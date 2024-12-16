В Кирово-Чепецке подведены итоги работы по развитию хоккея в 2024 году

В Кирово-Чепецке состоялось итоговое заседание правления некоммерческой организации «Центр развития хоккея с шайбой в Кирово-Чепецке». Участники мероприятия — руководство предприятий Кирово-Чепецка, которые подписали соглашения о сотрудничестве в области развития «Спортивной школы по хоккею «Олимпия», в том числе филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

В 2024 году в Кирово-Чепецке было создано Кировское областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа по хоккею «Олимпия». Оно появилось путем реорганизации КОГАУ «Спортшкола «Дымка». В состав нового учреждения вошел ледовый дворец «Олимп-Арена» и его штат. Некоммерческая организация «Центр развития хоккея с шайбой в Кирово-Чепецке» привлекает средства социальных партнеров на развитие спортшколы.

«Уралхим» является стратегическим партнером спортивной школы «Олимпия». В 2024 году на ее развитие было направлено более 30 млн рублей.

Участники итогового заседания осмотрели помещения «Олимп-арены». Выполнены ремонты в раздевалках, тренерских, медицинском пункте, буфете. С помощью средств регионального бюджета закуплено современное оборудование для проведения хоккейных матчей.

На заседании отметили, что это только начало большой работы. «Центр поддержки и развития хоккея с шайбой в Кирово-Чепецке» совместно со спортивной школой по хоккею «Олимпия», министерством спорта и туризма региона будет создавать дорожную карту по развитию хоккея на базе Кирово-Чепецка до 2030 года.

Александр Иванишин, директор автономной некоммерческой организации «Центр развития хоккея с шайбой в Кирово-Чепецке», главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Общий объем инвестиций, которые нам удалось привлечь от местного бизнес-сообщества, составил 36,6 млн рублей. Это средства компаний «Уралхим», «Движение-Нефтепродукт» и «Химзащита». Благодаря этому нам также удалось провести ряд мероприятий по популяризации хоккея в Кирово-Чепецке. Оплачиваются проезд, проживание и питание игроков команд, участвующих в первенстве Приволжского федерального округа. Привлечено четыре новых тренера. Оказывается поддержка школе в приобретении экипировки для юных спортсменов и тренерского штата спортивной школы.

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