В ритме El Tango

Мне всегда были интересны люди, увлеченные своим делом. Согласитесь, есть в них некая притягательность. Они настолько бывают погружены в то, чем занимаются, что своим энтузиазмом способны заразить даже тех, кто далек от их интересов. К числу таких личностей, бесспорно, можно отнести музыканта в широком смысле этого слова - гитариста и основателя джаз-группы El Tango Николая Донецкого.

Уже почти четверть века Николай с товарищами - Михаилом Плюсниным (аккордеон), Матвеем Марьиным (барабаны), Василием Стефановым (бас-гитара) и солисткой Алёной Кошкиной - представляют кировский джаз на различных концертных площадках. Они даже на «Квартирнике у Маргулиса» (музыкальная передача на телеканале «НТВ», которую ведёт известный российский рок-музыкант Евгений Маргулис) засветились.

Сам же Николай говорит, что их коллективу посчастливилось играть с различными джазовыми музыкантами. И не только российскими, но и «импортными». Со многими у него до сих пор сохранились добрые отношения.

«Вятский край» встретился с музыкантом и попросил его рассказать о себе, о творчестве и о том, чем живет творческая личность.

О творчестве…

- El Tango - единственный ваш творческий проект?

- Нет, не единственный, но главный! Есть ещё два состава, в которых я участвую. Там мы играем немного другую музыку, чем в El Tango. Хотя в El Tango мы целый пласт музыки поднимаем, в том числе авторской. У нас есть большая авторская программа. Но всё же о других составах. Сейчас у меня есть коллектив Old stars band, в котором я играю совместно с легендой кировского джаза барабанщиком Александром Шардаковым. С ним мы делаем программы, посвящённые традиционной джазовой музыке 30 - 50-х годов прошлого века. Это в большей степени развлекательный формат. Получается делать интересные концертные шоу. Работаем так мы обычно в составе квартета. Солисты меняются, а основной костяк остаётся одним и тем же: я на гитаре, Александр Шардаков на барабанах и перкуссии и Илья Зрулин (молодой талантливый парень) на бас-гитаре. Раз в неделю или в две недели мы даём этим составом концерт. Для каждого выбираем тему, например музыка Латинской Америки, или вокальный джаз, или поп-музыка в джазовой обработке. Эти выступления проходят в «книжном клубе 12» на Преображенской.

Ещё один состав я собрал, можно сказать, для души. Он пока без названия. Это такой квартет: я на гитаре, мой приятель Алексей Плотников тоже на гитаре (только на электро-, тогда как я - на джазовой или акустической), басист Илья Зрулин и барабанщик Игорь Урванцев. Этим составом мы делаем некие сборные концерты. Можно даже назвать его кавер-группой. Только мы не выступаем по ночным клубам, а играем на разных концертных площадках. Недавно, например, делали отчётный концерт вокальной студии Оксаны Дресвянниковой. В общем, коллектив, если можно так сказать, палочка-выручалочка.

В целом же мне всегда интересно поработать с крайне разными музыкантами, пусть даже и непрофессиональными. Но меня это увлекает.

- Я слышал, что, помимо творческой деятельности, у вас есть магазин. Чем торгуете?

- Музыкальными инструментами, звуковым и световым оборудованием. Также занимаемся ремонтом инструментов и аппаратуры, делаем гитары.

- Для вас, как музыканта, такие занятия не обременительны?

- Сразу скажу, что я не владелец магазина. Я один из его основателей. Это нормальная работа, которая позволяет быть в контексте того, что я люблю, то есть в музыкальной среде. Понятно, что работа в магазине связана с оформлением немалого числа разных документов, но я настолько давно этим занимаюсь, что для меня всё это стало уже естественным, органичным.

- А музыкальным творчеством занимаетесь тоже в магазине?

- Нет. Там я работаю с 9 до 19, а в обед и после работы есть возможность заниматься какими-то творческими проектами.

- При такой солидной нагрузке трудно понять, где вы находите время заниматься и творчеством, и торговыми обязанностями. А каков ваш обычный день - от подъёма до отбоя, как говорится?

- В разные дни он, понятно, различается, но в среднем… Как правило, встаю около 7 утра, завтракаю, общаюсь с женой, отвечаю на сообщения в соцсетях. В 9-30 я уже на работе. С 15-00 до 17-00 у меня есть два свободных часа, которые я посвящаю разным вещам. Например, провести дневную репетицию, просто пообедать, встретиться с коллегами или дать интервью, вот как сейчас. С 17 до 19 я снова на рабочем месте. А после закрытия магазина всё может быть по-разному. Либо, что чаще, вечерняя репетиция, либо написание аранжировок. А со среды, когда начинается концертная неделя, бывают вечерние выступления. Ещё один день в неделю оставляю полностью посвящённым семье (обычно в пятницу или четверг).

- А семейной жизни такой плотный график не мешает?

- Мешает конечно. Иногда хочется спрятаться от всех. А потому, когда я прихожу домой, я просто отключаю телефон, соцсети и иду готовить еду. Я очень люблю готовить, учусь этому искусству.

…и о себе

- Каково ваше профессиональное образование?

- Если заглянуть в «корочки», то «солист-инструменталист, педагог по гитаре, а также дирижёр и руководитель самодеятельных коллективов».

- Что оканчивали?

- Наше кировское училище искусств (ныне - Кировский колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина. - ред.).

- Консерватория?

- Я много раздумывал о поступлении туда, но отказался от этого шага. И такой выбор был для меня осознанным. Так получилось, что я на сцене очень давно. Фактически с 1997 года. И даже когда я поступил в училище искусств, я уже работал как музыкант и преподавал. Был у меня тогда и свой музыкальный коллектив. А когда в 2003 году появилось El Tango, то работы стало так много, что брать на себя ещё учебную нагрузку, уезжать в другой город просто не захотелось. Тем более что у меня здесь уже появились семья и работа, на которой я до сих пор тружусь (я имею в виду музыкальный магазин). Мне просто комфортно было развиваться здесь, а совершенствоваться как классический музыкант, занимаясь джазом, я не увидел никакого смысла. В общем, я не жалею о том, что отказался от получения высшего музыкального образования, а уровня моей подготовки, умений и знаний мне и без него сейчас хватает. Образование - это ведь не только корочки. Не так ли?

- Вы кроме джаза какую музыку слушаете?

- Я очень люблю академическую музыку, как классику - Стравинский, Морис Равель, Дебюсси, Бах, так и современную - Чарлза Айвза, например, Бориса Чайковского, Пауля Хиндемита. Кроме академической, слушаю и другую музыку. В частности, рок очень люблю.

- А книги вы читаете?

- Обязательно. Последним, что я прочитал, был роман Ремарка «Земля обетованная». Недавно купил книгу «Дневник одного гения» Сальвадора Дали. В ближайшее время начну читать её. А вообще, я постоянно пополняю свою библиотеку.

- В кругах, далёких от музыки, бытует мнение, что все музыканты злоупотребляют спиртным. Как вы к алкоголю относитесь?

- Мне нравится пробовать разные напитки. И от бокала хорошего вина я не откажусь. Но не буду нов, если повторю, что во всём нужна мера. Алкоголь помогает иногда раскрыть некоторые свои силы, но он не заменит того, что заложено в человеке трудом и упорством.

Беседовал Сергей СМОЛИН.

Фото из архива Николая Донецкого.