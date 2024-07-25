В списке не значится

В мае, в преддверии очередного Дня Победы, я ещё раз заглянул в размещённый на сайте Богородского района список наших отважных воинов, которые остались живыми и вернулись в свои деревни к родным и близким.

Но в списке «О тех, кто вернулся с войны» по Ухтымскому сельсовету среди фамилий на букву «Т», как и прежде, я не нашёл моего деда по материнской линии Тарасова Григория Демьяновича, для которого эта война была уже третьей.

Григорий Тарасов (первый слева) после побега из германского плена. Г. Роттердам, Нидерланды.

Первая мировая

Григорий Тарасов родился 18 ноября 1893 года в деревне Митюшкинцы Ухтымской волости. Был участником трёх войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной.

В Первой мировой войне участвовал с самого её начала. Из рассказов деда известно, что, попав в плен, он вместе с другими соотечественниками работал на заводе в Австрии, где местное население с сочувствием относилось к ним и постоянно подкармливало.

Не исключена вероятность, что австрийские рабочие этого завода (пролетарская солидарность тогда была выше национальной идеи) помогли деду и его товарищам Василию и Николаю подготовить побег и успешно его осуществить. Прежде всего, нужно было знать, куда бежать, в какую страну? Дед с товарищами выбрал Нидерланды, которые придерживались политики строгого нейтралитета. Путь от границы Австрии до Нидерландов через вражескую Германию составлял не менее 795 километров.

Безусловно, без подробной карты, компаса и знания немецкого языка было сложно, если вообще возможно, проделать такой путь. Может быть, у них был проводник австриец, либо кто-то из товарищей знал язык и географию. Мой же дед был безграмотным черносошным государственным крестьянином, но, оказавшись на войне, проявил храбрость и мужество, решившись на побег.

Из рассказа деда: «Мы продвигались только ночью, а днём залегали в полях во ржи. Дождавшись очередной ночи, начинали движение... На подходе к нидерландской границе нас заметили немецкие солдаты и бросились в погоню. Пограничные собаки уже буквально хватали нас за пятки, но мы успели пересечь границу, где нас тут же защитили нидерландские полицейские. Немцы на территорию нейтрального государства не посмели сунуться. В Нидерландах нас накормили, одели и перевезли в портовый город Роттердам для последующей отправки на Родину - в Россию».

В Роттердаме находилось консульство Российской империи. Здесь собирали бежавших из плена солдат и офицеров, комплектовали группы для возвращения в Россию морским путём через Лондон.

Поскольку пароходное сообщение с Англией было затруднено, то в Нидерландах пришлось задержаться. Дед со своими товарищами по плену сфотографировался на память.

Эта фотография была отправлена почтой. Адрес на обратной стороне фотографии был написан карандашом: «Вятская губерния, Ухтымская волость, деревня Митюшкинцы Тарасову Демьяну Макаровичу». Как ни странно, но, несмотря на войну и на непростое межгосударственное сообщение, фотография достигла своего адресата.

Григорий Демьянович и Прасковья Гавриловна Тарасовы.

Гражданская

В начале осени 1918 года мой дед из Нидерландов вернулся в Россию, в военном госпитале прошёл медицинское обследование, необходимую реабилитацию и был обмундирован.

В архивном деле «Сведения о прибывших из плена русских военнопленных в ведомости на получение обмундирования и пищевых пайков» под номером 29 за 15 ноября 1918 года значится Тарасов Григорий, который по накладной получил: гимнастёрку суконную, брюки тёплые, полупальто, ботинки, кальсоны, рубаху.

Мой дед сразу же был зачислен в Красную Армию и отправлен на Восточный фронт для борьбы с войсками адмирала Колчака. Колчаковцы в декабре 1918 года взяли Пермь и продолжали быстро продвигаться в направлении Глазова на город Вятку. 2 июня 1919 года Глазов был занят армейским корпусом генерал-майора А.Н. Пепеляева армии Колчака, но уже через 11 дней освобождён воинскими частями 3-й (Красной) армии.

Свидетельством участия моего деда в Гражданской войне является фотография, на которой он запечатлён со своей женой (моей бабушкой) Прасковьей Гавриловной, которая приезжала к нему в г. Глазов зимой 1918-1919 годов.

Григорий Тарасов. (Второй справа во втором ряду) (1944 г.).

Великая Отечественная

После окончания Гражданской войны, в 1921 году, мой дед организовал стройку в родной деревне Митюшкинцы, возвёл дом, хлев, четыре сарая, клеть, амбар и баню. Вступил в колхоз, где работал кузнецом. Но тут грянула Великая Отечественная война. Ему шёл уже 48-й год, и, казалось, на этот раз война обойдёт стороной.

Но не тут-то было - в 1942 году пришел и его черёд. По причине солидного возраста его взяли в обоз. Дед часто рассказывал, что в одном из боёв их взвод оказался в окружении, из которого удалось выйти лишь нескольким красноармейцам, среди которых был и он.

Обоз обозом, но важно, в каких частях воевал мой весьма немолодой уже дед. На сайте Министерства обороны России меня ждала сенсация, которая поразила при знакомстве с его наградным листом.

Оказывается, гвардии красноармеец Тарасов Григорий Демьянович воевал в должности дозорного взвода химической защиты 8-го гвардейского имени Богдана Хмельницкого воздушно-десантного стрелкового полка 3-й гвардейской воздушно-десантной Уманской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии.

Дед попал в 3-ю гвардейскую в период её формирования в Подмосковье на базе других воинских подразделений в декабре 1942 года. Естественно, прыгать с парашютом ему не предстояло, он был зачислен в 8-й воздушно-десантный гвардейский стрелковый полк (ВДГСП), как он и рассказывал, в обоз.

Фактически же он был зачислен во взвод химической защиты, который был в каждом стрелковом полку. Численность взвода составляла 23 человека личного состава. На такой взвод полагалось четыре повозки, одной из которых и управлял гвардии красноармеец Тарасов.

Самыми ожесточёнными для него были первые бои в конце февраля - начале марта 1943 года при блокировании немецких войск в так называемом Демянском котле. В полку из 2427 красноармейцев в строю осталось только 520 бойцов.

В дальнейшем мой дед был участником Курской битвы, Черниговско-Припятской, Киевской, Житомирско-Бердичевской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской и Балатонской операций. Был контужен. День Победы встретил в Австрии, где и награждён медалью «За боевые заслуги» 18 июля 1945 года.

После войны вернулся в родную деревню Митюшкинцы, где продолжал трудиться в колхозе «Красный партизан» кузнецом. Умер он в 1959 году, прожив всего 66 лет. Три войны не прошли бесследно для его здоровья.

Александр Костяев, г. Санкт-Петербург.

Опубликовано на сайте Богородского района (bogorodskoe43.ru).

Фото из семейного архива А.И. Костяева.