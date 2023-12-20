В Кирово-Чепецке при поддержке «КЧХК» продолжается реализация программы «Безопасный город»

Филиал «КЧХК», входящий в Группу «Уралхим», совместно с администрацией Кирово-Чепецка и межмуниципальным отделом МВД России «Кирово-Чепецкий» продолжает реализацию программы «Безопасный город». С 2013 года предприятие направляет средства на развитие системы видеонаблюдения и обеспечение деятельности добровольных народных дружин (ДНД) Кирово-Чепецка.

В 2023 году поддержка была расширена: закуплены переносные газоанализаторы, применяемые для контроля содержания кислорода, горючих и токсичных газов в воздухе рабочей зоны, в колодцах, тоннелях и других подземных сооружениях, а также цистернах, баках перед спуском в них людей для производства работ. Оборудование передано для работы Специальному управлению ФПС №16 МЧС России. Помимо этого, продолжены работы по модернизации и разработке паспорта трассы общегородской системы видеонаблюдения.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«Уралхим» системно поддерживает программу «Безопасный город». Ежегодно мы направляем на эти цели 1 млн рублей. Приятно видеть положительные результаты, которые подтверждаются статистическими данными. Уверены, что такой системный подход и в дальнейшем будет способствовать формированию безопасной общественной среды в нашем городе.

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