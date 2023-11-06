В передовиках не значатся. В Советском районе подвели итоги уборочной кампании





Октябрь - месяц подведения итогов работы аграрных предприятий. По традиции торжественные мероприятия проходят как в областном центре, так и в районах области. На них вручаются награды всем, кто показал высокие результаты. И таковых немало.

Одно из таких мероприятий прошло недавно в Советске. Этот район не столь часто звучит в сводках министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Гораздо реже, чем Кумёнский, Зуевский или Кирово-Чепецкий. Но это не значит, что там нет своих передовиков или что сельхозпредприятия работают хуже других. Всё там есть - и лидеры, и аутсайдеры. Как есть и проблемы, которые сегодня беспокоят всех, даже ведущие аграрные предприя­тия региона.

Аграрная отрасль в цифрах

Всего на территории Советского района работает восемь сельскохозяйственных предприятий и три крестьянских (фермерских) хозяйства. Половина всех аграрных организаций входит в холдинг «Шахунское молоко», основателем которого является депутат Законодательного собрания Кировской области Анатолий Маликов.

В холдинг входят хозяйства «Русь», «Мокинское», «Прогресс» и агрофирма «Надежда». Первые три имеют статус акционерного общества, а последняя - общества с ограниченной ответственностью.

В общих цифрах, которые называет районное руководство по итогам сезона 2023 года, аграрная отрасль выглядит совсем неплохо. Предприятия сеют пшеницу, рожь, ячмень, овес, горох, гречиху, однолетние травы и даже кукурузу. Валовый сбор зерна составил 44 тысячи тонн, что позволило району занять шестое место в области по этому показателю. Урожайность - 25 центнеров с гектара (восьмое место в регионе).

Самые высокие показатели урожайности отмечены в АО «Русь», за ним следуют «Мокинское» и «Прогресс».

Заготовка кормов в районе началась вовремя, но в связи с погодными условиями минувшего лета она затянулась до осени. В целом заготовлено почти 6,5 тысячи тонн сена, или 92 процента от плана. Сенажа - свыше 38 тысяч тонн (80 процентов от плана). Зеленой массы на силос - более 94 тысяч тонн (107 процентов). Таким образом, на одну условную голову крупного рогатого скота (КРС) приходится свыше 41 центнера кормов, что означает благоприятное прохождение зимнего стойлового содержания КРС.

Главной отраслью сельского хозяйства района является молочное животноводство (как, впрочем, на большинстве территорий региона). Общее поголовье КРС - более десяти тысяч голов, из которых почти половину составляют коровы.

За девять месяцев получено свыше 30 тысяч тонн молока, что позволило району занять седьмое место в области. Рост «валовки» составил пять процентов.

А вот продуктивность дойного стада - 6400 кг молока на одну корову - оставляет желать лучшего. Это почти в два раза меньше, чем в ведущих хозяйствах области. Хотя, по словам местных чиновников, в районе отмечается рост данного показателя по отношению к уровню прошлого года.

Самые высокие надои - в «Руси»: свыше семи тысяч килограммов на корову. А самый быстрый рост «валовки» отмечен в СПК-СА (колхоз) «Лошкаринский», который не входит в шахунский холдинг.

Помимо молочного животноводства, Советский район известен самой крупной птицефабрикой области. Она специа­лизируется на выпуске яиц. В последние годы предприятие активно модернизирует свое производство, увеличивает поголовье птицы и объем продукции.

Проблем больше, чем нужно

Несмотря на то что средние показатели сельского хозяйства района выглядят неплохо, оно в этом году пострадало, как и прочие аграрные предприятия страны, от негативных трендов.

Больно ударил по рентабельности хозяйств значительный рост цен на дизельное топ­ливо. По некоторым оценкам, они выросли на 40 процентов. Как следствие, увеличилась себестоимость всей производимой продукции.

Внесло свой вклад и понижение закупочных цен на зерно. Ряд хозяйств в Советском районе выращивают часть его на продажу и, по словам некоторых руководителей, не могут продать зерно по цене, покрывающей себестоимость.

Удар по молочному животноводству нанесло снижение цен на сырое молоко. Его ощутили даже на предприятиях шахунского агрохолдинга, как заметил Анатолий Маликов.

Есть и системные проблемы, которые тормозят развитие сельхозпредприятий района. Как заметил один из руководителей сельхозпредприятия, не удается в полной мере решить вопрос с запчастями к технике (особенно к импортной). В свое время предприятия активно покупали такие марки тракторов, как «Джон Дир» и «Нью Холланд», но сегодня сервисные центры отказываются их обслуживать. Даже с «Кировцами» есть проблемы. Обновлять же технический парк сложно.

Остро стоит вопрос с кад­рами. Молодежь в сельское хозяйство не идет. На фермах работают люди предпенсионного и пенсионного возраста и постепенно выбывают по состоянию здоровья. Частично решить проблему удается лишь за счет привлечения мигрантов из постсоветских республик. Но в этом случае приходится учитывать их слабую адаптированность к российским реалиям.

Компенсировать нехватку рабочей силы можно было бы за счет технологического развития аграрных предприятий - перехода на беспривязное содержание КРС, внедрения современного доильного оборудования, в том числе роботов. Однако даже в хозяйствах шахунского холдинга об этом пока только мечтают. А повышение стоимости долгосрочных кредитов (на днях Центробанк поднял ставку рефинансирования до 15 процентов годовых) ставит крест на таких мечтах. Во всяком случае, в ближайшей перспективе.

Поэтому не случайно руководитель одного из сельхозпредприятий Советского района в разговоре с корреспондентом «Вятского края» заявил, что смотрит на развитие аграрной отрасли без оптимизма.

В развитии заинтересованы

Конечно, проблемы сегодня есть у всех производителей сельхозпродукции, но, как показывает практика, они в меньшей мере сказываются на предприятиях, которые входят в крупные вертикально интегрированные холдинги. А «Шахунское молоко» как раз к таковым и относится.

Как указано на официальном сайте холдинга, объединение включает в себя десять сельскохозяйственных предприятий и три перерабатывающих комплекса, работаю­щих на территории четырех областей - Нижегородской, Кировской, Костромской и Вологодской. По словам основателя холдинга Анатолия Маликова, последним крупным событием в жизни этого объединения стал пуск нового завода в Нижнем Новгороде, который будет способен переработать 600 тонн молока.

И тут стоит заметить, что холдинг лишь половину необходимого сырья получает от собственных хозяйств. А следовательно, вопрос развития своей сырьевой базы остается для него актуальным. Ведь рынок сбыта продукции холдинга большой - это Костромская, Кировская, Ярославская и Московская области.

По словам Маликова, среди всех четырёх субъектов РФ, где работает «Шахунское молоко», Кировская область занимает особое место. Её сельхозпредприятия дают основную массу сырья для переработки. И было бы логичным проводить их дальнейшее технологическое перевооружение. Это бы в значительной мере повысило объёмы производства сырого молока и снизило спрос на рабочую силу. Решило, таким образом, сразу несколько проблем.

По словам Маликова, рассматривают в холдинге и вопрос диверсификации производства зерна. Эта тема стала особенно актуальной в свете крайне низких закупочных цен на данный продукт. Возможно, говорит Анатолий Александрович, акцент будет сделан на увеличении посевных площадей под масличные культуры.

Таким образом, «Шахунское молоко» продолжает развиваться. Может, и не такими высокими темпами, какие от него можно было бы ожидать, но, несомненно, грядущие перемены обязательно затронут и сельхозпредприятия Советского района. И весь вопрос только в том, как быстро будут они происходить.

Сергей СМОЛИН.