В полку живописцев прибыло. Дипломы защитили выпускники Вятского художественного училища имени А.А. Рылова

На этой неделе в помещениях Выставочного зала Вятского художественного му­зея было людно. Кучками прохаживалась молодежь, взрослые «дяди и тети» обсуждали вполголоса какие-то свои вопросы. Перед рядами стульев стоял стол, какой в советские времена ставили для президиума, а за ним на мольберте - картина «Репетиция» и предшествующие ей эскизы. В этот день музейный зал принимал у себя студентов и преподавателей Вятского художественного училища, которые собрались здесь, чтобы провести защиту дипломов выпускников-живописцев.

Владимир Кропачев. "Репетиция".

Как отметил директор училища Максим Наумов, необычность места проведения такого мероприятия (а ранее защита дипломов всегда проходила в стенах училища) обусловлена сразу несколькими событиями. Во-первых, в 2024 году этому учебному заведению исполняется 60 лет. А во-вторых, юбилейная дата училища наложилась на другую - 650-летие города Кирова. Поэтому и было принято решение провести открытую защиту дипломов.

- Этот проект стал возможен благодаря тесному сотрудничеству музея и училища, - отметил Наумов. - И мы очень благодарны руководству музея, и прежде всего - Анне Владимировне Шакиной, за предоставленную возможность провести мероприя­тие в стенах Выставочного зала. Такая открытая защита дипломов раскрывает перед всеми, кто интересуется искусством, нашу внутреннюю кухню, то есть сам процесс защиты, а также то, как со­здаются нашими учащимися их дипломные работы. Помимо живописцев, дипломы будут защищать дизайнеры, а также выпускники отделения прикладного искусства и народных промыслов.

Училище, как сказал Максим Наумов, не стоит на месте и развивается. В этом году живописцев готовил к защите не только Николай Вяткин, но и заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Горбачёв, для которого это стало пробой пера в рамках работы в училище. В следующем году Горбачёв сформирует и будет вести свою собственную группу выпускников.

- Планируем и дальше расширять штатный состав педагогов, привлекая молодых кировских художников, - заметил Наумов.

По словам директора училища, картины нынешних выпускников разнообразны по тематике и свидетельствует о высоком уровне мастерства. Он особо выделил дипломные работы Владимира Кропачева «Репетиция» и Анны Пихтовниковой «Учебная мастерская».

Сергей Горбачёв тоже высоко оценивает подготовку студентами дипломных работ.

- Это был для меня интересный опыт - вести ребят, которых ты обучал не с самого начала, - говорит он. - Азы, конечно, не мной заложены. Поэтому успехи и достоинства работ мне приходится делить с теми, кто учил их до меня. Но то, что эти успехи и достоинства есть, несомненно.

Анастасия Зверева. "Рыбаки".

По словам Горбачёва, из работ тех выпускников, которых он готовил, ему импонирует «Вавилонская башня» Марии Шиховой, а также картина Анастасии Зверевой «Рыбаки».

Но, как заметил Сергей Горбачёв, сильные дипломы есть не только в его группе. Он отметил работу Марины Мошкиной «Реставрация» и «Рынок» Валерии Поздеевой. Обе выпускницы, по мнению художника, готовы продолжить творческую деятельность после окончания училища.

Марина Мошкина. "Рынок".

- А вообще, больше половины всех нынешних выпускников собираются поступать в художественные вузы, - сказал Сергей Горбачёв. - Есть ребята, которые уже забронировали себе место в вузе как победители олимпиад. Их там уже ждут, как, например, Марину Мошкину и Полину Соколову - в Санкт-Петербургском университете.

Пока преподаватели говорили о достоинствах дипломников, студенты с волнением ожидали начала мероприятия. Владимиру Кропачеву выпало защищать диплом первым.

- Волнуетесь? - спросил я его.

- Есть немного.

- Почему ваша работа называется «Репетиция»? Вы сами выбрали эту тему или взяли её по совету наставника?

- Это был мой выбор. Я с детства увлекаюсь хоровым пением, занимался в музыкальной школе. Этой работой я подвожу итог своему увлечению музыкой. После училища собираюсь поступать во ВГИК на художника-постановщика.

Анна Пихтовникова. "Учебная мастерская".

Я заговорил с Анной Пихтовниковой, чья работа «Учебная мастерская» так понравилась Максиму Наумову.

- На этой картине я изобразила своих одногруппников. За время учёбы мы с ними сроднились, если можно так сказать, поэтому я хочу оставить память о них. Ну а поскольку мы все четыре года провели бок о бок, то писать работу было легко. Вот они - рядом. Поэтому справилась с заданием за месяц.

По словам Ани, она будет продолжать свою карьеру художника, совмещая её с работой.

Такой вот нынче получился выпуск живописцев - юбилейный, торжественный и волнительный.

Сергей СМОЛИН.

Фото Вятского художественного училища имени А.А. Рылова.