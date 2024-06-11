В Кирово-Чепецке при поддержке «Уралхима» открылся летний сезон танцевальных вечеров

При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирово-Чепецке открылся летний сезон танцевальных вечеров. Они будут проходить с июня по сентябрь в сквере за дворцом культуры «Дружба» раз в две недели по воскресеньям.

На открытии все желающие могли потанцевать под популярную музыку и песни вокально-инструментального ансамбля «Континенталь». Большую часть собравшихся на мероприятии составляли ветераны. Живая музыка и удобная локация в историческом центре города привлекли молодежь и людей среднего возраста.

Андрей Митяшин, заместитель начальника цеха по ремонту технологического оборудования филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской думы Кирово-Чепецка:

Благодаря поддержке «Уралхима» удалось возродить добрую традицию городских танцевальных вечеров под живую музыку. Это замечательная возможность получить заряд положительной энергии накануне рабочей недели и просто приятно провести время.

Следующий танцевальный вечер пройдет 23 июня с 18:00.

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