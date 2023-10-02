В отчётах не значится. Проблема недостроя в Каринторфе не прозвучала на совещании у ГФИ

28 ноября 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал разработанный правительством федеральный закон, направленный на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда на всей территории России. С этого момента в сердцах граждан затеплилась надежда на получение от государства новых квартир.

Президент назвал приоритетной реализацию проекта расселения людей из ветхого и аварийного жилья, федеральный бюджет ежегодно выделяет регионам значительные средства на новые дома для переселенцев. И контроль за строительством этого жилья федеральный центр оставил за собой.

Так, 21 сентября под председательством главного федерального инспектора (ГФИ) по Кировской области Григория Житенёва прошло совещание по развитию жилищного строительства, на котором одним из вопросов было переселение граждан из аварийного жилья, которое, наравне с восстановлением прав обманутых дольщиков, находится на особом контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

В совещании у ГФИ приняли участие руководитель регионального следственного управления следственного комитета Андрей Виноградов, представители прокуратуры, Госстройнадзора, зампред областного правительства Алексей Жердев, профильные министры.

Бравурный отчёт

Открывая совещание, Григорий Житенёв напомнил, что «первоочередным вопросом остаётся реализация программы переселения граждан из аварийного жилья». По его словам, основным риском ранее усматривалось строительство четырёх многоэтажных домов в г. Кирове. Благодаря тому что регионом согласовано решение о продлении действия программы до конца 2024 года, эти риски минимизированы.

Несмотря на перенос сроков сдачи жилья для переселенцев, региональное правительство не оставляет надежд и даже «принимает все возможные меры» для того, чтобы строительство всех домов было завершено до конца 2023 года.

Всего в 2023 - 2024 годах в регионе необходимо переселить 3,9 тыс. человек. Помимо четырех высокоэтажных домов в Кирове, в области ведется строительство еще 12.

Заключительным вопросом на совещании обсудили развитие жилищного строительства в Кировской области. В соответствии с региональным проектом «Жильё» по итогам 2023 года должно быть введено 560 тыс. кв. м. На 21 сентября данный показатель был выполнен на 61 процент (344 тыс. кв. м). Но чиновники не теряли оптимизма.

- До конца года планируется ввести в эксплуатацию 35 многоквартирных домов общей площадью 166 тысяч квадратных метров. Таким образом, запланированный показатель будет выполнен, - проинформировал собравшихся Юрий Береснев.

Наверняка, в Кирове до Нового года застройщики сдадут в эксплуатацию почти всё запланированное облправительством в отчёте жильё - не секрет, что на долю областного центра приходится львиная доля новостроек. А переселенцы в микрорайоне Каринторф города Кирово-Чепецка вряд ли отметят в этом году обещанное новоселье.

Строить не спешат

19 сентября, за два дня до совещания у главного федерального инспектора, интернет-портал Чепецк.RU рассказал невеселую историю строительства дома для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как стало известно журналистам, стройка не просто еле двигается, но и проходит «полулегально». По информации прокуратуры Кировской области, положительное заключение на проект пятиэтажного дома к середине сентября не было получено, хотя сами работы начались ещё весной.

Нельзя сказать, что прокуратура не контролировала ситуацию: в адрес подрядчика неоднократно направлялись предупреждения и представления - как из-за очевидного отставания сроков строительства, так и из-за отсутствия заключения государственной экспертизы.

С проектом или без него, но возведение нового дома для 137 семей в Кирово-Чепецке буксует. Контракт на строительство заключили весной. По его условиям, закончиться работы должны в декабре текущего года. Однако при сегодняшних темпах строительства это едва ли получится сделать даже к концу следующего, 2024 года: спустя большую часть срока у здания не готов даже фундамент.

Возможно, у застройщика возникли проблемы с финансированием? Вовсе нет. По данным СМИ, подрядчик получил щедрый аванс почти в 200 млн рублей, что составляет половину стоимости проекта.

Чепецк.RU уточняет, что у муниципалитета было несколько лет, чтобы заранее подготовить проектную документацию на дом для расселения аварийного жилья, но и этого времени чиновникам не хватило. Такая их неторопливость значительно сместила сроки заключения контракта на строительство дома. Да и сама процедура контрактования вызывает много вопросов: администрация города самостоятельно, по своему разумению, без конкурсных процедур выбрала подрядчика. Таким образом, вся полнота ответственности за срыв срока и дальнейший ход строительства лежит исключительно на муниципальной власти.

Верните деньги!

И отвечать придется не только за срыв сроков, но и за перспективы окончания строительства в целом. Федеральный центр не гарантирует Кирово-Чепецку сохранение денег на дом для переселенцев. «При провале проекта в конце финансового года регион и город обязаны вернуть все выделенные средства в казну. Зачастую центр идёт навстречу муниципалитетам, провалившим сроки, - деньги сохраняют на следующий финансовый год. Но, как правило, власти, неоднократно провалившие проект, не вправе рассчитывать на лояльность. А Кирово-Чепецк уже неоднократно переносил сроки расселения аварийных домов. Если федеральное финансирование не сохранится, город рискует остаться с недостроем и без денег на расселение из ветхого и аварийного жилья», - пишет Чепецк.RU.

Строительство дома в микрорайоне Каринторф оценивается почти в 400 млн рублей, большую часть которых составляют средства федерального бюджета. И половину из них, как уже указывалось выше, подрядчик получил в качестве аванса. Что мало повлияло на исполнение контракта.

В результате получается странная картина: все стороны видят, что выполнение национального проекта в Кирово-Чепецке практически провалено, но не торопятся давать обещание, что из ситуации получится найти приемлемый выход.

Более того, вопрос срыва сроков сдачи дома для переселенцев из аварийного жилья даже не поднимается на посвященном именно этому президентскому проекту совещании у главного федерального инспектора. На совещании о проблемах Кирово-Чепецка молчал зампред регионального правительства Алексей Жердев, молчал министр строительства Кировской области Юрий Береснев, и даже прокуратура, которая неоднократно проверяла ход работ на объекте в Каринторфе, тоже не поставила вопрос ребром.

Словно областная власть спрятала от особого контроля, о котором говорил федеральный инспектор, отдельно взятый недостроенный дом в Кирово-Чепецке.

Егор ГОРОХОВ.