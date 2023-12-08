В Кирово-Чепецке завершилась реализация проектов в рамках грантового конкурса от «Уралхима»

В Кирово-Чепецке завершилась реализация образовательных проектов в рамках грантового конкурса от АО «ОХК «Уралхим» — руководители школ города презентовали их результаты. На гранты в этом году компания выделила 4 млн рублей.

Депутаты областного законодательного собрания и городской думы Кирово-Чепецка, представители администрации города и филиала «КЧХК» посетили учебные заведения. Так, в школе №7 работает пресс-центр. Благодаря гранту туда было закуплено звуковое, световое, видео- и фотооборудование, программное обеспечение. В Гимназии №1 появилось дополнительное демонстрационное и лабораторное оборудование для кабинета физики.

В Лицее Кирово-Чепецка гостям показали астрономическую лабораторию: купольный планетарий, оборудование для проведения занятий, электронный телескоп, проектор. Представители этого образовательного учреждения планируют проводить мероприятия по астрономии также для учеников других школ города и воспитанников детских садов.

В 2023 году в грантовом конкурсе приняли участие 14 образовательных учреждений. Большинство школ-участниц на протяжении многих лет взаимодействуют с предприятием.

Елена Савина, глава города Кирово-Чепецка:

Уровень образования в Кирово-Чепецке остается высоким. Реализация грантовых проектов от «Уралхима», направленных на создание современной образовательной среды и на пополнение материально-технической базы школ, способствует тому, чтобы этот уровень поддерживался и происходило дальнейшее развитие.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Предприятие продолжает системную работу со школами Кирово-Чепецка. Благодаря такому сотрудничеству закупается новое современное оборудование, обновляется материально-техническая база образовательных учреждений. Эта работа направлена на улучшение учебного процесса и носит стратегический характер, так как она нацелена на подрастающее поколение.

Эта практика будет продолжена и в следующем году.

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