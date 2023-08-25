В поисках Васнецова. Московские художники приехали на Вятку за вдохновением

В Кировской области прошёл очередной, 18-й по счёту, Васнецовский пленэр. «Вятский край» на минувшей неделе уже писал о нём, рассказывая о его открытии.

В этом году на него съехались художники из Москвы, Сергиева Посада и Брянска. Всего 10 человек. При этом шестеро из них представляют Студию военных художников имени Митрофана Грекова во главе с ее художественным руководителем - народным художником России, академиком Российской академии художеств Михаилом Полетаевым.

- У меня, как худрука студии, есть желание, чтобы художники как можно больше работали на натуре, - сказал Михаил Анатольевич. - Часто при подготовке больших картин у художника не хватает времени, чтобы поработать на пленэре, пописать этюды на природе. А здесь предоставляется такая уникальная возможность это осуществить. Поэтому мы и приехали сюда таким десантом.

Некоторые из участников пленэра приезжали на него не в первый раз, хотя большинство всё же новички. Но вот вопрос: что же привлекло их на Вятскую землю? Что они хотят здесь найти?

«Васнецовское» - значит вятское

Васнецовский пленэр потому так и называется, что связан с нашими знаменитыми земляками-художниками. И по задумке его основательницы, Ольги Алексеевны Васнецовой, правнучки брата художников - Аркадия, он должен был стать частью программы «Вятское Васнецовское кольцо» и проходить на родине Васнецовых - в селе Рябово Зуевского района. Но судьба предрекла ему иную участь.

С годами пленэр вырос из обычного местечкового события в масштабное мероприятие всероссийского и даже международного уровня. Художники, которые принимали в нём участие, смогли, казалось бы, поработать во всех вятских городах и сёлах, связанных с именем Васнецовых. Но каждый раз, каждый год они продолжают приезжать к нам.

Уже сложилась традиция, что пленэр проходит в Кирове, Уржуме и Рябово. Вот и в этом году все эти три населенных пункта посетили участники пленэра. Хотя, как заметили сотрудники Вятского художественного музея, жесткой привязки к этим местам нет и художники имеют возможность посетить другие точки на карте Кировской области, если у них есть на то желание.

Михаил Полетаев, например, приезжал в Киров в первый раз, а потому ему было интересно всё. Даже то, что не связано напрямую с Васнецовыми.

- Для меня васнецовские места - это прежде всего простор, широта пейзажа, - сказал художник. - Город всегда ближе к квадрату, а раскинувшиеся вдаль поля, реки и леса - это горизонталь. Вот и хотелось бы найти здесь такую горизонталь. Конечно, у каждого художника своё вИдение. Он ведь не фотограф, он не делает открытки. Настоящий художник всегда видит объект по-своему и решает, в каком цвете его изобразить, каким образом. Бывает, что обычный человек видит какое-то место много раз, а в красках и ритмике, которые создаёт художник, открывает его заново.

Понятно, что при такой широкой трактовке понятия «васнецовские места», какую дал Полетаев, любой уголок Кировской области достоин быть перенесенным на холст. И с этим согласен многолетний участник васнецовских пленэров Василий Куракса. Он уже в третий раз приезжал на это мероприятие.

- Первый пленэр, на котором я был (а это было лет пять-шесть назад), проходил в Уржуме, - рассказал он. - А второй, два года назад, - в Кирове. На нём я был здесь вместе с супругой, которая у меня тоже художница. Тогда я специально выбрал время и свозил её в Уржум, чтобы показать этот удивительный город. Меня в Кировской области привлекают ваши места, которые очень вдохновляют на появление новых идей, на создание новых картин. Чем дальше от Москвы мы уезжаем, тем больше ощущается настоящая русская природа - широта полей, необыкновенные изгибы рек Уржумки и Вятки, туманы, рассветы и закаты. Да и в самом Кирове интересна купеческая архитектура. Она у вас тоже своеобразная: вроде бы похожа на то, что есть в других регионах, и в то же время она у вас своя, оригинальная. Все эти места хранят в себе историю России, в каждом своём уголке, в каждой деревушке. И такой край не может не притягивать.

- И что же во всём этом «васнецовское»? То, что можно назвать таковым? - спросил я.

- Когда мы как-то вечером на закате сидели в Уржуме на бугре, откуда открывается вид на изгибы реки и стоящие невдалеке высокие ели, то я почему-то сразу вспомнил свои посещения Третьяковской галереи. Там я видел картины самих Васнецовых, но кроме того, например, Аркадия Рылова. И тогда у меня возникал вопрос: где же находятся такие места, которые их вдохновили? И когда я приехал в Уржум, когда увидел реку Вятку, я понял, где были у них истоки творчества. Им в душу, видимо, с детства запала эта природа. Даже сказочные персонажи Васнецова из этих краёв.

Заветные места

Каждый год в течение 18 лет в Кировскую область приезжают художники на пленэр, и каждый год они ищут те места, которые, как они считают, вдохновили Виктора и Аполлинария Васнецовых на творчество, сделали их искусство выдающимся. Но как можно быть в одних и тех же местах и каждый раз находить там что-то новое? С таким вопросом я обратился к заслуженному художнику РФ Валерию Мокрушину, который также представляет Студию художников имени Грекова и который, так же как Василий Куракса, третий раз побывал на вятской земле.

- Каждый пленэр отличается от других, - сказал художник. - Есть разные нюансы, необычные поездки, даже времена года разные. В прошлый раз я был здесь осенью, а нынче - август в самом расцвете. Все краски разные, и это хорошо, интересно.

- А вы уже нашли здесь Васнецова?

- Конечно. Для меня это - старая Вятка. Те её островки, которые сохранились до наших дней. А ещё мне интересна поездка в Рябово. Там напрямую соприкасаешься с Васнецовыми. Вы посмотрите сами, даже древняя московская архитектура, которая есть у Васнецовых на картинах, она присутствует в каменных вятских домах и строе-ниях. А их сказочная поэтика просто разлита по вятской земле. Вы посмот­рите на виды Уржума, и вы поймёте меня. Любой уголок, где я побывал, напоминает о них так или иначе. Дерево, пруд, озеро, река. Это очень сложный ассоциативный ряд. Но он очень богатый. И особенно замечательно, когда, как в Рябово, можно пройти по стопам Васнецовых, писать в тех местах, по которым они ходили, где они жили. Всё это приближает нас к ним.

Впрочем, так это или нет, кировчане могут убедиться на итоговой выставке. А она, думается, в этом году должна быть крайне интересной.

Мастера-«грековцы»

Отдельно нужно, даже, я сказал бы, необходимо, упомянуть о «грековцах». Их студия уже давно снис-кала себе славу высокопрофессионального коллектива, особенно по части монументалистики. Мировую известность этому творческому объединению принесли скульптурные и панорамно-диорамные комплексы, созданные художниками за рубежом: памятник-ансамбль «Воинам Советской армии, павшим в боях с фашизмом» Е.В. Вучетича (Трептов-парк, Берлин), одна из крупнейших панорам в Европе - «Плевенская эпопея 1877 года» творческого коллектива под руководством Н.В. Овечкина (г. Плевна, Болгария), художественно-исторический комплекс-музей памяти Кемаля Ататюрка, включающий три диорамы, 15 многофигурных исторических композиций и более 50 портретов, созданных группой живописцев во главе с народным художником России С.Н. Присекиным (Анкара, Турция).

А среди наиболее значительных современных работ студии числятся комплекс диорам в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, росписи храма Христа Спасителя в Москве, диорама «Великое стояние на реке Угре» во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни в Калужской области и др.

Кировчане же могли познакомиться с её представителями во время двух прошлогодних выставок. Одна из них была посвящена празднованию Дня Победы, и свои работы на ней представил Дмитрий Белюкин. Вторая - совместная экспозиция семейного союза художников Василия и Натальи Куракса под названием «Вдвоём». Василий сейчас также работает в Студии Грекова.

«Белюкин, - писал тогда «Вятский край», - яркий представитель реализма в изобразительном искусстве. На свою персональную выставку художник привёз более 250 живописных произведений. Здесь есть всё - и портреты, и натюрморты, и пейзажи, и жанровые полотна. И во всех чувствуется рука большого мастера, который ищет свой путь не в разнообразии материалов и техник, а в стремлении передать как можно ближе к жизни чувства и переживания героев, символизм того или иного эпизода сражения, события».

А вот работы супругов Куракса привлекают внимание другим. В них больше лиризма и приземленности, и даже, можно сказать, провинциализма (не в плане уровня мастерства, конечно, а в выборе тем и объектов изображения).

«В Кирове Василий и Наталья выставили более ста своих работ, - описывал эту выставку «Вятский край». - Казалось бы, 15 лет совместного творчества должны сделать манеру письма похожей одну на другую. Тем более что жанр они выбрали один. Но вот проходишь по залам - и, даже не читая подписи на картинах, находишь отличия. У Натальи живопись более мягкая, пластичная, приглаженная, а Василий отличается резкостью, порывистостью, широкими мазками. В некоторых его картинах, как, например, в полотне «Капуста», способ нанесения масла на холст вообще близок к Ван Гогу или Коровину».

И вот Студия Грекова вновь побывала на Вятской земле. Поэтому у кировчан есть уникальная возможность по окончании Васнецовского пленэра оценить мастерство и уровень художников, ее представляющих.

Сергей СМОЛИН.