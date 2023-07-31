В пределах нормы. Жители Омутнинского района страдают от недостатка врачей

В посёлке Восточный Омутнинского района бьют тревогу из-за нехватки персонала в местной медсанчасти. Речь идёт как об узких специалистах, так и о младшем медперсонале. Местные жители утверждают, что над посёлком нависла «гуманитарная катастрофа».

На данный момент в Восточном, где проживают шесть тысяч человек, работают только один врач-терапевт и несколько узких специалистов. Заведующего дневным стационаром также нет. Ремонт в больнице не проводился десятилетиями. Между прочим, в Восточном когда-то был роддом, а также терапевтическое, гинекологическое, хирургическое и детское отделения.

По словам жителей поселка, профильные специалисты и терапевты из медсанчасти уволились, что подтвердили в областном минздраве. Однако уточнили, что текучка кадров есть в любом учреждении.

На нехватку врачей в Восточном обратили внимание депутаты местной думы, которые провели опрос жителей посёлка.

В частности, людей волнует то, что в медсанчасти не могут обеспечить должного лечения, сроки оказания помощи затягиваются из-за нехватки врачей, есть проблемы, связанные с получением льготных лекарств, с очередями на дневной стационар, с обветшанием здания медсанчасти. Ряд респондентов беспокоит то, что эта проблема может привести к социальному взрыву или гуманитарной катастрофе. Люди призывают главу администрации Восточного городского поселения Владимира Корепанова обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Депутаты поселковой думы посетили медсанчасть и попытались узнать, какие там есть трудности. Из очевидного: в помещении необходима замена старых окон, из-за которых в здании зимой холодно, нужен ремонт санузла, а также обновление оборудования в стоматологическом кабинете и физиокабинете.

«Люди заслуживают лучшей медицины, а не того, что сегодня есть в посёлке. Государство гарантирует населению медпомощь, но на местах здравоохранение становится попросту недоступной роскошью. Местная власть бездействует», - говорит депутатский актив.

На ситуацию с медициной в п. Восточный отреагировали в региональном минздраве.

По данным министерства здравоохранения Кировской области, «в больнице пгт Восточный ведут прием педиатр, врач общей практики, хирург, врач-стоматолог общей практики, также для усиления организованы выезды врачей-стоматологов, которые могут принимать детское население. По графику два раза в неделю организован прием акушерки на период декретного отпуска основного работника. Ротация кадров является естественным процессом в любой организации, массового увольнения медицинских работников не зафиксировано. За последнее время из пгт Восточный уволились два врача-терапевта: в связи со сменой места жительства и по собственному желанию. Для усиления амбулаторного приема в пгт Восточный с 10.07.2023 начинает прием врач-терапевт из г. Омутнинска. Кроме того, ожидается трудоустройство выпускника-терапевта после окончания ординатуры».

Также в минздраве дополнили, что в данный момент Омутнинская ЦРБ ведет целевую подготовку 19 специалистов: одного - в медицинском колледже, 13-ти - в Кировском государственном медицинском университете на специалитете, пяти - в ординатуре. В текущем году заключено 11 договоров на поступление в медицинский вуз от Омутнинской ЦРБ.

Не подтвердили в ведомстве и длительное ожидание лечения в медучреждении: «Информация о длительном ожидании лечения в дневном стационаре и об отсутствии льготных лекарственных препаратов не соответствует действительности. Госпитализация осуществляется по медицинским показаниям, отказов нет. У депутатов городской думы запрошены данные пациентов, от которых поступили жалобы, для проверки сведений. Информация не поступила».

Что ж, ситуация вполне типичная для небольших населённых пунктов. Врачей не хватает, ремонта ждём десятилетиями. Но в отчёте всё строго, сухо, в пределах нормы. В общем, в Восточном всё спокойно.

Л. СЕМЁНОВА.