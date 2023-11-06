В угоду спешке. В Унях «Вятавтодор» укладывал асфальт в грязь

Закончился октябрь, а значит, должны завершиться все работы в рамках губернаторского проекта «Дорожный миллиард». Официально его итоги еще не подведены, а потому утверждать, что он стал на все сто процентов успешным, пока рано.

Хотя, может статься, подводить эти итоги никто и не собирается. Ведь иначе придется рассказать людям не только о километрах отремонтированных дорог, но и о качестве проведенных работ. А оно не везде оказалось образцовым.

И нужно, и своевременно

Проект «Дорожный миллиард» зародился в 2022 году в связи с потоком жалоб жителей вятской глубинки на плохое состояние местных путей сообщения. Для того чтобы выправить ситуацию, из средств регионального дорожного фонда на 2023 год был выделен один миллиард рублей. Получателями этих денег выступили муниципальные образования области. А участки дорог и улиц, подлежащие ремонту, определяли жители той или иной территории.

В 2023 году этими деньгами смогли воспользоваться 70 муниципалитетов. Работы велись на 181 объекте. Протяженность отремонтированных путей сообщения составила 135 километров.

Чтобы понять, много это или мало, достаточно вспомнить о том, что дороги местного значения в общем километраже всех трасс, проходящих по территории Кировской области, составляют львиную долю. Из 25 тысяч километров всех дорог на них приходится почти 22 тысячи. На этом фоне сто с лишним километров выглядят крайне жалко.

Впрочем, народ на местах был и этому рад, так как ранее содержание и ремонт местных трасс лежали тяжким бременем на муниципальных бюджетах, которые богатством никогда не блистали. Заделывать ямы и выбоины начинали только тогда, когда проехать по дорогам уже не было возможности.

Так что миллиард рублей, выделенный местным властям, пришелся весьма кстати. А с учетом востребованности этот проект решено продолжить и в 2024 году.

К положительным моментам реализации «Дорожного миллиарда» в 2023 году нужно отнести своевременность проведения всех предварительных процедур - голосования и выбора подрядчика работ. Уже весной этого года те участки дорог, за которые в конце 2022 года проголосовали люди, были «проторгованы», и, следовательно, ничто не мешало начать дорожные работы вовремя.

Но одно дело - подписать контракт, другое - отремонтировать дороги качественно и в срок. С последним, как обычно, больше всего проблем.

Укладка асфальта в грязь

По версии губернатора Кировской области, появление проекта «Дорожный миллиард» ознаменовало серьезные изменения подходов к ремонту местных дорог и улично-дорожной сети. Об этом глава региона не преминул упомянуть в своем недавнем послании депутатам Законодательного собрания области.

Согласно данным регионального минтранса, к середине октября дорожные работы были завершены в большинстве муниципалитетов, которые получили средства из «Дорожного миллиарда». Работы на тот момент продолжались только в Оричевском, Лёвинском (Оричевский район), Орловском, Советском, Юрьянском городских поселениях, в Санчурском, Опаринском муниципальных округах и в Слободском районе. Сведений о том, что их завершили в срок, пока нет.

Другое дело, что чиновники из минтранса «забыли» упомянуть: к концу октября не были закончены работы по асфальтированию улицы Екатерининской в г. Слободском и ул. Партизанской в п. Уни. Их еще летом должна была сделать с применением «передовых» технологий (как характеризовал метод холодного ресайклинга министр транспорта Алексей Петряков) питерская фирма «Возрождение», но так и не сделала.

В результате уже в начале осени этим двум муниципалитетам в спешном порядке пришлось перезаключать контракты, чтобы деньги, которые им были выделены на этот год, не пропали даром. На поиски подрядчика времени почти не было, поэтому взялось отремонтировать эти улицы АО «Вятавтодор» (оно часто выступает этакой «палочкой-выручалочкой» для дорожных чиновников, когда что-то идет не так).

Повезло администрации города Слободского. Они смогли подписать соглашение с «Вятавтодором» еще в сентябре. Поэтому улицу Екатерининскую начали ремонтировать до выпадения первых осадков и к концу октября почти полностью доделали.

Здесь следует отметить, что нынешняя осень была благоприятна для дорожной деятельности, так как сухая и теплая погода стояла очень долго.

А вот Уням с улицей Партизанской не повезло. Сначала местная администрация протянула время с расторжением контракта с фирмой «Возрождение», потом долго канителилась с изменением проектно-сметной документации. Как результат - «Вятавтодор» укладывал асфальт в грязь. Эти кадры запечатлели местные жители, и они стали наглядным свидетельством того, как качество дорожных работ приносится в жертву спешке.

Впрочем, вопрос качества отремонтированных дорог при обсуждениях реализации проекта «Дорожный миллиард» в правительстве области вообще ни разу не поднимался.

Не все ошибки исправлены

В будущем году проект «Дорожный миллиард» продолжит своё существование.

В правительстве области учли некоторые недостатки, присущие первому опыту его реализации. В частности, была скорректирована методика голосования по отбору дорог для ремонта. Первоначально более людные муниципалитеты имели преимущество перед малолюдными. В этом году применялась пропорциональная система, учитывающая процент проголосовавших от всех жителей.

Как заметил на одном из совещаний зампред регионального правительства Алексей Жердев, в этом году по сравнению с прошлым количество проголосовавших за объекты ремонта на 2024 год увеличилось в пять раз. В некоторых населенных пунктах доля участников голосования приблизилась к ста процентам.

Поэтому в 2024 году планируется направить средства, сэкономленные по результатам проведения торгов в рамках «Дорожного миллиарда», муниципальным образованиям, жители которых были наиболее активны при проведении голосования. К ним относятся Шабалинский район, Унинский муниципальный округ, Белохолуницкое городское поселение и Чеглаковское сельское поселение Нагорского района.

Однако хорошие новости на этом заканчиваются. Региональное правительство не провело работу над ошибками по результатам расторжения контрактов с фирмой «Возрождение». Всё лето «питерцы» занимались чем угодно, кроме дорожных работ. И хотя еще в июне было понятно, что ждать от них результата не приходится, областные, а уж тем более муниципальные чиновники пальцем не пошевелили, чтобы своевременно расторгнуть контракт и заключить новый. Уже за одно это их можно привлекать к ответственности. Но со стороны регионального руководства в их сторону не был брошен даже устный упрёк.

Ничего не слышно и о привлечении к ответственности «Вятавтодора», который укладывал асфальт в грязь. Складывается впечатление, что в отношении директора этого дорожного предприятия Алексея Вепрева действует карт-бланш на безнаказанность. Хотя с учетом всех претензий к работе предприятия его руководителя давно уже должны были уволить «с волчьим билетом». Ведь за Вепревым, помимо сырой укладки асфальта в Унях, числится нашумевшая покупка «для себя любимого» иномарки, которую пришлось продать по личному указанию главы региона. Это не считая странных операций по сдаче в металлолом оборудования асфальтобетонных заводов, увеличения до девяти человек числа своих заместителей и, конечно же, громкого дела о хищении битума с Нолинского АБЗ.

А уж министр транспорта Кировской области Алексей Петряков, которого, по некоторым данным, считают причастным к лоббированию интересов фирмы «Возрождение», вообще остается в статусе «священной коровы». И сложно даже представить, что должно произойти, чтобы его привлекли к какой-либо ответственности.

Таким образом, пока за качество проведения дорожных работ никто не понес наказание, трудно утверждать, что ситуация не повторится вновь.

Иван ТРОФИМОВ.