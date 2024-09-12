В поисках динозавров. Палеонтологическая экспедиция по северным районам КО завершена

Летом из одной экспедиции палеонтологи почти сразу отправляются в другую, а после неё порой тут же и в третью. Для сотрудников Вятского палеонтологического музея и их коллег из других городов первой в августе стала комплексная экспедиция в северные районы Кировской области.

Рассказ о ее ходе и итогах ученые опубликовали на сайте музея:

«Осмотрели нижнетриасовые слои на водоразделе северных и южных рек. В районе Великорецкого обнаружили фрагменты скелетов амфибий тупилякозавров. Подобные находки также случились на ряде местонахождений по течению рек Луза и Юг, вдобавок к ним обнаружилась одна плечевая кость рептилии проколофона.

В районе посёлка Заря осмотрели старый карьер, с отложениями каменноугольного и юрского периодов. В школе посёлка учитель географии и биологии Татьяна Николаевна Забродина показала небольшой музей - коллекцию, которую школьники и учителя собрали на том же карьере».

Это была уже третья экспедиция по Кировской области, организованная Вятским палеонтологическим музеем совместно со Службой специального контроля Министерства обороны РФ. Участники экспедиций проводят осмотр ранее известных и выявление новых палеонтологических точек Вятского края. Состав экспедиции получился разноплановым. К сотрудникам кировского музея и Службы специального контроля Министерства обороны РФ присоединились представители Палеонтологического института Российской академии наук (Москва), Вятского государственного агротехнологического университета, Самарского палеонтологического общества, создатели палеосообщества «Волгагеология» (Кирово-Чепецк).

«Главное, что становится ясно в таких экспедициях, - ездить нужно чаще и осматривать больше. Потому что зарастают действующие известные местонахождения быстро, а искать новые - отдельная непростая работа», - уверены вятские палеонтологи.

Александр ПРОСВИРНИН,

Вятский палеонтологический музей (suminia.com).