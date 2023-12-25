В полях под снегом и дождём… В минтрансе рассказали о состоянии автостанций в районах области

Всем нам хотелось бы ездить по области с максимальным комфортом. На личной машине с этим, по большому счету, проблем нет. А если свой автомобиль отсутствует? Остается путешествовать на рейсовом автобусе. Вот тут-то и подстерегает нас первая неприятность: ждать такой автобус часто приходится на улице, а укрыться там в случае жары или холода, дождя или снега бывает негде. О каком комфорте речь?

Недавно об этой проблеме вдруг вспомнили в министерстве транспорта Кировской области. Вспомнить-то вспомнили, вот только решить её полностью пока не обещают.

Станция есть, автобуса - нет

Кто в советское время много ездил по области, тот знает, что собой представляли автовокзалы и автостанции. Они существовали в каждом райцентре и хотя не были шедеврами с точки зрения архитектуры, но зато с успехом выполняли свою роль в автобусных перевозках. Там пассажир мог дождаться нужного ему рейса с относительным комфортом - в тепле, сидя в кресле, с туалетом поблизости. Там он узнавал информацию обо всех рейсах до того места, куда планировал добраться. Там он мог купить билет на любой из них.

Сегодня ситуация с пассажирскими перевозками изменилась кардинально. Автобусы до некоторых райцентров не ходят совсем. Часто люди вынуждены добираться до Кирова на такси. А доехать до соседнего районного городка бывает просто невозможно либо крайне дорого.

При разрушении стабильного автобусного сообщения между городами и весями стали умирать и автостанции. Где-то быстрее, где-то - медленнее.

В результате на всю область осталось два автовокзала (в Кирове и Кирово-Чепецке), пять автостанций (в Вятских Полянах, Котельниче, Слободском, Яранске и Суне), пять залов ожидания (в Арбаже, Афанасьево, Кикнуре, Оричах и Советске) да десять кассовых пунктов (в Зуевке, Омутнинске, Нолинске, Малмыже, Белой Холунице, Верхошижемье, Неме, Туже, Унях и Юрье).

Многие из перечисленных заведений продолжают работать в зданиях, построенных еще в советскую эпоху, и лишь некоторые из них получали должный уход. Чаще же можно видеть совсем обратную картину: сооружения ветшают на глазах, а у муниципальной власти не хватает денег, чтобы содержать их так, как надо.

Но недавно произошло чудо чудное: министерство транспорта Кировской области вдруг вспомнило об автостанциях и решило заняться их ремонтом. Об этом доложил депутатам Законодательного собрания области заместитель министра транспорта Юрий Шевелёв.

Понятно, что основной упор чиновник от транспорта сделал на ремонте Кировского автовокзала. Его нужно выполнить к 650-летнему юбилею областного центра. Но не обошел он своим вниманием и районные пункты.

Объекты, расположенные в Кирове, Вятских Полянах, Суне и Неме, находятся в собственности АО «КировПассажирАвтотранс» (КПАТ), остальные - в муниципальной собственности.

- Для более качественного обслуживания пассажиров несколько объектов транспортной инфраструктуры требуют ремонта зданий, обустройства посадочных платформ и асфальтирования территорий, - отметил заместитель министра. - По информации органов местного самоуправления, на эти работы потребуется более 41 миллиона рублей. Приведение объектов транспортной инфраструктуры в нормативное состояние повысит уровень транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях Кировской области.

С последним утверждением Юрия Шевелёва трудно согласиться, так как развитие пассажирского автотранспорта не зависит от того, есть в населённом пункте автовокзал либо автостанция или же их нет. В Советске, например, маршрутные такси, которые возят людей до Кирова и обратно, вообще не пользуются имеющимся там залом ожидания. Их работа организована таким образом, что водители собирают пассажиров в определённых точках по всему городу.

А вот состояние автостанций (как, в принципе, и сама необходимость их наличия) в районах области напрямую зависит от организации автобусного движения. В Афанасьево, к примеру, зал ожидания имеется, но в последние годы им никто не пользовался, так как не было прямого автобусного сообщения с Кировом. И даже сегодня, когда наконец-то региональная власть услышала жителей и пустила-таки на этот маршрут автобус, судьба афанасьевской автостанции (которую сегодня региональное министерство транспорта стыдливо именует залом ожидания) продолжает висеть на волоске. Это тот случай, когда частность является частью общей картины.

Дороже такси

Афанасьевцы долго ждали чуда - возобновления прямого сообщения с Кировом - и дождались. С 18 декабря его запустили. Но, как это водится в нашей области, перерезать ленточку перерезали, то есть объявили о скором выходе автобусов на маршрут, а дальше всё пошло наперекос.

Возить афанасьевцев в областной центр взялся КПАТ.

- «КировПассажирАвтотранс» по поручению губернатора Кировской области и при содействии регионального министерства транспорта возобновил маршрут Киров - Афанасьево, - отчитался за четыре дня до запуска заместитель генерального директора по эксплуатации КПАТ Сергей Кочкин. - Такое решение принято по просьбам жителей. Для начала на маршруте будут задействованы автобусы малого класса, а впоследствии, при увеличении пассажиропотока, планируется перейти на автобусы среднего класса.

Из официального сообщения следовало, что из Кирова в Афанасьево транспорт будет отправляться в 15-00 ежедневно. Из Афанасьево в Киров с понедельника по субботу автобус будет выходить в 5-15, в воскресенье - в 13-00. Стоимость билета составит 800 рублей. Маршрут запланирован прямой, однако с несколькими остановками в пути следования.

Но данная официальная информация оказалась неполной, а потому вызвала ряд вопросов у населения. Во-первых, чиновники «забыли» уточнить, как и где можно купить билеты. Во-вторых, они ничего не сказали о льготах для определенных категорий граждан. Ну и, в-третьих, не разъяснен порядок проезда людей между промежуточными остановками на маршруте.

Минтранс, КПАТ и районная администрация своевременно не дали ответы на эти вопросы. Однако районный портал «Планета Афанасьево» всё-таки смог добиться от них объяснения, хотя и с опозданием.

Как уточнила афанасьевская администрация, билеты в Кирове можно приобрести в кассе автовокзала, а при отправке из п. Афанасьево - в автобусе. Стоимость проезда составляет 800 руб­лей, цена детского билета - 400 рублей, за провоз багажа - 150 рублей. Кроме того, маршрут междугородний, а потому стоячих мест не предусмотрено. Как следствие, забрать пассажиров по пути следования автобус при отсутствии свободных мест не может.

Но и эта информация оказалась неточной. Как выяснили афанасьевцы, стоимость билета в кассах Кировского автовокзала составляет не 800, а 880 рублей (для обитателей вятской глубинки разница ощутимая). Таким образом, по словам местных жителей, поездка на этом автобусе будет дороже, чем на такси, которое обходится в 800 рублей. Поэтому люди и задаются вопросом: как долго сможет при такой цене билетов оставаться востребованным этот маршрут? И вопрос этот не праздный.

Как показывает практика, маршрутные такси в некоторых райцентрах вытеснили государственных перевозчиков, за счет того что предлагали пассажирам за ту же стоимость более комфортные условия поездки. Но КПАТ на своих ошибках не учится и продолжает наступать на одни и те же грабли. Что, впрочем, не удивляет.

До сих пор региональный минтранс так и не определил для себя главную роль подведомственного ему предприятия, коим является КПАТ. С одной стороны, перевозчик - как бы коммерческая структура, чья главная задача - зарабатывание денег. А с другой - КПАТ выполняет важную социальную задачу, обеспечивая мобильность населения (поездки в областной центр на лечение, с целью посещения культурных мероприятий и т. п.).

Выбирать между двумя этими ипостасями всё равно придётся. Тем более что от этого выбора будет многое зависеть - и возобновление автобусных перевозок из райцентров в Киров, и запуск межмуниципальных маршрутов, и обновление транспортной инфраструктуры в виде автовокзалов и автостанций.

Иван ТРОФИМОВ.