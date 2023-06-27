В Кирово-Чепецке при поддержке «Уралхима» прошел День молодежи
ОБЩЕСТВО
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил генеральным партнером Дня молодежи в Кирово-Чепецке. Все праздничные мероприятия прошли при поддержке «Уралхима».
Предприятие также предоставило подарки для 67 медалистов школ — шоперы и пауэрбанки с символикой города и филиала. Сувениры выпускникам вручила заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова.
Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области:
Лучшие выпускники города уже добились выдающихся результатов, из года в год подтверждая свой уровень знаний. Уверена, что они достигнут больших высот в учебе, а затем в выбранной профессии. Предприятия Кирово-Чепецка ждут лучших молодых специалистов, чтобы помочь им с карьерным стартом. Будем рады видеть их среди сотрудников «Уралхима».
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