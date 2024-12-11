В Кирово-Чепецке реализуются образовательные проекты на грантовые средства «Уралхима»

В Кирово-Чепецке подходит к завершению реализация образовательных проектов в рамках грантового конкурса 2024 года от АО «ОХК «Уралхим». Руководители трех из 13 школ-участниц презентовали свои результаты. На гранты в этом году Компания выделила 5 млн рублей.

Руководство филиала «КЧХК» и представители администрации Кирово-Чепецка посетили учебные заведения. В гимназии №2 обустроен зал, где регулярно проводятся школьные мероприятия. Благодаря гранту в Центре образования им. А. Некрасова появилась сенсорная комната для детей с особенностями развития. В лицей было закуплено оборудование, необходимое для уроков по основам безопасности.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного собрания Кировской области:

«Уралхим» уже много лет системно работает со школами Кирово-Чепецка. Результатом нашего взаимодействия является повышение уровня школьного образования, совершенствование условий, в которых ежедневно получают знания дети. Каждый год проекты, которые представляются на конкурс, удивляют своим разнообразием, творческим и современным подходом. Мы с удовольствием поддерживаем эти инициативы, на благо подрастающего поколения.

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