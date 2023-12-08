В шаговой доступности. Ваше мнение!

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ОБЩЕСТВО

08 декабря 2023 99 0
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Сегодня ярмарочная торговля широко представлена только в районах Кировской области.

 

В Кирове же с рынками администрация предпочитает бороться, нежели развивать этот вид торговли. Примером тому служит печальная участь Октябрьского рынка. Единственное место, где сегодня все же продвигается продукция крестьянских хозяйств, стали «Фермерские островки» в «Пятерочках».

 

Сеть киосков, ярмарок и рынков в областном центре продолжает сокращаться, вопреки призывам из Москвы по их развитию и расширению.

 

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

 

Хотели бы вы, чтобы недалеко от вашего дома работал мини-рынок?

 

- Нет, рынок – это шум и антисанитария

 

- Да, продукты на рынке свежее и дешевле

 

- Я покупаю продукты только в магазинах

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

 

Подведем итоги предыдущего опроса.

 

 

К 650-летию Кирова собираются отремонтировать большинство памятников культурно-исторического наследия, расположенных в областном центре.

 

Многие годы ни у региональной, ни муниципальной власти руки до них не доходили. А потому осыпалась с фасадов штукатурка, ветшали фундаменты, текла кровля и т. д., и т. п. Некоторые из них за это время разрушились или сгорели, так и не дождавшись ремонта.

 

И вот сегодня в свете подготовки к празднованию юбилея о них вспомнили. Только дело оказалось не таким простым, как могло показаться на первый взгляд.

 

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

 

Кто должен приводить в порядок и содержать памятники культурно-исторического значения?

 

- Федеральные органы – 51 голос (46,8%)

 

- Муниципальная власть – 33 голоса (30,3%)

 

- Собственники зданий – 25 голосов (22,9%)

 

Статью «Фасады заиграют свежими красками» читайте в субботнем номере «Вятского края».

 

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Хотели бы вы, чтобы недалеко от вашего дома работал мини-рынок?