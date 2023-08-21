В Кирове Фонд капремонта потратил десятки миллионов рублей жильцов впустую

Фото: ГТРК «Вятка»

В июне к активистам Общероссийского народного фронта за помощью обратились жильцы дома на ул. Карла Маркса, 62, в городе Кирове. В 2021 году по заказу фонда капремонта за 10,5 млн рублей была разработана и полностью оплачена проектно-сметная документация по ремонту этого дома. В ней были учтены архитектурные особенности здания и найдены решения проблем, связанных с аварийным состоянием балконов и выпадением кирпичей.

Удивлению жильцов дома не было предела, когда в этом году работы начались, но делали их не только из рук вон плохо, но еще и без учета разработанной технической документации. При этом никакого строительного контроля со стороны Фонда капремонта не было.

Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру. Выяснилось, что дом на ул. Карла Маркса не одинок в своей беде. Таких домов 43. По сути, про разработанные проекты и сметы попросту забыли. Народному фронту неизвестно, в скольких домах ремонт успели начать, ясно одно - он проводился, что называется, на глаз.

По факту разработки так и не использованной проектно-сметной документации Фонд капремонта получил представление об устранении нарушений.

Что касается дома на ул. Карла Маркса, 62, то после вмешательства Народного фронта там была заменена бригада, работы проводятся качественно. По-прежнему неясной остается судьба аварийных балконов.

По этому вопросу активисты направили дополнительный запрос в Фонд кап­ремонта, на что чиновники ответили следующее:

«Еще в июне 2021 года в целях проведения капитального ремонта фасада дома по ул. К. Маркса, 62, г. Кирова фондом была привлечена проектная организация ООО «Техносферная безопасность», которая разработала проект на основании технического обследования дома и определила сметную стоимость ремонта, актуальную на указанный период времени. Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации составила 194 тыс. 493 рубля.

Привлеченная фондом в ноябре 2022 года подрядная организация ООО «Гласс Констракшн» не использовала данную проектную документацию надлежащим образом, в целом нарушив условия контракта. В результате данных обстоятельств фонд расторгнул с ней договор.

В апреле 2023 года фонд привлек новую подрядную организацию - ООО «СК Парт­нер», которая приняла по договору обязательства по выполнению капитального ремонта фасада дома по ул. К. Маркса, 62, с условием безвозмездной подготовки проектно-сметной документации. Оплачиваться будут только строительно-монтажные работы.

Необходимость повторной разработки проектно-сметной документации вызвана изменившимися рыночными условиями, тем, что ранее разработанные проектные решения могли не соответствовать текущему состоянию дома, а сметная стоимость не покрывала весь объем необходимых работ.

Новая проектная документация предусматривает все необходимые технические решения и полную замену (восстановление) балконных плит.

Работы, как было отмечено в посте, выполняются качественно.

Огромная просьба слышать то, о чём говорит Фонд капитального ремонта, и проверять достоверность информации».

Вероятно, доля логики в ответе Фонда кап­ремонта есть: цены меняются, проекты корректируются. Но как быть с тривиальным водоснабжением домов, в котором фонд отказывал жильцам, несмотря на решение суда?

С проблемой столкнулись жильцы четырёх домов в Троллейбусном переулке города Кирова. Дело в том, что во все эти дома горячая вода поступает от одного бойлера. Он находится в подвале четырёхэтажки в Троллейбусном переулке, 3-а.

Теплообменник уже давно находился в изношенном состоянии. И отремонтировать его можно было за счёт взносов собственников в 2019 году, когда в подвале шёл капремонт системы горячего водоснабжения. Но фонд ремонтировать оборудование не стал, аргументируя это тем, что, раз от бойлера зависит горячее водоснабжение сразу четырёх домов, то считать его общедомовым имуществом дома в Троллейбусном переулке, 3-а, уже нельзя. На тот момент износ теплообменника составлял 80 процентов.

Разбираться, кто прав, жильцам пришлось в суде, который встал на их сторону и обязал фонд отремонтировать теплообменник до декабря 2022 года. Однако организация подала апелляцию, которая оставила решение суда первой инстанции в силе. Правда, дала фонду отсрочку до 1 июля 2023 года.

Но Фонд капремонта и в этот раз не исполнил решение суда. Более того, выполнявший работы подрядчик за свой счёт купил оборудование. Рабочие были готовы установить теплообменник в срок, но фонд не перечислял аванс и не давал разрешение на начало работ.

В отчаянии жильцы обратились за помощью в Народный фронт. И тогда история сдвинулась с мертвой точки. Видимо, о приезде активистов ОНФ в этот дом заранее узна­ли в Фонде капитального ремонта, поэтому теплообменник всё-таки привезли. В подвале начались работы. Народный фронт будет добиваться, чтобы в четырёх домах появилась горячая вода и чтобы в этой ситуации разобрались контролирующие органы.

Также Народный фронт добивается транспортной доступности для жителей березниковского переулка в Кирове.

300-метровый участок дороги в Березниковском переулке областного центра стал непроезжим после того, как застройщик вывез бетонные плиты. Они использовались в качестве временной дороги к стройке. Сейчас десятки местных жителей рискуют оказаться без помощи экстренных служб. Народный фронт направил обращение в прокуратуру.

Жильцы более десятка домов в частном секторе Березниковского переулка оказались отрезанными от «большой земли». В одно мгновение 300-метровый участок от улицы Крупской до улицы Менжинского стал непроезжим. Машины застревают в песке, даже тракторы.

Ранее здесь лежали бетонные плиты. Их уложил застройщик, который поблизости возводил дом. Однако работы на объекте остановились. Представитель строительной фирмы напоследок забрал временное дорожное покрытие, оставив людей с песком.

Теперь сюда не ездит такси. Жильцы не могут подвезти к домам дрова и уголь. Но больше всего люди боятся оказаться без помощи экстренных служб, поэтому обратились в Народный фронт.

«Плиты - это собственность застройщика, поэтому предъявлять ему претензии сложно. Всё-таки обеспечение транспортной доступности - это обязанность местных властей. Постоянной дороги в скором времени здесь ждать не приходится. В качестве временной меры здесь нужен щебень», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Кировской области Алёна Чеснокова.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.