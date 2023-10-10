В Кирово-Чепецке при поддержке «КЧХК» пройдут творческие мероприятия для ветеранов

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организовал в Кирово-Чепецке творческие мероприятия для ветеранов. Это продолжение проекта «Уралхим.АРТ», приуроченного к 45-летнему юбилею предприятия.

В течение октября пройдет конкурс творческих работ «АРТ-осень». К участию в нем принимаются работы, выполненные своими руками (вышивка, шитье, поделка, рисование, лепка, мозаика и т.п.) и посвященные заявленной теме «Мой завод». От организаторов предусмотрены призы для участников.

С 10 по 31 октября по вторникам с 11:00 в КОА «Дружба» для ветеранов будут проведены четыре мастер-класса по разным направлениям: 10 октября — акварельная живопись, 17 октября — создание свечей из вощины, 24 октября — японская живопись, 31 октября — роспись керамической броши.