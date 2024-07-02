В Кирово-Чепецке при поддержке «Уралхима» прошел День молодежи

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение Дня молодежи в Кирово-Чепецке.

Для жителей и гостей города были организованы различные фотозоны и мастер-классы, выставка гоночных автомобилей, игровые площадки для детей. На праздничном концерте выступили творческие коллективы города и кавер-группа «Svarovski» (г. Киров). На главной сцене прошло награждение молодежной премией главы города и подведение итогов марафона добрых территорий «Добрая Вятка — 2024».

Кроме того, прошло чествование 85 медалистов школ. Сотрудники «Уралхима», депутаты городской Думы Андрей Митяшин и Александр Байдин вручили им подарки от города и предприятия — рюкзаки и портативные колонки с символикой Кирово-Чепецка и «Уралхима».

Александр Байдин, заместитель энергетика цеха азотной кислоты филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской Думы Кирово-Чепецка:

Участие «КЧХК» в Дне молодежи в Кирово-Чепецке уже стало доброй традицией. Ежегодно мы поздравляем лучших выпускников города, отмечая их выдающиеся результаты. Уверены, что в будущем они достигнут еще больших высот как в учебе, так и в карьере, а «Уралхим» с удовольствием поддержит их образовательные и профессиональные начинания.

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