого класса и до девятого занимался в изостудии «Этюд» при Доме творчества «Вдохновение», хотя и в технические кружки ходил тоже. Мои способности по части изобразительного искусства поддерживали родители. Я никогда не знал отказа, если требовалось купить бумагу, карандаши, краски и всё остальное, что было нужно. И эта поддержка, считаю, сыграла решающую роль.

По словам Вадима, у многих его товарищей по школе родители не считали занятия изобразительным искусством серьезной профессией и своих отпрысков настраивали соответствующим образом. У него же и мама, и папа гордились успехами сына на этом поприще. Способствовала тому и высокая оценка способностей мальчика со стороны педагогов.

Слушая Вадима, я мысленно вернулся в своё детство и, честно говоря, с трудом мог представить, что девять лет учёбы в школе отдал бы какому-то одному увлечению. Не было такого. А вот сидящий передо мной молодой человек доказывал, что такое возможно. И не только в школе, но и потом, когда Вадим поступил в Вятское художественное училище имени А.А. Рылова и окончил его. Такой целеустремлённости можно только позавидовать.

Поэтому, когда мы обсуждали с художником другие вопросы, связанные с его творчеством, я был уверен, что человеку с таким характером обязательно удастся воплотить если не все задумки, то их большинство. Ему будет нетрудно реализовать себя не только в живописи, но в литографии и скульптуре, которые Вадим для себя наметил в качестве перспективных задач.

Не стоять на месте

К своему фирменному стилю в живописи Вадим Русских шел не поступательно, не путем эволюции, а обнаружил его в результате творческого эксперимента. По словам художника, это произошло во время работы над картинами-воспоминаниями об армейском прошлом. Он решил намеренно упростить фон, сделать его более плоским, графичным. И это сыграло.

Потом такую технику Вадим Русских перенёс и в другие свои работы - портреты и пейзажи. Но каждый раз, признаётся художник, приступая к новому полотну, он не знает, насколько далеко зайдёт в таком упрощении пространства картины.

Своим любимым жанром Вадим называет портрет, хотя в последнее время активно пробует себя в пейзаже и анималистике.

«Свечение». 2023 г.

В его обращении к пейзажу немалую роль сыграли пленэры, в которых ему довелось принять участие. Их организовывала Национальная галерея Республики Коми. Северные пейзажи оставили неизгладимый след в памяти живописца. Особенно впечатлили его контрасты Воркуты. У Русских есть серия пейзажей, на которых запечатлена эта суровая северная природа.

Стремление к графичности и к некоторой условности изображения, характерной для работ Вадима Русских, закономерно привело его к попыткам попробовать себя в другом виде изобразительного творчества - линогравюре. Для последней как раз и характерны те приемы передачи изображения, которые так нравятся Вадиму.

Первые опыты в линогравюре оказались удачными для художника. По его словам, он дальше будет пробовать себя на этом поприще.

Вообще же, Вадим Русских считает, что настоящий художник не может стоять на месте.

- Стремление к чему-то новому - то, что должно быть присуще каждому художнику, - говорит Вадим. - Художник должен постоянно развиваться. Правда, одни двигаются в какой-то намеченной ими своей колее, постоянно совершенствуясь и добиваясь при этом выдающихся результатов, а другие пробуют себя в разных сферах, достигая в каждой из них каких-то успехов.

По словам Русских, и тот, и другой варианты развития приемлемы, но сам он, как следует из нашего разговора, склонен всё же выбирать второй путь.

Дружба и хобби

«Время». 2022 г.

Есть в жизни Вадима, помимо творчества, еще две важные вещи. Во-первых, это дружба с Сергеем Перминовым и преподавание вместе с ним в созданной ими студии.

Перминов и Русских познакомились при поступлении в Вятское художественное училище и с тех пор стали настоящими друзьями. Эта дружба из разряда той, о которой в песне поется: «Друг в беде не бросит…» Отношения двух художников носят творческий и профессиональный характер. По словам Вадима, общение с Сергеем Перминовым обогащает его новыми идеями, поддерживает в трудные времена.

Работа в студии дает хлеб насущный, а еще - обратную связь со зрителем. Родители учеников знакомятся с творчеством Перминова и Русских и оставляют свои отзывы о картинах художников.

Дуумвирату художников уже десяток лет. И причина такой устойчивости этого союза, как мне кажется, кроется в отличиях темпераментов двух людей. Один из них сангвиник, другой - флегматик. Оба как бы дополняют друг друга. Хотя в творческом плане каждый из них идет своей дорогой.

Второй жизненной отдушиной для Вадима Русских является увлечение историческими реконструкциями. Он участвует в деятельности кировских военно-исторических клубов «4-й Полк» и «Нюрнберг 1475». Вместе с коллегами из этих клубов Вадим готовится к выступлениям и принимает участие в различных акциях.

Мешает ли такое увлечение Вадиму Русских как художнику? Конечно же нет. Наоборот, обогащает - новыми знаниями, новыми знакомствами, новыми впечатлениями. А разве это не лучший стимул для творчества?

Сергей СМОЛИН.

Фото из архива В. Русских.