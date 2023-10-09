В поисках виноватого. В правительстве обсудили готовность области к отопительному сезону

Заседание правительства Кировской области, которое состоялось на этой неделе, не предвещало никаких катаклизмов, ведь на обсуждение были вынесены текущие вопросы: расширение пятилетней программы по строительству, готовность региона к отопительному сезону и информация о ходе «мусорной реформы».

Ещё перед началом этого заседания было подозрение, что заслушает глава региона отчёты своих подчинённых (которые, как всегда, будут об успехах), задаст пару наводящих вопросов и тем дело закончится. Но нет. Рвануло там, где не ожидали. Гнев губернатора обрушился на министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского. Главный областной начальник устроил ему форменную выволочку. Впрочем, обо всём по порядку.

А в остальном, прекрасная маркиза…

О подготовке к отопительному сезону Климентовский докладывал за последний месяц не раз и не два, о чём «Вятский край» ранее уже писал. На уровне различных совещаний при губернаторе Кировской области его сообщения вопросов не вызывали.

Но, как оказалось, такая тишь да гладь была лишь до поры до времени.

На прошедшем в понедельник заседании правительства Кировской области Климентовский в очередной раз отчитался о почти полной готовности региона к зиме. Нет смысла перечислять цифры километража переложенных труб систем отопления, водоснабжения и водоотведения, тоннажа заготовленного топ­лива, количества реконструированных котельных и полученных паспортов готовности к зиме. Жители Кирова и районов области своими глазами видели, кто, где и как ведёт все эти работы. И всё же некоторые данные нужно сообщить.

По словам Климентовского, жилые дома и социальные учреждения, то есть детсады, школы и больницы, к приему тепла готовы на сто процентов. Кое-куда, по заявкам организаций, тепло уже пошло. Готовность котельных и сетей к подаче тепла министр оценил в 99,5 процента. 95 процентов теплоснабжающих компаний получили паспорта готовности. А топлива заготовлено даже больше нормативного запаса.

Только в трех городах - Советске, Яранске и Котельниче - не создан необходимый запас топлива. В этих населенных пунктах отоплением домов занимается «Коммунэнерго», у которого есть финансовые проблемы. Но, как заметил Климентовский, вверенное ему министерство подставит этой организации свое могучее плечо и поможет закупить нужное количество каменного угля.

Не будет этой зимой проблем, заверил министр, в тех населенных пунктах, где в прошлую зиму люди замерзали (то есть Котельнич-2, Ленинская Искра Котельничского района, Верхошижемье и Заря Опаринского района).

Таким образом, министерство энергетики и ЖКХ обещает прохождение наступающего отопительного сезона без эксцессов. Но, как говорят в народе, гладко было на бумаге…

«Т Плюс» под боем

Первой ложкой дегтя в разговоре о стопроцентной готовности области к зиме стали раскопки, то есть перекладки труб, которые до сих пор не завершила «Т Плюс». Деятельность этой компании уже стала притчей во языцех у кировчан, вот только до последнего времени с этим энергетическим монстром никто не мог да и не хотел бороться.

Администрация города Кирова с этой частной компанией, которая, заключив концессионное соглашение, вообще перестала обращать внимание на муниципальную власть, сделать ничего не могла и не может («Т Плюс» - фактически монополист в сфере тепло- и электроснабжения кировского городского хозяйства). И губернатор до поры до времени ее не трогал, несмотря на бесчисленные жалобы горожан на многомесячное отсутствие горячей воды и раскопанные на месяцы улицы. Но, кажется, его терпению пришел конец.

По версии главы региона, в компании «Т Плюс», из-за которой перерыты многие улицы, неправильно организована работа с подрядчиками. Во-первых, лоты на ремонт теплотрасс очень большие - и у организаций, которые берутся за работу, просто не хватает необходимой техники и рабочих. Во-вторых, в контрактах сроки проведения работ исчисляются месяцами, а не неделями (как это должно быть).

- Если в контракте 60 лет записано на его исполнение, то подрядчик и будет 60 лет копать, - съязвил губернатор. - Вот и контракты у «Т Плюс» заключаются на четыре месяца. Стоит ли после этого удивляться, что ямы стоят по несколько месяцев? Если они и дальше будут заключать соглашения на такой срок, то мы попросим московское руководство заключить с директором кировского филиала компании (Сергеем Бересневым. - Ред.) контракт на эти же четыре месяца. И если подрядчик хоть на один день просрочит исполнение, то директор местной «Т Плюс» будет уволен. А вы, - сказал он, обращаясь к главе кировской горадминистрации, - не давайте им разрешения на проведение работ, если они впредь будут заключать подобные контракты.

Не стоит сбрасывать со счетов, как полагает глава региона, и тот момент, что при проведении работ по подготовке к зиме «Т Плюс» старается экономить. Для таких «ловчил», он считает, нужно снижать тарифы.

- Пусть люди, которые испытывают неудобства при поездках по городу, платят меньше за тепло, - подвел он черту под сказанным. - Срыв графика проведения работ - уменьшаем тариф.

Где тонко, там и рвётся

После такой критики в адрес «Т Плюс» «Остапа (то есть губернатора, конечно же) понесло».

- Вы почему мне сейчас докладываете о создании нормативного запаса топлива? - адресовал глава региона вопрос Климентовскому. - Сейчас оно стоит дороже, чем в мае. Задача министерства (энергетики и ЖКХ. - Ред.) - делать прогноз. На следующий год все закупки должны быть произведены до 1 июля, а до 1 августа - осуществлена доставка. Я вас, Владимир Александрович, предупре­ждаю об этом. Если до 1 июля вы не купите необходимое количество топлива, то после этой даты покупать будет уже другой человек.

Другой ложкой дегтя стала информация о том, что в Нововятском районе города Кирова организация «Техно сити», которая отапливает пять многоквартирных домов, имеет задолженность перед Газпромом, а потому поставка голубого топлива в котельные этой компании заблокирована. Под угрозой срыва находится начало отопительного сезона, когда сотня с лишним людей будут мерзнуть в своих квартирах.

- Вы эту проблему должны были решать ещё в апреле этого года, по окончании отопительного сезона, когда стала очевидной задолженность, а не сейчас, - предъявил Климентовскому претензию губернатор. - Не нужно быть «пожарной командой» и исправлять постфактум свои косяки.

Эту грустную новость усугубила весть о срыве сроков поставки новых котлов для котельной в Верхошижемье. Их должны были привезти к 1 октября, но сроки продлены до 20 октября.

- Почему у вас поставка необходимого оборудования стоит 1 октября, а не 1 июля? - обратился с каверзным вопросом губернатор. - Почему у вас денежные средства были выделены не в марте? Все финансовые решения по теплоэнергетике должны быть приняты не позднее 1 июля. Деньги должны быть доведены в течение недели после их выделения. Контракты на поставку должны иметь срок 1 августа. А к 1 сентября котельные должны быть полностью готовы к началу работы. Владимир Александрович, я не удовлетворён вашей работой. Делаю вам замечание. Если до 15 октября всё не будет исправлено, получите выговор.

Третий пошёл

По итогам этого бурного обсуждения можно сделать вывод, что пока область к наступающей зиме готова не полностью. А если сюда добавить сложную ситуацию с отоплением в Слободском, о которой почему-то никто не вспомнил, то гладко нынешний отопительный сезон точно не пройдет. Парадными докладами квартиру не согреешь. И Климентовскому прилетело вполне заслуженно. Но является ли эта вина исключительно его личной?

Почему губернатор не вспомнил о том, что сам установил министру ЖКХ сроки подготовки к нынешнему отопительному сезону? Ведь еще летом было сказано, что жилой сектор и соцучреждения должны быть готовы к приему тепла к 1 августа, а теп­лоснабжающие организации обязаны закончить подготовку к 1 сентября. Почему же глава региона не проконтролировал исполнение своего указания? Не смог или не захотел?

На таком фоне претензии губернатора к министру (уже третьему по счёту) выглядят как перекладывание своей вины на подчинённого.

Иван ТРОФИМОВ.