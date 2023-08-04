В филиале «КЧХК» завершены ремонты на производстве нитрата кальция

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» после проведенных ремонтных работ запущена в работу вторая очередь производства нитрата кальция.

Работы длились 22 дня. В них приняли участие сотрудники ремонтных подразделений завода, цеха производства нитрата кальция и подрядных организаций. В ходе ремонта проведена ревизия динамического оборудования, отремонтированы и частично заменены сегменты решетки кипящего слоя в грануляторах, где проходит грануляция удобрений. Благодаря проведенным работам процесс станет эффективнее. На узле подачи раствора нитрата кальция в грануляторы приведены в порядок форсунки. Кроме того, проведены промывки емкостей, бункеров и поточно-транспортной системы.

Также выполнена модернизация переточных охладителей, которые отвечают за передачу готового продукта из гранулятора на поточно-транспортную систему. Здесь смонтирован дополнительный поддув, чтобы исключить риск скопления гранул в аппарате. Для удобства эксплуатации модернизированы бункеры загрузки ретура.

На предприятии налажен выпуск различных марок нитрата кальция. Продукт пользуется спросом в агросекторе, нефтяной и строительной отраслях. В отличие от нитрата кальция, производимого другими мировыми компаниями, он не содержит воду, в его составе не более 1% селитры. Также нитрат кальция «КЧХК» не слеживается, несмотря на отсутствие в его составе антислеживателя.