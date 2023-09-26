В Орловском районе «забыли» отремонтировать памятники погибшим в Великой Отечественной войне

В центре села Чудиново Орловского района, рядом с Троицкой церковью, есть мемориальная зона. Там установлен памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Склонивший голову солдат и мемориальная табличка, на которой указаны фамилии павших односельчан.

Жители чтят память предков. Заботятся о мемориальной зоне, проводят субботники и посильный ремонт. В 2022 году они решили принять участие в региональном Проекте по поддержке местных инициатив. Почти за 1 миллион рублей им должны были отреставрировать памятник и мемориальную табличку, благоустроить территорию плиткой, поставить скамейки и сделать цветники. Чтобы реализовать задуманное, свой финансовый вклад внесли и сами жители - собрали чуть больше 130 тысяч рублей. Помощь оказала и местная агрофирма. Остальная сумма была выделена из областного и местного бюджетов.

Завершиться работы должны были до 31 августа текущего года. Вот только подрядчик появлялся на мес­те лишь один раз. Возле памятника была демонтирована тротуарная плитка. Она так и осталась валяться рядом. Также остались глубокие колеи. Сейчас мемориальная зона в удручающем состоянии.

Местные жители обратились за помощью в Народный фронт.

«Жители села Чудиново - патриоты нашей страны. Они не только чтят память погибших в годы Великой Оте­чественной войны воинов. Они активно помогают нам в сборе средств для участников СВО, которые сейчас на передовой. Стыдно за такое отношение к жителям и к памяти наших предков. Будем выяснять причины, почему подрядчик не выполнил свои обязанности, и в какой стадии сейчас претензионная работа», - рассказала руководитель регионального отделения Народного фронта Валерия Черемисинова.

Как выяснили активисты Народного фронта, этот памятник не единственный, который должны были отремонтировать в Орловском районе в этом году. По словам жителей Чудиново, аналогичная ситуация сложилась в деревне Колково. Уточняется положение дел в деревне Поляки.

Народный фронт направил обращение в прокуратуру.

P.S. Вечером 19 сентября стало известно, что подрядчик все же приступил к ремонту мемориала. Глава администрации Орловского сельского поселения Лариса Фокина рассказала, что контракт на выполнение работ заключен 10 апреля текущего года с ИП Фабриков. Но подрядчик нарушил сроки ремонта, в связи с чем администрация в адрес подрядчика направила требование о необходимости приступить к работам, а позже - претензию о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту.

«Мы неоднократно вели с подрядчиком диалог, наконец работы по восстановлению памятника начались. По графику они должны быть завершены до 10 октября, но на объекте работает вся бригада, так что надеемся, что ремонт завершат гораздо раньше», - отметила Лариса Фокина.