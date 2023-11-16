В школах Кирово-Чепецка завершается реализация грантов от «Уралхима»
ОБЩЕСТВО
В школах Кирово-Чепецка завершается реализация грантовых проектов на средства филиала «КЧХК», входящего в Группу «Уралхим», выделенных в 2023 году в рамках грантового конкурса.
Заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК», депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова посетила многопрофильный лицей города. Эта школа участвует в грантовых конкурсах от «Уралхима» с 2018 года и за эти годы реализовала множество проектов разнообразной тематики: организованы современная библиотека, естественно-научная лаборатория. В этом году на выделенные предприятием средства школе удалось закупить интерактивную панель и обустроить зону коворкинга, где уже проходят мероприятия для учеников с использованием нового оборудования.
Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» Группы «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:
Грантовый конкурс среди школ города мы проводим с 2018 года и ежегодно направляем миллионы рублей на реализацию разных образовательных проектов. Для нашего предприятия важно поддерживать будущее нашего города — наших детей. Мы хотим, чтобы со школьной скамьи они чувствовали заботу.
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