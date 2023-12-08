В шаговой доступности. Ваше мнение!

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ОБЩЕСТВО
Сегодня ярмарочная торговля широко представлена только в районах Кировской области.
В Кирове же с рынками администрация предпочитает бороться, нежели развивать этот вид торговли. Примером тому служит печальная участь Октябрьского рынка. Единственное место, где сегодня все же продвигается продукция крестьянских хозяйств, стали «Фермерские островки» в «Пятерочках».
Сеть киосков, ярмарок и рынков в областном центре продолжает сокращаться, вопреки призывам из Москвы по их развитию и расширению.
«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос
Хотели бы вы, чтобы недалеко от вашего дома работал мини-рынок?
- Нет, рынок – это шум и антисанитария
- Да, продукты на рынке свежее и дешевле
- Я покупаю продукты только в магазинах
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Подведем итоги предыдущего опроса.
К 650-летию Кирова собираются отремонтировать большинство памятников культурно-исторического наследия, расположенных в областном центре.
Многие годы ни у региональной, ни муниципальной власти руки до них не доходили. А потому осыпалась с фасадов штукатурка, ветшали фундаменты, текла кровля и т. д., и т. п. Некоторые из них за это время разрушились или сгорели, так и не дождавшись ремонта.
И вот сегодня в свете подготовки к празднованию юбилея о них вспомнили. Только дело оказалось не таким простым, как могло показаться на первый взгляд.
«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос
Кто должен приводить в порядок и содержать памятники культурно-исторического значения?
- Федеральные органы – 51 голос (46,8%)
- Муниципальная власть – 33 голоса (30,3%)
- Собственники зданий – 25 голосов (22,9%)
Статью «Фасады заиграют свежими красками» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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