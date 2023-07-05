В филиале «КЧХК» завершили ремонтную кампанию на агрегатах аммиачной селитры

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершены остановочные ремонты на агрегатах по производству аммиачной селитры и азотофосфата АС-72/1,2 (гранбашнях).

Ремонт на каждой из гранбашен шел 14 суток. Все элементы технологической цепочки были осмотрены, проверены, произведена чистка основного технологического оборудования. Проведена ревизия запорной и регулирующей арматуры, отремонтированы электродвигатели, обновлены автоматизированные рабочие места (АРМ).

На агрегатах продолжилась реализация проекта по операционной эффективности — верхние приемные конуса покрыли особым материалом, который не позволяет продукту налипать на поверхности. Это экономит время на промывку и силы сотрудников, в итоге увеличивается выпуск готового продукта.

На агрегате АС-72/1 во время ремонта заменены сокопроводы. В газоочистной системе обновлены коллекторы орошения фильтровальных шатров и часть коллекторов сокового пара. Это качественно скажется на работе системы газоочистки агрегата.

В ремонтных работах принимали участие сотрудники цеха производства аммиачной селитры и ремонтных подразделений филиала «КЧХК», а также специалисты подрядных организаций.