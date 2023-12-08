В шаговой доступности. Ваше мнение!

Сегодня ярмарочная торговля широко представлена только в районах Кировской области.

В Кирове же с рынками администрация предпочитает бороться, нежели развивать этот вид торговли. Примером тому служит печальная участь Октябрьского рынка. Единственное место, где сегодня все же продвигается продукция крестьянских хозяйств, стали «Фермерские островки» в «Пятерочках».

Сеть киосков, ярмарок и рынков в областном центре продолжает сокращаться, вопреки призывам из Москвы по их развитию и расширению.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Хотели бы вы, чтобы недалеко от вашего дома работал мини-рынок?

- Нет, рынок – это шум и антисанитария

- Да, продукты на рынке свежее и дешевле

- Я покупаю продукты только в магазинах

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

К 650-летию Кирова собираются отремонтировать большинство памятников культурно-исторического наследия, расположенных в областном центре.

Многие годы ни у региональной, ни муниципальной власти руки до них не доходили. А потому осыпалась с фасадов штукатурка, ветшали фундаменты, текла кровля и т. д., и т. п. Некоторые из них за это время разрушились или сгорели, так и не дождавшись ремонта.

И вот сегодня в свете подготовки к празднованию юбилея о них вспомнили. Только дело оказалось не таким простым, как могло показаться на первый взгляд.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Кто должен приводить в порядок и содержать памятники культурно-исторического значения?

- Федеральные органы – 51 голос (46,8%)

- Муниципальная власть – 33 голоса (30,3%)

- Собственники зданий – 25 голосов (22,9%)

Статью «Фасады заиграют свежими красками» читайте в субботнем номере «Вятского края».